Watch_Dogs 2 Test

Nachdem ich Watch_Dogs 2 bereits mehrmals auf Events in kurzen Sessions anspielen durfte, liegt es mir endlich in finaler Form vor. Mein vergangenes Wochenende verbrachte ich im virtuellen San Francisco als Marcus Holloway und versuchte, Blume ein Ende zu bereiten. Wie sich der zweite Teil der Hacking-Reihe spielt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Um euch nicht allzu viel von der Geschichte zu verraten, will ich nur kurz auf die Basics eingehen. In Watch_Dogs 2 geht es um besagten afro-amerikanischen Hobby-Hacker Marcus Holloway, der im Internet auch als Retr0 unterwegs ist und sich DedSec anschließen will. Dazu schließt er eine Art Prüfung ab und wird daraufhin von Sitara, Josh, Horatio und Wrench in die Gruppe aufgenommen. Doch schon früh zeigt sich, dass der Alltag einer Hacker-Gruppe kein Leichter ist. Nicht nur andere Gruppen wollen ihnen das Leben schwermachen, sondern auch das FBI. Und damit habe ich bereits mehr gesagt als nötig.

Insgesamt erstreckt sich die Spielzeit der Hauptmissionen auf rund 20 Stunden – je nachdem, wie experimentierfreudig ihr euch anstellt. Flotte Naturen werden das Ganze auch in 14-16 Stunden abschließen können. Wenn aber auch die zahlreichen Nebenaktivitäten und Online-Koop-Missionen – die sich alleine ebenfalls absolvieren lassen – angegangen werden, bietet Watch_Dogs 2 weit mehr als 40 Stunden an Hacking-Spaß. Nur zum Vergleich: Mein Durchlauf der Story mit einer mäßigen Auswahl an Nebenmissionen betrug 31 Stunden.

Während der Story greifen die Entwickler viele brandaktuelle Themen wie Rassismus, die digitale Kultur, das Darknet und mehr auf. Auch die private Sicherheit kommt natürlich als ganz großes Thema zum Tragen. Wie sicher sind unsere Daten wirklich? Werden alle App-Daten wirklich an den höchstbietenden verkauft? Und so weiter und so fort. Zudem ist die Gruppeninteraktion innerhalb DedSecs richtig gut. Wrench sticht hier besonders hervor und brilliert mit ausgezeichneten Dialog-Szenen zusammen mit Marcus. Wenn die beiden über Aliens vs. Predator, Star Wars und Co. quatschen, dann fühle ich mich wie im Nerd-Himmel. Dennoch bedient Watch_Dogs 2 auch allerhand Klischees, was aber nicht weiter stört.



Watch_Dogs 2 – Followen, liken, teilen

Um an das große Ziel zu gelangen, gilt es die hauseigene DedSec App unter die Leute zu bringen. Absolvierte Missionen bringen Follower. Und je mehr die Gruppe davon hat, desto mehr Rechenpower können sie sich aneignen, um Blume anzugreifen. Das Missions-Design von Watch_Dogs 2 ist durch die Bank sehr gelungen und abwechslungsreich. Zwar gilt es immer irgendwelche Daten aus Server-Farmen oder Datenbanken zu stehlen, doch das Drumherum weiß zu gefallen. Vor allem aber wenn mithilfe des Botnets Verteidigungsstrategien entwickelt werden können.

Gelegentlich gilt es auch ein Rätsel zu lösen, indem Schaltkreise korrekt geschaltet werden – mal ohne und mal mit Zeitdruck. Dabei sind die Nebenmissionen sowas wie der heimliche Star des Spiels, weil die meisten davon nicht nur viele interessante Details zum Gesamtbild hinzufügen, sondern auch die Charaktere deutlich näherbringen. Okay, mit Ausnahme der langweiligen Paint-Job-Mission. Die ist nun wirklich uninspiriert. Außerdem zeichnet sich ungemein schnell ab, dass Watch_Dogs 2 im Vergleich zu Teil 1 eine echte Seele hat. Die Charaktere sind liebenswert und generell fällt das Mitgefühl umso leichter. Endlich hat Watch_Dogs seine Identität gefunden und ich für meinen Teil will das nicht mehr missen.

Außerdem haben mir die neuen Gadgets sowie Hacking-Optionen extrem gut gefallen. Egal ob Auto, Gabelstapler, Kran oder was auch immer – nahezu alles lässt sich im zweiten Teil für die eigenen Zwecke nutzen. Auch das RC-Car und die Drohne ermöglichen zahllose Ansätze. Ich erwischte mich des Öfteren dabei, ein Missionsgebiet mit der Drohne auszukundschaften, etwaige Schleichwege zu finden und anschließend mit dem RC-Car erste Dinge zu hacken. Doch auch hier zeigt sich der recht gleiche Missionsansatz: Es gibt immer einen digitalen Türschlüssel und immer eine Festplatte zu hacken. Spaß macht es aber dennoch.



Watch_Dogs 2 – m4ster-s1ave.aes

Während mich der relativ ähnliche Missionsaufbau nicht stört, so haben es die Hacking-Fähigkeiten umso mehr. Ich finde es aus Balancing-Gründen sehr fragwürdig, dass der Polizei-Einsatz bereits extrem früh zu bekommen ist. Und als wäre das nicht genug, ist der Gang-Einsatz – äquivalent im Vorgehen – bedeutend schwächer. Schon der Standard-Polizeieinsatz ist so mächtig wie Stufe 3 (maximal) der Gang. Und es gibt eine zweite Stufe des Polizeieinsatzes. Dabei müsste ich aber auch erwähnen, dass viele spätere Technologien gewisse Schlüssel benötigen, die an vorgegeben Orten zu erlangen sind. Übrigens: Ein Gang-Management wie in Assassin’s Creed gibt es nicht. Sie sind vielmehr autonome und nichtspielbare Fraktionen ohne große Bedeutung.

