World of Final Fantasy Test

Nachdem ich bereits vor etwas mehr als einem Monat in Hamburg einige Stunden mit World of Final Fantasy verbringen durfte, war ich sehr gespannt auf die finale Version des Spiels. Und schon nach wenigen Spielstunden wusste ich: Dieser Titel ist so klassisch wie kaum ein anderer Titel der Franchise. Warum ich verdammt viel Spaß hatte – mehr sogar als mit Spielen der Hauptreihe – erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Wenn ihr meine Vorschau zum Spiel noch nicht gelesen habt, solltet ihr das unbedingt jetzt nachholen, weil ich des Öfteren Querverweise bringen werde. Und ich spare es mir, einige Gameplay-Details zu beleuchten, weil ich das schon im vorherigen Artikel getan habe. Dennoch will ich kurz die Geschichte umreißen. Es geht um die beiden Geschwister Lann und Reynn, die ihr Gedächtnis verloren haben und dieses wiedererlangen müssen. Diese finden sie allerdings in Grymoire, ein magisches Land weit weg von ihrer Heimat Neunwaldbergen.

World of Final Fantasy – Schnapp‘ sie dir alle!

Das wichtigste und prominenteste Feature in World of Final Fantasy sind dabei die Monster. Oder Miragen, wie sie im Spiel genannt werden. Diese sind in der magischen Welt von Grymoire anzutreffen und sind den Pokémon in ihrem Wesen sehr ähnlich. Mirages lassen sich fangen, trainieren, paaren und weiterentwickeln. Dabei trefft ihr auf viele bekannte Monster aus der Final-Fantasy-Reihe wie Tonberry, Ahriman, Behemoth und Co. Auch Helden aus den nummerierten Spielen sowie Spin-Offs lassen sich finden – unter anderem Tidus aus Final Fantasy X oder Cloud Strife aus Final Fantasy VII.

Außerdem feiert der Chibi-Look sein Konsolendebüt. Während Handheld-Zocker diesen aus den Remakes früherer Ableger bereits kennen, dürfen sich PS4-Spieler über Charaktere im Knuddel-Look freuen. Wenn euch dieser nicht zusagt, lässt sich das ganz einfach via Button-Druck jederzeit für einen oder beide Helden ändern. Die Form wird auch nahtlos in die Zwischensequenz übernommen. Übrigens: Für das Abschließen der Storyline solltet ihr rund 30 Stunden einplanen. Wenn ihr daneben noch die zahlreichen Nebenquests abschließen wollt, summiert sich das Ganze auf weit mehr als 50 Stunden auf.

Während ich in meiner Vorschau bereits ausführlich auf das Stapel-System und die verschiedenen Typen der Miragen eingegangen bin, will ich mich diesmal auf die Entwicklungen konzentrieren. Diese konnte ich nämlich zuvor nicht ausprobieren. Dabei gilt es diverse Voraussetzungen zu erfüllen, um eine oder gleich mehrere neue Monster freizuschalten. Sehr schön ist, dass ihr hernach auch frei zwischen den verschiedenen Stufen wechseln könnt, um so auf etwaige Bossgegner perfekt zu reagieren. Nutzt vor allem den Beginn des Spiels dazu, Experimente durchzuführen, denn spätere Dungeons sind mitunter recht knifflig, wenn nicht die korrekten Elemente mitgebracht werden. Achja: Bringt viel Geduld mit, denn Zufallskämpfe gibt es zuhauf.



World of Final Fantasy – Viele Geheimnisse

Wenn ihr also auf die Hauptstory gerade keine Lust habt, gibt es in den Städten des Spiels immer wieder einige Nebenquests. Dass sich diese mitunter wirklich lohnen können, muss ich gar nicht erst erläutern. Doch seid gewarnt: Vor allem im späteren Spielverlauf haben sie es so richtig ins sich. Nur diejenigen, die das Stapel- und Elementar-System des Spiels verstanden haben, werden hier durchkommen. Außerdem erfordern manche Bosse mitunter spezielle Herangehensweisen, die wiederum besondere Miragen benötigen. Kein Zuckerschlecken, doch die Belohnungen in Form von Gegenständen und richtig mächtigen Miragen machen das wieder wett.

Im Gegensatz zur gespielten Vorschau-Version lässt sich die finale Version deutlich stärker an mein spielerisches Können anpassen. Wenn ihr es also eher klassisch und langsam mögt, wird der rundenbasierte Stil (Standard-Einstellung) genau das Richtige für euch sein. Wer ein hohes Tempo will, kann dies einstellen und bekommt im Gegenzug keinerlei Wartezeiten zwischen den Zügen. Dennoch stellt sich recht schnell Gewohnheit ein, wodurch die Auseinandersetzung repetitiv werden. Außerdem missfällt mir die stark eingeschränkte Erkundung, weil die Spielwelt mitunter arg linear aufgebaut ist (am ehesten mit Final Fantasy X oder XIII zu vergleichen).

Wenn es etwas gibt, das mich an der deutschen Version des Spiels aber so richtig gestört hat, dann waren es die Übersetzungen. Natürlich geht viel an Wortwitz verloren, aber teilweise mussten sich die Übersetzer so dermaßen verbiegen, dass mitunter ein ganzer Kontext verlorenging. All diejenigen, die des Englischen oder Japanischen (beide Sprachen sind wählbar) nicht mächtig sind, dürfte das nicht stören. Für diejenigen, die das aber verstehen, wirken die deutschen Untertitel arg befremdlich. Und ich spreche hier von einem Zustand, der noch drastischer ist als bei Final Fantasy X.

Fazit:

Auch wenn die mitunter sehr vielen Zufallskämpfe, die manchmal recht nervigen Dungeonrätsel und vor allem inkorrekten deutschen Untertitel genervt haben, so beweist World of Final Fantasy dennoch eines. Square Enix hat es immer noch drauf, sehr originelle Titel in einer langjährigen Franchise zu veröffentlichen. Und trotz aller Nostalgie gibt es sehr viele spannende Ansätze, die ich genau auf diese Art und Weise in nummerierten Spielen sehen will. Kurzum: Wenn euch der Chibi-Look nicht stört, gibt es keinerlei Grund, hier nicht zuzuschlagen!

Adam Smieja