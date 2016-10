Obsidian Entertainment und der weltweite Publisher My.com haben heute den brandneuen Modus Globale Operationen in Armored Warfare veröffentlicht. Globale Operationen ist in dem Panzerspiel-Genre einzigartig und verbindet PvE und PvP zu einem explosiven Mix. In dem neuen Modus treten nicht nur Teams aus Panzerkommandaten gegeneinander an, sondern können auch taktische Boni nutzen, die ihrer Gruppe einen entscheidenen Vorteil im Kampf geben. Diese taktischen „Wildcards“ modernisieren das Schlachtgeschehen, indem sie den Teams Überwachungsdrohnen, Tarnkappenbomber und Panzerabwehrkanonen zur Unterstützung zur Verfügung stellen. Globale Operationen spielt auf der bis dato größten Karte im Spiel, Desert Crossing. Dabei werden die Spieler auch mit Wettereffekten wie einem Sandsturm konfrontiert, der die Sicht stark einschränkt.

Armored Warfare – Global Operations Launch Trailer