WRC 6 Test

Im Vorjahr konnten uns die Entwickler von Kylotonn Racing Games aufgrund geringer Grafikqualität und kaum Spielatmosphäre nicht richtig überzeugen. Es gab viel Kritik für das Spiel und die Community hat für den nächsten Ableger einen Verbesserungsbedarf gefordert. Die Entwickler versichern diesmal einen deutlich höheren Spielspaß. Ob WRC 6 den Anforderungen entsprechend umgesetzt wurde erfahrt ihr im nachfolgenden Testbericht.

WRC 6 – Ein echtes Simulationsspiel

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rennspielen bietet WRC6 eine Herausforderung. Dabei spielt die Steuerung des Fahrzeugs eine entscheidende Rolle. Ist man nicht in der Lage ruhige Stickbewegungen zu machen und auch mal in den Kurven langsamer zu fahren gerät man vollständig aus der Lage. Es braucht also eine Eingewöhnungszeit. Zudem gibt es die einschaltbare Fahrhilfe, welche uns die Möglichkeit gibt auch ein Arcade Spielgefühl zu bekommen. Dies greift uns praktisch unter die Arme und wir müssen uns nicht schnellen Schäden an unserem Wagen herumschlagen und zur Reparatur fahren. Erfahrene Spieler haben die Möglichkeit auf eine reine Simulation zu stellen, sodass nicht nur das Fahrverhalten in den eigenen Händen liegt, sondern auch die Instandhaltung der einzelnen Fahrzeugteile. Man ist sozusagen der Meister aller Klassen.

Unter den Einstellungen bemerkte ich auch, dass es unterschiedliche Kameraperspektiven gibt. Dabei haben die Entwickler mir ein echtes „Mittendrin“ Gefühl gegeben. Dies geht durch die sogenannte „Cockpit-Perspektive“. Weitere positive Ereignisse kann ich aus den Wetterbedingungen berichten. So ist es deutlich spürbar, wie sehr bei rutschigem Schnee das Fahrverhalten erschwert ist. Es ist ein gefühlvolles Fahren empfohlen mit geeigneter Geschwindigkeit und absoluter Kontroller über das eigene Fahrzeug. Ein weiteres positives Erlebnis, welches die Überschrift nochmal bestätigt sind die eintretenden Schädigungen am Wagen. Infolge von unvorsichtigen Fahrverhalten und öfter genutzter Handbremse in falschen Situationen können zur Beschädigungen der Reifen führen.

WRC 6 – Spielmodi

Im Bereich der Spielmodi ist deutlich Luft nach oben. Grundlegendes Problem ist die fehlende Abwechslung im Spiel. In nahezu aller Spielmodi wird ein Rennen auf Zeit absolviert. Des Weiteren fehlt im Karrieremodus ein jegliches Karrieregefühl. Hier könnte man beispielsweise die Möglichkeit bieten bei erfolgreichen Bestreiten neue Objekte freizuschalten in Form von neuen Autos etc. Auf dem Weg zum Champion der WRC hatte ich keineswegs das Gefühl einer spielenden Karriere. Eine fehlende Atmosphäre hat mir den Spielspaß getrübt. Es sind keine Gespräche unter den Fahrern zu sehen und die Jubelszenen sind bei jeder Veranstaltung nahezu identisch. Im Verlauf des Spiels bekam ich ein Angebot mich einem neuen Team anzuschließen.

Zwar ist das eine gute Idee, jedoch war der Übergang ohne jeglichen Konsequenzen oder Äußerungen, was in der Realität nicht so wäre. Neben den Karrieremodus haben wir auch die Möglichkeit alle 14 Runden der WRC Saison 2016 zu spielen. Erstmalig wurden auch alle Star-Charaktere ins Spiel integriert, mit denen wir auch in 2er Teams fahren können. Aber auch im Bereich der Junioren dürfen wir uns auf neue Teilnehmer freuen. Wie im Vorjahr lassen die Entwickler den internationalen WRC Online Modus nicht fehlen.

WRC 6 – Grafik und Design

Das Menüdesign konnte bei mir leider keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Da ich ein jahrelanger FIFA Spieler bin konnte ich nicht verstehen, weshalb in WRC keine Bilder von den Profis im Design vorkommen. Aber auch in den Ladebildschirmen könnten diese zur Geltung kommen. Der Rallye Sport wird keineswegs repräsentiert. Hier wünsche ich mir für den Nachfolger eine deutliche Verbesserung.

Die Grafikqualität ist in vielerlei Hinsichten zu bemängeln. Hierzu gehören die flimmernden Texturen und die magere Spielumgebung. So hat es für mich keinen Unterschied gemacht auf welche Rennstrecke ich bin. Auf einer Playstation 4 wäre eine deutlich hübschere Grafik möglich gewesen. Lediglich die Optik der einzelnen Rallye Wagen hat mir gefallen. Dies liegt vor allem an den bereits beschriebenen Beschädigungen. Hier sind die einzelnen Details deutlicher zu erkennen.

Fazit

Dieses Spiel konnte mich in einem Punkt wirklich überzeugen und das war die Simulation. Vor allem die Balance zwischen Geschwindigkeitsgefühl in engen Kurven und falsch eingesetzter Handbremse, die abgeriebene Reifen zur Folge hat, überzeugte mich sehr. Leider haben mich die Entwickler im Bereich der Grafik nicht begeistern können. Dazu fehlten mir einfach die grafischen Details und schönen Texturen. Im Karrieremodus hat mir nur die Möglichkeit gefallen als Junior in den Profibereich der Rallye WRC Klasse aufzusteigen. Jedoch fehlte mir hier die Atmosphäre und das Spielgefühl einer echten Karriere, die man mit vielen Sequenzen hätte schmücken können. Für die Anfänger ein gut gemeinter Tipp: Nutzt die Tutorials, um euch den Einstieg in das Renngeschehen zu erleichtern. Wenn die Entwickler für den nächsten Ableger an den angesprochenen Stellen arbeiten, könnte das Spiel einen viel höheren Spielspaß bieten.

Behrang Dadash-Natadj