World of Warcraft: Legion Test

Nachdem Blizzard weit mehr als die Hälfte seiner aktiven Spieler mit Warlords of Draenor vergrault hat, musste man umdenken. Es war ein sehr deutliches Zeichen, eines, wo es richtig wehtat: Am Geldbeutel. Kein Wunder also, dass auf die langjährigen Wünsche der inzwischen verlorenen Fans eingegangen wurde: Demon Hunter, Emerald Nightmare, Illidan und natürlich die Legion. Wie spielt sich das inzwischen sechste Addon, World of Warcraft: Legion, und kann Blizzard endlich wieder zu altem Ruhm zurückkehren? Erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen!

Wie der Name es vermuten lässt, greift die Brennende Legion Azeroth mit all seiner Macht an. Doch einer fehlt: Sargeras. Der ganz große Bösewicht, gefallene Titan und das mächtigste Wesen im gesamten Warcraft-Universum zieht die Fäden weiterhin lieber im Hintergrund. Stattdessen schickt er seinen Untertanen Gul’dan an die Front, der sogleich mit einigen prominenten Helden der Allianz aufräumt. Varian Wrynn und Tirion Fordring werden brutal vor den Augen der Helden ermordet. Der Krieg ist kein schöner Anblick und wird vor allem in Legion verdammt gut rübergebracht.

Und ohnehin haben die Mannen bei Blizzard das bereits sehr gute Storytelling aus Warlords of Draenor auf ein neues Level gebracht. Die vielen Zwischensequenzen während der Story-Kampagne von World of Warcraft: Legion sind auf einem ungemein hohen Niveau und extrem gut gemacht. Wenn Sylvannas gegen Greymane kämpft, dann sieht man die Wucht, die Verzweiflung und die Stärke hinter jeder Attacke. Mein Respekt an die Animateure bei Blizzard! Doch auch sonst gibt es zahlreiche Verbesserungen, um die Geschichte innerhalb der Spielwelt gut zu vermitteln.

World of Warcraft: Legion – Starkes Quest-Design trifft Asia-Grind

Beim Quest-Design setzen die Entwickler auf das durchaus bewährte und ebenfalls gute Prinzip aus Warlords of Draenor. Doch damit nicht genug, denn nun gibt es keinen vorgegebenen Pfad mehr! Anstatt euch die Gebiete vorzuschreiben, liegt es ganz an euch, ob ihr lieber in Asuna, Stormheim oder einem der anderen Gebiete starten wollt. Auch der weitere Verlauf steht euch frei, schließlich skalieren nicht nur die Gegner, sondern auch die Belohnungen ganz dynamisch. Ein guter Weg, denn so haben es die Entwickler auch geschafft, etwaige Serverzusammenbrüche gut in den Griff zu bekommen. Außerdem können jetzt bis zu fünf Spieler gleichzeitig und Fraktions-unabhängig, alle Mobs taggen und so ihre XP und Loots erhalten. Die Quality-of-Life-Änderungen können sich allesamt sehen lassen.

Doch bevor ihr wirklich die ersten Abenteuer auf den Broken Isles erlebt, gilt es seine eigene Artefakt-Waffe zu erlangen. Da ich einen Kriegertank spiele, durfte ich mich am Earth Warden Schwert & Schild probieren. Die Klassenquest, die mit jeder Artefakt-Waffe zusammenhängt, hat extrem viel Spaß gemacht. Außerdem stand es mir zur Wahl, die anderen Klassenspezialisierungen – und somit auch die Waffen – zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls zu bekommen.

Neben meinem eigenen Level steigt auch mein Artefakt-Paar im Level auf. 25 Stufen gibt es gegenwärtig, die über drei Relikt-Slots sowie Artefakt-Power beeinflusst werden. Während ihr Erstere aus Questbelohnungen, Dungeons oder Raids bekommt, gibt es letztere aus Items oder durch das Absolvieren von Quests sowie World-Quests. Und genau hier entpuppt sich World of Warcraft: Legion als Asia-Grind, denn im Endgame dauert es stolze 186 Tage, um alle Perks freizuschalten. Wer einen Tag verpasst, fällt vor allem zu Beginn verdammt weit zurück.

Dabei gibt es nicht nur die ganzen World-Quests, die für das Artefakt von Bedeutung sind, sondern auch gleich drei (!) Schwierigkeitsgrade für die neuen Dungeons, wobei Mythic Dungeons nur ein Mal pro Woche spielbar sind.



World of Warcraft: Legion – Garrison 2.0

Einerseits ist es natürlich sehr löblich, dass Blizzard sich die Kritik an zu wenig Content in Warlords of Draenor zu Herzen genommen hat. Andererseits sind sie – meiner Meinung nach – komplett übers Ziel hinausgeschossen. Die Anzahl an Daily-Quests bzw. täglichen Aufgaben im Endgame übersteigt sogar das Maß aus Mists of Pandaria. Außerdem feiert ein weiteres Feature Einzug in World of Warcraft: Legion. Eines, das mir nach einiger Zeit in WoD so gar nicht mehr gefiel: Die Garrison.

