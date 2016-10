Thumper Test

Wenn ihr den PlayStation Store durchwühlt, dann könnte Thumper ziemlich schnell untergehen. Und das ist ein gewaltiger Fehler! Vor allem dann, wenn ihr im Besitz von PlayStation VR seid. Warum das Indie-Spiel von Entwickler Drool sogar die höchste Wertung in unserer PSVR-Coverage erhält, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Brian Gibson ist einer der zwei Entwickler bei Drool. Er hat an Spielen wie Guitar Hero, Rock Band und Amplitude gearbeitet. Und somit ist er natürlich bestens dazu geeignet, ein weiteres Rhythmus-Spiel zu entwerfen, das ein wenig an Amplitude erinnert. Auch hier steuert ihr nämlich einen unfassbar schnellen Roboter über einen Musik-Highway. Aber keine Sorge: Die Bewegungen beschränken sich aufs Ausweichen. Gelegentlich gilt es dann auch Kurven ordentlich zu nehmen und Geschosse abzuwehren.

Thumper – Feel the beat

Dabei gilt es aber stets im Rhythmus zu bleiben. Und was sich zunächst einfach anhört, wird bereits nach wenigen Spielminuten zur brutalen Herausforderung. Thumper geht keineswegs zimperlich mit seinen Spielern um und verlangt schon früh vollste Aufmerksamkeit. Während ihr zu Beginn nur schnelle Richtungswechsel, Sprünge und Hindernisse überqueren müsst, kommen später auch noch fiese Spurenwechsel hinzu. Und all das bei einem Wahnsinns-Tempo. Die korrekte Koordination eurer Sinnesorgane – hier Seh- und Hörorgane – und der motorischen Fähigkeiten der Hände ist das A und O bei Thumper.

Wenn ihr zu jenen Spielern gehört, die schnell frustriert sind, dann solltet ihr Thumper gleich im PlayStation Store überspringen. Sofern ihr die Herausforderung nicht scheut, bekommt irh ein durchaus faires Spiel, denn bei einem Fehler wird nur das Segment, nicht aber das Level, zurückgesetzt. Etwas schade ist nur, dass der Titel zu spärlich mit Informationen zur Steuerung umgeht. Wenn ich gewusst hätte, dass ich die Sprungtaste länger drücken kann, um weiter zu fliegen, dann wären viele Segmente sehr viel einfacher gewesen. Übrigens: Perfektionisten versuchen sich am S-Rang, bei dem ein fehlerfreier Durchlauf gefordert wird.

Thumper ist übrigens nicht nur mit der Standard-PS4 und PS4 Pro kompatibel, sondern auch mit PlayStation VR. Wenn ihr nun befürchtet, dass der Kotzeimer hier zum besten Freund wird, irrt ihr gewaltig. Die Entwickler haben nämlich ein erstklassiges „Mittendrin statt nur dabei“-Gefühl geschaffen und eliminieren sämtliche Motion-Sickness-Gefahren auf Anhieb. Das liegt schlicht an der Tatsache, dass der Kopf nicht bewegt wird und man die Strecke aus nächster Nähe an sich vorbeiflitzen sieht. Spannend: In VR fiel es mir sogar leichter, dem Rhythmus zu folgen.

Fazit:

Wenn ihr bereits sehr viel Spaß mit Titeln wie Amplitude hattet, dann führt kein Weg an Thumper vorbei. Vor allem, wenn ihr darüber hinaus auch PlayStation VR besitzt. In der virtuellen Realität gewinnt das Spiel nämlich so richtig an Intensität und spielt sich ein wenig leichter. Doch ich will euch keinen Bären aufbinden: Thumper ist verdammt hart und erfordert viel Übung. Ausdauernde Naturen werden mit einem sehr guten Rhythmus-Spiel belohnt.

Patrick Winter