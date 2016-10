In Black Desert Online wird die nächste Klasse erweckt. Diese Woche empfängt die Bändigerin das Geschenk der Erweckung. Die Schwertkämpferin mit dem schwarzen Wolf an ihrer Seite kann in Black Desert Online nun den Himmelsstock tragen. Diese Erweckungswaffe macht sie noch beweglicher, ohne die Fähigkeiten und die Verteidigung von ihrem Wolf Heilang zu beeinträchtigen.

Black Desert Online – Tamer Awakening Overview