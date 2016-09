The Tomorrow Children Test

Bereits bei der Gamescom 2014 wurde The Tomorrow Children für die Playstation angekündigt. Nun, im September 2016, geht es in die Early Access Phase und wird in naher Zukunft als Free-To-Play Titel veröffentlicht. Mit seiner ungewohnt kommunistischen Atmosphäre, weckte es bei vielen Spielern, unter anderem mir, großes Interesse. Also habe ich mich mal als Genosse eingereiht und mir die marxistische Post-Apokalypse angeschaut.

The Tomorrow Children – Post-Apokalypse ist nicht immer gleich Post-Apokalypse

Der Beginn von Tomorrow Children ist recht abrupt. Ihr seid ein Charakter, der an ein normales kleines Mädchen in einem Kleid erinnert und auf einem alten Röhrenfernseher erscheint ein zwielichtig aussehender Mann, der euch mit kratzender russischer Stimme die Grundlagen erklärt. Nach einer Katastrophe ist ein Großteil der Städte und Menschen ausgerottet, die übrig gebliebene Welt wurde fortan „The Void“ genannt. Die Leere. Hier unterscheidet sich The Tomorrow Children schon von anderen Survival-Crafting-Games, die nach einer Katastrophe angesiedelt sind. Statt zerstörter Städte und Erinnerungen an eine Zivilisation ist hier einfach nichts. Eine große, weite Leere, so weit das Auge blickt. Euer russischer „Chef“ erklärt euch, dass ihr gar kein Mensch seid, sondern lediglich ein Projektionsklon, geschaffen um den Void zu erforschen und Ressourcen zu beschaffen. Diese werden benötigt, um im Void entdeckte, Städte wieder aufzubauen und somit die Zivilisation zurück zu bringen. In der Leere baut sich eine Gesteinsformation auf und mit Hilfe einer Spitzhacke lassen sich in Minecraft-Manier Blöcke und z.B. Erzadern zerstören. Die gesammelten Ressourcen bringt ihr zurück und habt somit das Tutorial abgeschlossen. Die einzige Gefahr, die ihr bis dahin kennt ist die Dunkelheit, in der ihr euch nicht zu lange aufhalten dürft. Doch dabei bleibt es nicht lang.

Ist das Tutorial abgeschlossen, geht es schnurstracks per U-Bahn in eine der vielen Städte. Wenn ihr, so wie ich, direkt eine große Stadt anwählt, ist Überforderung absolut vorprogrammiert. Gebäude können von anderen Spielern willkürlich irgendwo hingebaut sein und Wegweiser oder dergleichen gibt es nicht. Es dauert also eine gute Weile, bis ihr euch zurechtgefunden habt. Zwischendurch können, von NPCs, Anfragen angenommen werden, quasi Quests. In diesen wird z.B. gefordert, eine gewisse Anzahl von Holz oder Metall in das Rohstofflager der jeweiligen Stadt zu bringen. Doch woher nehmen wir die Rohstoffe? Aus der Stadt herausgehen funktioniert nicht, denn wandert ihr zu tief in den Void versinkt ihr wie in Treibsand. Innerhalb der Städte gibt es außer ein paar Bäumen nichts zu finden. Dann erreicht mich ein Anruf meines Freundes mit der kratzigen Stimme auf meinem „Handy“.

The Tomorrow Children – Proletarier aller Länder, vereinigt euch

Ich bekomme mitgeteilt, dass ich zur Zeit noch Mitglied der Arbeiterklasse bin und deswegen noch kein Wahlrecht habe und mir noch kein Haus in der Stadt bauen kann. Um mir das zu verdienen muss ich erstmal hart genug arbeiten. Aber wie? Man erklärt mir, dass ich mit dem Bus zur Arbeit fahren muss. Und das ist nicht so, als würde ich zu einer Haltestelle gehen und per Knopfdruck einfach zur Arbeit teleportiert werden. Nein, es gibt eine Haltestelle an der die Ankunfts- und Abfahrzeiten des Busses stehen und dann heißt es warten. Teilweise mehrere Minuten, was sehr frustrierend sein kann. Sobald der Bus da ist, steige ich ein und nach kurzer Zeit geht es los in den Void. Der Zug hält an einer „Insel“. Hier werden zufällig generierte Strukturen gespawned, auf die sich nun die Insassen des Busses stürzen um Ressourcen abzubauen und zur Haltestelle zurückzubringen. Sobald der Bus wieder da ist, nimmt er die Ressourcen mit und ihr werdet mit Erfahrung belohnt. Ihr könnt nun länger bleiben und noch mehr Ressourcen abbauen, oder ihr fahrt mit dem Bus in die Stadt zurück. Hier werden die Ressourcen abgeladen und müssen nun noch von Hand in die Rohstofflager gebracht werden.

