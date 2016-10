Ubisoft kündigte heute den Veröffentlichungstermin der Anno 2205 Königsedition an. Diese wird am 27. Oktober für den Windows PC veröffentlicht und bietet das volle Anno 2205-Spielerlebnis, inklusive aller DLCs und Updates. Dies umfasst die Premium-DLCs „Tundra“ und „Orbit“ sowie den ab heute erhältlichen DLC „Frontiers“. Ebenfalls in der Königsedition enthalten sind die kostenlosen DLCs „Wildwater Bay“, „Veteran’s Pack“ und „Big Five Pack“ sowie zahlreiche Verbesserungen, die seit der Veröffentlichung von Anno 2205 im November 2015 vorgenommen wurden. Die Königsedition wird digital und im Handel verfügbar sein.

Anno 2205 – Frontiers DLC Launch Trailer