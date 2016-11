Telltale hat heute den Launch-Trailer und das Veröffentlichungsdatum von Batman: The Telltale Series: ‚Guardian of Gotham‘ bekannt gegeben. Die packende vorletzte Episode der Staffel führt zukünftigen, diabolisch grinsenden Gegner ein. In Episode 4 hat der Pinguin die Kontrolle über Wayne Enterprises übernommen und das Elizabeth Arkham Asylum für geisteskranke Kriminelle hat einen neuen Insassen – den Spieler als Bruce Wayne.

Batman: The Telltale Series – Episode 4: Guardian of Gotham Trailer