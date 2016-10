Tumble VR Test

Mit Tumble VR bekommt ihr das einzigartigste Konzept für PlayStation VR. Hierbei gilt es mithilfe des DualShock-4-Controllers Stapel zu errichten und verschiedene Denk- sowie Geschicklichkeitsaufgaben zu lösen. Wie sich der Titel zockt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen des Kurztests.

Tumble VR – Stein auf Stein

Wenn ihr Tumble VR startet, dann warten schon etliche Bausteine auf euch. Verschiedene Herausforderungen verlangen, Türme zu errichten oder möglichst viele Steine auf eine Platte zu bringen. Außerdem dürft ihr Laser in korrekte Bahnen lenken oder versteckte Ziele finden. Und gelegentlich gilt es einen Turm in die Luft zu jagen – an Abwechslung mangelt es dem kurzweiligen Spiel definitiv nicht. Dabei stehen euch 30 Rätsel zur Verfügung, die mit der Zeit immer herausfordernder werden und stets neue Elemente und Regeln einführen.

Sobald ihr also loslegen wollt, drückt ihr die Schultertaste am Controller und holt das gewünschte Teil an euch heran. Anschließend positioniert ihr es auf dem gewünschten Feld und stapelt nacheinander die Steine. Doch was sich recht einfach anhört, ist gar nicht mal so leicht, denn die Bausteine bestehen aus verschiedenen Materialien und Oberflächen. Außerdem ist das Gewicht entscheidend, sodass nicht nur die Form übereinstimmen sollte.

Während der Spielsession werdet ihr von einem Roboter begleitet, der ein wenig an GlaDOS aus Portal erinnert. Zwar wirken seine Witze oftmals arg gezwungen, doch er versucht zumindest, Höchstleistungen aus euch herauszukitzeln. Generell ist der Schwierigkeitsgrad von Tumble VR nicht allzu hoch angesetzt. Gold-Medaillen zu erreichen sollte nach wenigen Versuchen kein Problem sein.

Wenn es aber etwas gibt, dass mich sehr gestört hat, dann war es das eingeschränkte Tracking des Controllers. Bereits kleine Abweichungen reichen aus, damit die Kamera den Drücker aus den Augen verliert. Deswegen würde ich euch raten, die Kamera so zu positionieren, dass sie eure Hände stets abfilmen kann. An Motion Sickness werdet ihr hier nicht leiden.

Fazit:

Wenn ihr ein kleines Spiel zum kleinen Preis für zwischendurch sucht, dann könnte Tumble VR genau das Richtige sein. Das Tracking funktioniert sehr gut, wenn die Kamera entsprechend positioniert ist. Und das Stapeln der Blöcke macht definitiv Spaß, sobald der Dreh raus ist. Schade ist nur, dass es verhältnismäßig wenige Inhalte gibt. Aber bei dem Preis ist das definitiv zu verschmerzen.

Kai Frenkel