WWE 2K17 Test

Wie im jeden Jahr bringen uns die Entwickler von Yuke’s in die Welt des Wrestlings und wollen uns mit authentischen Charakteren und diesmal unter anderem mit einem überarbeiteten Karrieremodus begeistern. Einige Dinge haben uns im Vorgänger nicht gefallen, obwohl das Spiel gute Ansätze zeigen konnte. Deshalb können wir darauf gespannt sein, ob mit WWE 2K17 die Entwickler an den richtigen Stellen nachgebessert haben. Ihr erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen.

WWE 2K17 – Erweiterter Karrieremodus

Im Gegensatz zum Vorjahr haben sich die Entwickler entschlossen, den bestehenden Karrieremodus zu erweitern und mit einigen Extra zu optimieren. Erstmals in der WWE-Reihe wurde der Story Modus entfernt. Dennoch kann man sich auf die Neuerungen im Karrieremodus freuen. Zu Beginn der Karriere können wir uns einen eigenen Charakter erstellen und ihnen nach unserem Belieben das passende Aussehen geben. Besonders positiv empfinde ich, dass man auch Charaktere herunterladen und in das Spiel integrieren kann. Anschließend werden wir in die Trainingsarena geführt, in der wir schon die Möglichkeit haben unsere Wrestling Künste zu präsentieren. Dabei werden unsere Leistungen vom Trainingsassistenten bewertet. Dieses Jahr wird die Persönlichkeit unseres Charakters weiter in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. So kann man im Laufe des Trainings mithilfe von gespielten Interviews an der eigenen Promo-Leistung arbeiten und die Beliebtheit beim Publikum steigern.

Unsere Entscheidungen können zu unterschiedlichen Reaktionen führen und unsere Karriere deutlich beeinflussen. Dabei haben wir die Auswahl zwischen einen nach Heel oder Face orientierten Status. Besonders gefällt mir, dass durch das verzögerte Antworten unsere Aussagen unglaubwürdig aufgenommen werden und somit einen negativen Einfluss auf den Karrierefortschritt haben können. Leider fehlen sämtliche Voices, sodass lediglich die Aussagen als Text angezeigt werden. Wenn wir uns die Realität ansehen begeistern die Kämpfe in der WWE besonders durch die Atmosphäre. Hier würde ich mir eine Verbesserung wünschen, da dies einen enormen Anstieg der Authentizität und Atmosphäre bedeuten würde. Auf dem Weg zum professionellen Wrestler werden uns Szenen aus der Welt der WWE präsentiert. Dabei spricht der Kommentator, dass jeder eines Tages auch an der Spitze der Liga stehen kann und auf welche Fähigkeiten es ankommt.

WWE 2K17 – Kreativer Universe Modus & Gameplay

Auch diesmal können wir uns auf den Universe Modus freuen, in der wir unser Talent als Manager zeigen können. Wir haben die Möglichkeit die Wrestling Arena nach unserem Belieben zu gestalten. Dabei haben wir die Qual der Wahl darüber, welche Stars oder Arenen hinzugefügt werden sollen. Der Schauplatz lässt sich individuell gestalten. Besonders die zeitliche Auswahl der Kämpfe bietet einen hohen Unterhaltungswert. So haben mich die TV-Intros der 90er Jahre begeistert, welche die Authentizität des Spiels erhöhen.

Leider muss ich beim Gameplay ein paar Punkte kritisieren. Nach mehreren Matches habe ich deutlich gemerkt, dass es zu verzögerten Tastenreaktionen kommt. So hatte ich mit erheblichen Problemen bei der Verteidigung zu kämpfen, sodass mögliche Konterangriffe fast unmöglich waren. Hier sehe ich für den nächsten Ableger Verbesserungsbedarf. Im Bereich des Angriffs hatte ich eine bessere Kontrolle, da die Bewegungsabläufe der Stars angepasst worden sind. Somit spielen die Größe und das Gewicht eines jeweiligen Kämpfers bei Ausführung der bestimmten Moves eine entscheidende Rolle. Im Verlauf des Spiels habe ich erfahren, dass nicht die Anzahl der Schläge auf den Gegner von Bedeutung sind, sondern das Timing.

Wer zur richtigen Zeit den entscheidenden Treffer landet, kann den Kampf leichter gewinnen. In vielen Kämpfen hat mich die Entfernung aus dem Ring gerettet, um für den weiteren Verlauf Energie zu sparen. Dies wurde mithilfe von einer leichten Stickbewegung gut umgesetzt. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Nutzung von Stühlen und anderen Gegenständen. Verbesserungsbedarf sehe ich vor allem bei den Tastenkombinationen, die während einer (Sub)-Mission angezeigt werden. Oft kam es mir so vor, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt die Stickbewegungen schnell genug zu bewegen. Aber auch die Umstellung auf die Tastenkombinationen stellte mir Probleme dar. Dies gilt sowohl für eine eigene und gegnerische Submission. Sogar bei ausgepowerten Gegnern war es bedingt möglich den Gegner so zu besiegen.

WWE 2K17 – Grafik, fehlende Designs und Kommentatoren

In diesem Bereich erwarte ich von den Entwicklern für den kommenden Ableger eine erhebliche Verbesserung. Die grafische Darstellung auf der Playstation 4 könnte um einiges besser sein. Außerdem hat sich in Punkto Grafik jahrelang nichts getan. Zwar sind die Stars deutlich erkennbar, doch ein Vergleich mit der Grafik aus NBA2k ist unvorstellbar. Einzig die neuen Animationen, die hinzugefügt worden sind, konnten mich zufrieden stellen.

Leider haben die Entwickler die neu veröffentlichten Brand Splits der einzelnen WWE Shows nicht in das Spiel integriert. So fehlt in meinen Augen der Bezug zu der aktuellen Realität und da die Brand Splits schon vor einigen Monaten zu sehen waren wirkt WWE 2K17 nicht als brandneues Spiel. Viele WWE- Freunde, die wöchentlich am TV sitzen werden in diesem Sinne nicht erfreut. Ebenso wurden die Kommentatoren nicht geändert, die im Spiel in allen Shows (RAW, Smackdown, NXT) kommentieren.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, das WWE 2K17 an einigen Stellen verbesserungswürdig ist. Dazu gehört die grafische Darstellung und das Gameplay. Enttäuscht bin ich, wie viele andere auch, über die fehlenden Brand Splits und Kommentatoren, die einen großen Einfluss auf die Authentizität haben. Als positiv konnte ich den Karriere Modus sehen der einige Neuerungen zu präsentieren hatte und mir den Spielspaß noch einigermaßen gerecht werden ließ. Aber auch der Universe Modus konnte bei mir einen großen Eindruck erwecken. Hier hat mir die Breite der Auswahlmöglichkeiten besonders gefallen. Wenn die oben genannten Punkte verbessert werden und wir im nächsten Jahr eine brandneue Engine, sowie ein neues Gameplay bekommen, würde das Spiel auch neue Fans dazu gewinnen können.

Behrang Dadash-Natadj