Wie Koei Tecmo heute bekannt gibt, wird Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey im Frühling 2017 für PlayStation 4 in den westlichen Ländern im Einzelhandel erscheinen. Der 18. Teil der japanischen Rollenspiel-Reihe von Entwickler GUST knüpft direkt an die Geschichte des erfolgreichen Vorgängers Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book an.

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey – EU Announcement Trailer