Doch genug des Gemeckers, denn Watch_Dogs 2 bietet so viel mehr. Um der hippen Generation gerecht zu werden, darf Marcus nach Lust und Laune eingekleidet werden. In den zahlreichen Shops gibt es allerhand Hosen, Taschen, Mützen, Brillen, Cappies, Oberteile und so weiter und so fort. Ähnlich wird auch bei den Waffen verfahren, die aus dem 3D Drucker kommen, wobei dieser deutlich weniger Einsätze erfährt, weil die Knarren sehr teuer sind und ohnehin nur selten zum Einsatz kommen. Marcus kann nicht sonderlich viele Treffer einstecken, sodass der Schleichweg zu bevorzugen ist.

Die Spielwelt von Watch_Dogs 2 ist wahrlich riesig. Doch leider wird das meiste davon nicht allzu oft besucht, weil Ubisoft tatsächlich zu viele Schnellreise-Stationen aktiviert hat. Sämtliche Shops etwa sind über die Schnellreise erreichbar, genauso wie Nebenaktivitäten und andere Sehenswürdigkeiten. Und so habe ich später nahezu alle Wege einfach übersprungen, indem ich zum nächstbesten Schnellreiseziel gesprungen bin – selbst wenn ich nur effektiv eine Minute gespart habe. Das ist schade, denn San Francisco ist wirklich toll umgesetzt und relativ belebt. Aber auch nur, wenn der nahtlose Online-Modus aktiv ist …



Watch_Dogs 2 – h4ndshake.sme

Während Watch_Dogs 1 noch ein tatsächliches Solo-Spiel war, bei dem lediglich andere Spieler gelegentlich in die eigene Partie eingedrungen sind, sieht es beim Nachfolger anders aus. Hier seht ihr andere Spieler die ganze Zeit. Seamless Multiplayer wird das genannt. Tatsächlich verwenden die Entwickler hier eine ähnliche Technik wie bei The Division, sodass nicht alle auf einem Server dümpeln, sondern nur eine gewisse Anzahl. Wie viele? Da ich das Spiel eine Woche vor Release gespielt habe, lässt sich das nicht sagen. Sicher ist aber: Wenn die Server nicht mitspielen, dann zieht es die gesamte Performance herunter. Dann hilft nur: Konsole vom Netz nehmen und Spiel neustarten. Hoffen wir also, dass die Server dem Andrang am 15. November wirklich Stand halten können.

Nichtsdestoweniger sind die Vorteile des Seamless Multiplayer durchaus groß. Die Stadt wirkt belebter und es entsteht ein durchaus glaubhaftes Hacking-Chaos, bei dem DedSec und seine Follower für Chaos und Unruhe stiften. Mehrmals erlebte ich, wie andere Spieler von der Polizei verfolgt wurden und so dynamisch Bounties aufgetaucht sind. Bounty-Hunt ist einer der Mehrspieler-Modi (von 3), in denen ihr andere Spieler überwältigen müsst. Der Online-Koop ist ein anderer, der sich sowohl mit Freunden (Ladezeiten sind zu erwarten) oder eben nahtlos mit just getroffenen anderen Spielern spielen lässt. Zudem feiert die Invasion ein Comeback, wenngleich Ubisoft hier keine Änderungen vorgenommen hat. Leider, denn so bleibt der Modus genauso problembehaftet und frustrierend wie im Vorgänger.

Grafisch macht Watch_Dogs 2 eine sehr gute Figur. Vor allem aber in den Zwischensequenzen brilliert der Titel mit sehr realitätsnahen Charakteren und einer tollen Gestik sowie Mimik. Besitzer einer PS4 Pro erhalten überdies einen 4K Modus und eine – gefühlt – beständigere Framerate im 1080p- und 4K-Modus (30 FPS). Die englischen Sprecher sind exzellent, während ihre deutschen Pendants ganz passabel sind.

Fazit:

Nachdem Watch_Dogs 1 einen profillosen Helden, eine Wegwerf-Story und viele Design-Lücken hatte, beweist Ubisoft, dass es besser geht. Mit Watch_Dogs 2 umarmen die Entwickler nicht nur das Thema Hacking, es gelingt ihnen auch, eine Identität für die Reihe zu entwickeln. DedSec als Crew ist toll und vor allem Wrench ist einer der besten Charaktere, denen ich dieses Jahr begegnet bin. Wenn das die künftige Richtung für Watch_Dogs ist: Ich bin jederzeit gerne dabei! Dennoch habe ich einige Wünsche für einen dritten Teil: Die Gegner-KI ist nicht sonderlich schlau und muss überarbeitet werden. Zudem müsste Ubisoft ein besseres Schadensmodell/Fahrsystem implementieren, weil die aktuelle Version immer noch nicht befriedigend ist. Auch beim Missionsansatz gibt es noch Luft nach oben. Dennoch: Watch_Dogs 2 gehört definitiv zu den besten Spielen des Jahres. Vor allem finde ich es löblich, dass es ausgesprochen wenige Bugs gibt. Während meiner 31 Stunden habe ich die Anzahl an Spielfehlern auf einer Hand abzählen können.

Adam Smieja