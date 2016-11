Titanfall 2 Test

Als Titanfall 1 erschien, überraschte es Spieler und Journalisten gleichermaßen. Ohne große Vorgeschichte schaffte es der Titel zumindest im Multiplayer in der oberen Liga mitzuspielen und überzeugte durch die flüssigen und schnellen Gefechte sowie die Abwechslung durch die Titanen. Dennoch schrumpfte die Spielerschaft mit der Zeit recht zügig zusammen, andere Spiele bekamen Nachfolger und Titanfall geriet etwas in Vergessenheit. Unter anderem hat das bestimmt auch daran gelegen, dass Titanfall aufgrund fehlender Kampagne viele Spieler gar nicht erst angelockt hat und so von Anfang an mit einer vergleichsweise kleinen Fangemeinde klarkommen musste. Nun soll der zweite Teil die Fehler des ersten ausbügeln und sich gleichzeitig an den Stärken und dem frischen Konzept von Titanfall orientieren. Wir haben uns wieder einmal ins Cockpit begeben und berichten vom frischen Titanfall 2, viel Spaß.

Titanfall 2 – Ein guter Einstieg

Wie schon angesprochen war die Kampagne des Spiels eine der größten Baustellen während der Entwicklung. Vielen hat die Singleplayer-Komponente im Vorgänger gefehlt und daher bietet Titanfall 2 nun eine solide Kampagne an. In neun Missionen schlagt ihr euch als Pilot der Rebellion gegen das Regime durch und lernt nach und nach die Grundzüge des Spiels kennen. Dabei gilt es nicht nur das Movement zu erlernen – welches sogar noch etwas umfangreicher und flüssiger als im Vorgänger ausfällt – sondern auch verschiedene Waffen und Titans auszuprobieren.

Im Laufe der Karriere gibt es so einiges zu erkunden und wem das nicht reicht, der sammelt noch fleißig Collectibles, allerdings ohne weiteren Nutzen. Ärgerlich ist (auf Konsolen), dass ihr auf jeder Schwierigkeitsstufe mit Auto-Aim arbeiten müsst. Die Zielhilfe wird zwar mit steigender Schwierigkeit weniger deutlich, ganz abstellen könnt ihr sie allerdings nicht. Gepaart mit der recht dämlichen Masse-statt-Klasse-KI ärgere ich mich hier oftmals über dämliche Geplänkel. Insbesondere die Boss-Kämpfe sind recht anspruchslos und meist durch stumpfes Losballern zu meistern.

Titanfall 2 – Der Kern der Sache

Sobald ihr die Kampagne hinter euch gebracht (Oder auch schon vorher) ist es Zeit für den Multiplayer. Und obwohl Titanfall 2 durchaus mit einem besseren Singleplayer aufwartet als sein Vorgänger liegt der Fokus weiterhin auf den Mehrspieler-Gefechten. In den bekannten Modi wie Deathmatch, Capture The Flag oder verstärkter Hardpoint gilt es dem gegnerischen Team den Garaus zu machen. Dabei stellt ihr euer Loadout wie gewohnt selbst zusammen und mischt Waffen, Gadgets und Titan-Loadouts bis ihr endlich zufrieden seid. Zudem levelt ihr nicht nur euren Account, sondern auch die einzelnen Waffen auf. Es reicht also nicht, das maximale Level zu erreichen, ihr müsst schon mit allen Schießprügeln trainieren. Dabei helfen zehn Loadout-Slots, die ihr parallel halten und anpassen könnt.

Wem das alles etwas zu langweilig ist, der kann sich auch sogenannte Boosts kaufen, die als Ersatz für die Burncards aus Titanfall 1 herhalten. Diese sind an sich erst nach längerem Spielen und auf hohem Level verfügbar, können aber auch im Store erworben werden. So habt ihr definitiv einen Vorteil auf dem Schlachtfeld und kommt zügiger voran. Warum man sich gerade hier für ein Pay-2-Win-Modell entschieden hat, obwohl andere Upgrades und auch geplante DLCs alle ohne Geld zu erhalten sind, ist mir unklar. Ebenso ärgerlich ist die Beschränkung des Multiplayer auf Matchmaking oder Private Matches.

Letztere geben euch keine Punkte fürs Aufleveln, sind also weniger interessant. Außerdem kam es beim Matchmaking während des Tests oft zu Problemen. Sowohl was Balancing, als auch was die Zeit zum Finden der Matches angeht. Abgesehen davon läuft Titanfall 2 nämlich verdammt flüssig und das auch bei vollen Partien mit 16 Spielern. Gleichzeitig kann sich das Spiel sowohl grafisch als auch tontechnisch durchaus sehen und hören lassen. Eine bunte Spielwelt, bombastische Effekte, trockene Bässe und das alles bei stabiler Bildwiederholrate!

Fazit:

Titanfall 2 hat es tatsächlich geschafft das gute Titanfall in allen Belangen zu verbessern. Die Kampagne ist natürlich ein großer Schritt nach vorne, aber auch der Multiplayer spielt sich durch die neuen Waffen, die neuen Bewegungsmöglichkeiten und die neuen Gadgets noch einmal zügiger und besser als der in Titanfall 1. Viele Kleinigkeiten wie die schwache KI, die anspruchslosen Bosskämpfe und die unverständlichen Mikrotransaktionen trüben etwas den Gesamteindruck. Dennoch ist Titanfall 2 ein sehr ausgereifter und hochwertiger Shooter, der (nicht nur, aber insbesondere) Multiplayer-Freunden viel Spaß bereiten wird. Hoffentlich geht das Spiel bei der momentanen Konkurrenz nicht unter, verdient hat es das Team definitiv nicht! Philipp Kleidt