Diese bilden einen Pool für alle Spieler, die sich in der Stadt befinden und an der Werkbank etwas bauen wollen. Wir sprachen über den kommunistischen Charakter des Spiels. Ebenso wichtig, wie die Ressourcen der Stadt, ist der Energievorrat. Dieser wird entweder durch gesammelte Kohle in Kraftwerken hergestellt oder muss von den Spielern manuell erzeugt werden, indem auf einem Laufband ein kleines Minispiel gespielt wird. Auch das Bauen der Gebäude selbst ist ein Minispiel, denn wenn ihr versagt, sind die Ressourcen weg, aber das Gebäude kann nicht gebaut werden. Ihr werdet euch dann wie ein sehr schlechter Genosse fühlen.

Würde es jedoch nur um das Sammeln von Ressourcen und Aufbauen von Städten gehen, ohne einen gewissen Druck, hätte das Spiel wohl wenig Reiz. So werden euch schnell riesige Monster auffallen, die den Void durchstreifen und sich den Städten nähern. Zu diesem Zweck müssen Abwehrtürme und Munition gebaut werden, die allerdings auch von Spielern manuell bedient werden müssen. Wenn sich also alle Spieler die sich in einer Stadt aufhalten nur auf das Sammeln von Ressourcen auf den Inseln und Bauen von Gebäuden konzentrieren würden, könnte die Stadt nicht überleben. Jeder muss quasi seinen Teil beitragen, um zum Beispiel durch die Erzeugung von Elektrizität, der Verteidigung der Stadt oder dem simplen Tragen von Ressourcen von der Bushaltestelle zu den Rohstofflagern.

Ein sehr interessantes Konzept, was aber zumindest bis jetzt noch nicht so ganz aufzugehen scheint und oft in heillosem Chaos endet. Nachdem ihr ein paar Aufgaben erledigt habt, könnt ihr, sofern ihr es findet, zum Arbeitsministerium der Stadt gehen und euch eine Belohnung abholen. Diese erfolgt in Erfahrung und Marken, für die ihr neue Ausrüstung kaufen könnt, denn diese unterliegt, ähnlich wie bei Minecraft, einer gewissen Abnutzung. Wenn ihr genug gearbeitet habt, erhaltet ihr das Recht ein Haus zu bauen und könnt somit am Wahlsystem teilnehmen. Hier wird von den Spielern der Stadt ein Anführer gewählt, der allen Spielern einen Boost gibt, wie z.b. mehr Platz im Inventar, oder schnelleres Abbauen von Rohstoffen. Zu guter Letzt offenbart das Spiel noch ein Level-System. Mit jedem Aufstieg könnt ihr Großbürgerpunkte vergeben, die eure Bewegungs- oder Abbaugeschwindigkeit erhöhen oder die Zeit verlängern, die ihr in der Dunkelheit verbringen könnt. Die Auswahl ist hier nicht sehr groß, aber viel mehr braucht man in dem Spiel eigentlich nicht, da die Mechanik doch recht simpel gehalten ist.

Leider konnte mich The Tomorrow Children nicht vollends überzeugen. Die Idee hinter alledem, das uneingeschränkte Zusammenarbeiten um etwas neues zu erschaffen hörte sich wirklich gut an. Leider ist man doch etwas limitiert. Die Fahrerei mit dem Bus wird schon nach dem fünften Mal etwas ärgerlich und der sehr geringe Inventarplatz zwingt euch immer wieder hin- und herzulaufen. Es gibt zu viele Frustfaktoren im Spiel. Da es derzeit noch in der Early Access Phase ist, wird vielleicht das ein oder andere gepatched, aber leider sehe ich im großen Ganzen viel verschenktes Potenzial bei The Tomorrow Children.

Kai Frenkel