Zwar wird diese nicht mehr genau so genannt, doch ihre Funktion bleibt dieselbe. Die Class Hall, welche sich je nach Klasse unterscheidet und an einem anderen Ort ist, fungiert dabei als zentraler Hub für Artefakt-Upgrades, „Strike Points“, Follower-Missionen, Klassenquests und mehr. Genau wie in WoD werdet ihr hier weitere Mitstreiter anheuern können, die sich auf Missionen schicken lassen. Doch diesmal seid ihr nicht alleine, denn in der Class Hall sind jederzeit auch andere Spieler zu sehen, sodass kein Alleinsein-Gefühl mehr aufkommt. Überdies wurde dem Feature mehr Gewicht zugeschrieben, schließlich gilt es verschiedene Forschungen zu starten. So könnt ihr die Chance auf epische Gegenstände aus Questbelohnungen steigern oder ihr findet mehr Schatztruhen oder dürft mehr Follower anheuern oder, oder, oder. Insgesamt gibt es sechs Stufen.

Außerdem gibt es spezielle Set-Gegenstände in der Class Hall, die aber erneut einen recht umfassenden Grind erfordern. Wenn ihr die Itemlevel 850 Schultern wollt, müsst ihr Exalted (Ehrfürchtig) bei der Nightfallen-Fraktion werden. Wer seinen Gürtel will, muss stolze 100.000 Artefakt-Power sammeln. Andere hingegen sind leichter, etwa die für den Helm, wo es lediglich eine Questreihe nach Erreichen von Stufe 110 zu absolvieren gilt.



World of Warcraft: Legion – Dungeons & Dragons

Okay, okay. Legion hat nichts mit D&D zu tun, dafür aber umso mehr mit Drachen und eben neuen Dungeons. Und weil man bekanntlich aus den Fehlern von WoD lernen will, werden die Dungeons zum Launch nicht das Ende der Fahnenstage sein, denn schon mit Patch 7.1 kehrt Karazhan als 5-Spieler-Instanz zurück. Doch auch die neuen Herausforderungen müssen sich keineswegs verstecken, denn sowohl spielerisch als auch optisch sind diese richtig gut gelungen.

Dasselbe gilt auch für die beiden anstehenden Raids. Bei den Encountern haben sich die Entwickler redlich Mühe gegeben, einige neue Mechaniken auszuprobieren und mit den wenigen verbleibenden Klassenfähigkeiten zu spielen. Damit will ich auch kurz auf eines der ganz großen Makel des neuen Addons zu sprechen kommen: Alle Klassen besitzen nur noch drei bis maximal fünf aktive Fähigkeiten. Beizeiten fühlt sich mein Kriegertank wie ein Diablo-Charakter an, bei dem ich auch nur Cooldown auf Cooldown spamme. Wirklich Spaß macht das Kampfsystem deswegen nicht mehr, weil es keinerlei Tiefe oder Herausforderung bietet. Immerhin: Nach 12 Jahren hat Blizzard es endlich geschafft, PvP und PvE-Talente voneinander zu trennen und die Balance des Spiels damit auf einen guten Weg gebracht.

Optisch wie auch akustisch gibt es an World of Warcraft: Legion nichts zu meckern. Zwar wirkt die Grafik im Vergleich zu Black Desert Online und Co. inzwischen so richtig altbacken, doch die Entwickler finden immer wieder Tricks, um noch mehr aus der alten Engine zu kitzeln. Beim Soundtrack sowie den Sprechern gilt wie seit jeher: Erstklassig.

Anmerkung: Diese Review bezieht sich ausschließlich auf das Spielerlebnis vom Ende der Beta und bis zu, aber nicht einschließlich Patch 7.1. Es deckt somit die ersten zwei Raids und den Launch-Content ab! Spätere Änderungen oder neue Features in nachfolgenden Patches werden nicht berücksichtigt und fließen nicht in die Wertung ein.

Fazit:

Ich gehöre ja zu denen, die von Warlords of Draenor vergrault wurden – nachdem ich satte zehn Jahre quasi täglich am Spiel gehangen habe. Und so verwundert es natürlich nicht, dass ich skeptisch war – wie auch schon meine Preview verdeutlichte. Auch nach vielen Stunden auf den finalen Beta-Servern und dem Live-Server bin ich noch immer nicht überzeugt von World of Warcraft: Legion. Zwar haben die Entwickler tatsächlich gelernt, dass Content einfach King ist, doch am Ende schießen sie meilenweit über das Ziel hinaus. World of Warcraft: Legion fühlt sich an wie ein zweiter Job. Wer nicht mehrere Stunden täglich investiert, verliert einfach zu viel an Progression für seine Artefakt-Waffe und die Garrison 2.0. Die Berufe haben zwar eine Erneuerung erhalten, manche wurden dabei arg verschlimmbessert (allen voran Juwelenschleifer), die täglichen Quests drohen außer Kontrolle zu geraten und das Dungeon-Farming ist so elendig wie eh und je seit der Einführung des vierten (Normal, Heroisch, Mythic und nun Mythic+) Schwierigkeitsgrades. Die Schere zwischen Hardcore-Spieler und Casual-Gamer droht weiter denn je auseinanderzuklaffen. Immerhin: Die beiden neuen Raids sind richtig, richtig gut.

Adam Smieja