Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Special Gigs Test

Vor kurzem hatten wir bereits von Psycho Pass: Mandatory Happiness, welches genau wie Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Special Gigs, zu dem Genre Visual Novels gehört. Bei diesem Titel wird einem jedoch bewusst, was noch hätte kommen können, um den Spieler bzw. Leser in den Bann zu ziehen. Wobei es sich genau handelt, erfahrt ihr im folgenden Test.

Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Special Gigs – Geisterjagd kann losgehen!

Tokyo Twilight Ghost Hunters beginnt recht simpel, denn ihr seid ein Austauschstudent, der die Kurenai Academy besucht. Doch zuvor trefft ihr eine Dame auf der Straße, die euch ihre Karte gibt und euch zu einem Treffen einladen möchte, um mit euch zu reden. Sie selbst arbeitet bei Gatekeepers und sammelt Informationen. Dazu aber später mehr. Aber so schnell wie ihr sie kennenlernt, ist sie auch wieder weg. Daher heißt es ab in den Unterricht, wo eure Mitschüler euch alles ausfragen. Von Herkunft und Lieblingsfach, bis zu eurer Sehstärke ist alles dabei. Einige Fragen der Mitschüler sind dabei ziemlich merkwürdig. Wer möchte schon eure Blutgruppe wissen, außer euer Arzt?

Aber ein Schüler namens Masamune Shiga sticht mit seiner Frage heraus und will von euch wissen, ob ihr an Geister glaubt, was eure restlichen Mitschüler etwas verunsichert, da er ein ziemlich intelligenter Kerl ist. Schnell wird aber das Thema gewechselt und der Unterricht beginnt.

Ohne viel von der Story zu Spoilern, erhaltet ihr einen kleinen Einblick über die Schule. Sie scheint zwar alt zu sein, aber trotz dessen recht modern. Doch im vierten Stock dieser Schule erfahrt ihr über schreckliche Dinge, die hier vorgefallen sind und trefft gleichzeitig Shiga und die Dame vom Vormittag wieder…

Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Special Gigs – Die Tour des Grauens

Das Treffen führt zudem zu eurem ersten Geisterkontakt. Dieser ist schaurig und spannend dargestellt. Mit einer guten Kombination von Animationen, Sounds und Momenten wo euer Controller vibriert, fühlt sich der Spieler wirklich in die Story hineinversetzt. Gleichzeitig interagieren die verschiedenen Charaktere des Spiels auf die Aktionen die ihr durchführt. Zur Begrüßung könnt ihr z. B. anderen die Hand geben, diese anschauen oder andere Aktionen durchführen. Auf jede der Aktionen die ihr durchführt, gibt es immer eine passende Reaktion, die euch Interaktiv teilhaben lassen. Das Einzige was störte ist, dass diese Aktionen zu Beginn des Spiels nicht genau erläutert wurden… Daher hat mich die Klassensprecherin direkt als einen Perversling abgestempelt, obwohl ich nur nett sein wollte.

Außer einer genialen Story und vielen Interaktionen bietet Tokyo Twilight Ghost Hunters noch einiges mehr. Im Vergleich zu der vorherigen Version die in Europa nicht erschienen ist, bringt das Spiel gesamt mehr Inhalt und ein verbessertes Kampfsystem. Denn dieses Visual Novel verknüpft einige Elemente mit in die Kategorie. Nicht nur lässt sich viel machen, sondern auch gegen Geister kämpfen in einem strategischen Kampf, wo der Spieler abschätzen muss, wie der Geist agieren wird, um diesen anzugreifen zu können und entsprechend Fallen zu setzen. Ein kleines bisschen erinnerte mich das Kampfsystem auch an Fire Emblem, obwohl dort noch viele Unterschiede sind.

Davon aber abgesehen, gibt es noch im Hauptquartier der Gatekeepers Inc. einiges zu tun. Da könnt ihr nämlich Minigames spielen, ein Fotoalbum betrachten, die Homepage der Gatekeepers anschauen oder trainieren, bevor ihr wieder in den Kampf gegen den nächsten Geist zieht.

Fazit

Visual Novels sind sehr verschieden und bieten verschiedenste Erlebnisse. Bei Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Special Gig lässt sich sagen, dass das Spiel richtig Spaß macht. Besonders die Story mit den verschiedenen Möglichkeiten sich einzubringen hat mir wirklich gefallen. Auch die Abwechslung mit den Kämpfen war ein super Zusatz, den ich passend fand, damit ich nicht durchgehend lesen musste.

Sina Jozi