Until Dawn: Rush of Blood Test

Wenn ihr alleine im Dunkeln zocken wollt und dabei die Immersion von VR genießen möchtet, dann ist Until Dawn: Rush of Blood genau das Richtige für euch. Supermassive Games lässt das Blut in den Adern gefrieren, wenn mal wieder ein Jumpscare hinter der nächsten Ecke auf euch wartet. Und dabei zeigen die Entwickler, dass Lightgun-Shooter nicht tot sind! Warum die Clownfiesta aufgeht, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Während der sieben Kapitel des Spiels werdet ihr stets auf Schienen von A nach B gefahren. Dabei setzt Until Dawn: Rush of Blood von Beginn an auf ein düsteres Setting und viele, fiese Jumpscares. Dank kurzer Achterbahnfahrten bleibt auch ein mulmiges Gefühl in der Magengegend nicht aus – Supermassive Games deckt eben die ganze Palette des Horror-Genres ab. Im Gegensatz zum Hauptspiel setzen die Entwickler aber nicht auf einen subtilen Horror, der unter die Haut geht. Stattdessen greifen euch die Monster frontal an und kündigen sich rechtzeitig mit einem lautstarken Grunzen und Stöhnen an.

Until Dawn: Rush of Blood – Clown Fiesta

Wenn euch das Lightgun-Shooter-Genre nichts sagt, will ich es kurz erklären. Früher nutzte man dafür vorgegebene Peripherie in Form einer Plastik-Pistole. Heute verwendet ihr stattdessen zwei Move-Controller (Dualshock wird auch unterstützt, ruiniert aber das Spielgefühl) und bewegt damit sehr punktgenau die Knarren im Spiel. An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass die Erkennung der Move-Controller gerne aussetzt, wenn ihr kurz aus dem Sichtbereich der Kamera rutscht. Dank der Rekonfiguration auf Buttondruck ist das aber zumeist kein Problem.

Im Vergleich mit anderen Lightgun-Shootern hat Until Dawn: Rush of Blood einen gewaltigen Vorteil: Dank VR kommt ein sehr beklemmendes Gefühl auf. Ständig schaue ich mich panisch um, damit ich diese eine Ecke dort hinten mit Licht fluten kann, weil irgendein Geräusch zu hören war. Und recht amüsant sind auch die Spinnen (Kapitel 5) oder die Fledermäuse am Anfang. Um sich all dieser Ungeziefer zu erwehren, liegen hier und da einige Waffen rum – in Kisten. Mit so einer Shotgun lässt es sich schon leichter große Mengen an Gegnern erledigen. Gelegentlich warten Bosse auf euch, die aus dem Hauptspiel stammen.

Wirklich schade ist eigentlich nur, dass es Until Dawn: Rush of Blood an Abwechslung mangelt. Zwar bieten spätere Level durchaus Alternativwege, doch einen spürbaren Unterschied (etwa andere Gegner) gibt es nicht. Stattdessen setzen die Entwickler dann lieber auf kurze Reaktionstests, in denen ihr euren ganzen Körper bewegen müsst. Rotierende Sägeblätter bedrohen das leibliche Wohl des Protagonisten, sodass ihr euch mal zur Seite lehnen müsst oder duckt. Und ganz nebenbei ballert ihr auf kleine Ziele, die den Punktezähler in die Höhe schnellen lassen. Wer ganz entspannt ist und genug Zeit zum Beobachten hat, findet versteckte Objekte, die bei Abschuss sogar noch viel mehr Punkte bringen.



Until Dawn: Rush of Blood – Ordentliche Technik

Optisch macht Until Dawn: Rush of Blood einen recht guten Eindruck. Die Umgebung und vor allem die Lichteffekte sind zweifelsfrei das Highlight des Spiels. Dagegen aber wirken die Animationen und vor allem die Feuereffekte richtig albern, weil sie so gar nicht der Qualität eines PS4-Spiels entsprechen. Beim Sound gibt es nichts zu meckern, wenngleich die englischen Sprecher deutlich besser sind als ihre deutschen Kollegen.

Fazit:

Das Lightgun-Shooter-Genre meldet sich furios zurück. Until Dawn: Rush of Blood spielt sich nicht nur ausgezeichnet, sondern ist auch ein waschechter Horror-Schocker, der mit zunehmender Spielzeit an Raffinesse gewinnt. Das Zusammenspiel aus Akustik, Dunkelheit und VR funktioniert wunderbar und kann die ganz offensichtlichen Schwächen kaschieren. Die geringe Abwechslung an Monstern, die vorhersehbaren Jumpscares und die schwache Optik sind die einzigen Kritikpunkte. Wenn euch das nicht stört: Ab in die Lore und viel Spaß beim Horror-Trip!

Kai Frenkel