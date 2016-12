The Last Guardian € 61,99 8 The Last Guardian (PS4) 8/10 Pros Emotionale und äußerst fesselnde Reise

Trico als Star des Spiels

Unterschwellige dennoch intensive Handlung

Vielschichtige Interaktion zwischen euch und Trico

Superber Soundtrack

Dichte Atmosphäre Cons Trico kann äußerst bockig sein

Der kleine Junge reagiert nur sehr behäbig auf eure Eingaben

Technisch veraltet

Starke Framerate-Probleme auf Base-PS4

Clipping- und Kollisionsprobleme

Was lange währt wird endlich gut. Zumindest wenn es danach geht, dass das neuste Werk aus der Feder Fumito Uedas in spielbarer Form die Regale ziert. Bald 10 Jahre ist es her, dass die ersten Pinselstriche rund um den kleinen Jungen und seinen ungleichen Gefährten zu Papier gebracht wurden. Ob nun noch etwas von der holprigen Entwicklungsgeschichte übrig ist oder euch abermals ein sagenhafter Ausflug in eine andere Welt bevor steht, wie sie nur Ueda erschaffen kann, erfahrt ihr in unserem Test zu The Last Guardian.



The Last Guardian – Ein Band wird geknüpft

Ein kleiner Junge erwacht. Nur Lichtstrahlen die hoch oben durch eine weit entfernte Decke brechen sind ihm ein vertrauter Anblick in dieser fremden Umgebung. Ein Lichthof mitten in einer Höhle, umgeben von steinernen Ruinen einer längst vergangenen Zeit. Das sind Dinge, die er zu ersten Mal sieht. Wo ist er, wie kommt er hierher und woher stammen die schwarzen Markierungen, die nun seine Haut zieren? Nichts ist gewiss, nur eines glasklar.

Er ist nicht allein in dieser unwirtlichen Umgebung. Zum ersten Mal in seinem Leben erblickt er eine solche Kreatur. Eine Mischung aus Vogelwesen und Hund zugleich, doch so viel größer als alles, woran er sich orientieren kann. Angst? Er zumindest hat keine. Die Kreatur hingegen schaut ihn aus weit aufgerissenen, gequälten Augen an. Ein lautes Brüllen durchflutet das einsame Steingrab, welches diese Gemäuer für das Wesen wohl hätten sein sollen. Blut fließt in kleinen Rinnsalen durch sein Gefieder, während es lange Sekunden versucht sich aufzurichten. Aus Schutz gegenüber dem Jungen? Zur Verteidigung womöglich? Interessieren tut ihn das nicht. Er weiß, dass Es seine Hilfe braucht und nur er allein hier ist, um sie ihm zu gewähren.

Viele Anläufe hat es gebraucht, um die Speere, die sich tief in das Fleisch des Wesens gebohrt haben hinauszuziehen, um seinen wilden Angriffen auszuweichen und ihn gleichzeitig mit blau leuchtenden Fässern zu füttern. Nahrung oder Heilmittel? So genau weiß das der Junge auch nicht, doch sie scheinen Ihm zu helfen. Trico, der großen Bestie mit ebenso großem Herzen. Nun steht Er in all seiner Anmut vor ihm. Es wäre ein Leichtes den Jungen mit nur einem Streich seiner Vogelzähen zu töten. Stattdessen durchleuchten ihn diese großen glühenden Augen erneut. Kein Hass und keine Furcht sind in diesem Blick zu spüren. Wenn ein Wesen wie dieses Dankbarkeit zum Ausdruck bringen könnte, dann täte es dies wohl auf genau jene Art und Weise. Und ohne es zu sehen oder beschreiben zu können in welchem Moment es geschah, wurde das Band einer ungleichen, aber nicht minder starken Freundschaft geknüpft.

Zwischen einem Jungen und Trico, der Bestie.

The Last Guardian – Leise Töne für ein großes Spiel

Wer „The Last Guardian“ einlegt und ein Action Adventure a la „Uncharted“ erwartet, gespickt mit Action-Einlagen und Shoot-Outs im Minutentakt, hat entweder unseren ersten Abschnitt nicht gelesen oder noch nie eines von Fumito Uedas vorhergehenden Werken gespielt. Denn eines fällt sofort auf. Alle drei Spiele könnten in der gleichen Welt stattfinden und Teil einer großen epischen Sage sein. Auch die Themen die Ueda gekonnt, wenn auch stets unterschwellig behandelt sind ähnlich oder bauen aufeinander auf. Aufopferung, bedingungsloses Vertrauen, Freundschaft und Leid. Das sind harte Brocken, die nur wenige Entwickler wirklich gefühlvoll behandeln und uns, den Spielern, wirklich nahe bringen können. Nicht etwa in narrativer Opulenz, wie es Rollenspiele aus dem Hause Bioware gern zelebrieren. Sondern mit sachtem Antasten und der Nutzung des Gameplay als erzählerische Triebkraft.

Das Kennenlernen zwischen dem kleinen Junge – eures Alter-Ego – und Trico fand mit Ausnahme weniger Worte durch einen Erzähler, gänzlich ohne Story-Script statt. Es bedurfte keines Absteckens der Welt und dessen Rahmenhandlung, noch mussten aufwendige Zwischensequenzen inszeniert werden. Nur ihr als Junge und die Interaktion mit Trico war erforderlich, um den Grundstein des bevorstehenden Abenteuers und eurer besonderen Beziehung zu legen. Genauso werden sich euch auch die kommenden zehn Stunden offenbaren, die ihr benötigen werdet, um „The Last Guardian“ zu beenden. Es ist eine teils sehr stille Reise, die in ihren emotionalsten Momenten von keinem Spiel der aktuellen Konsolengeneration bisher übertroffen werden konnte.

Ihr und euer Gefährte Trico seid Dreh- und Angelpunkt des gesamten Spiels. Eure Interaktion und Kommunikation durch wenige Laute oder einen Fingerzeig gestalten eure Reise maßgeblich. Beide seid ihr gänzlich allein in dieser riesigen aus Kilometer hohen Ruinen bestehenden Welt und nur zusammen, seid ihr in der Lage einen Ausweg zu finden. In „The Last Guardian“ ist aber ganz klar der Weg das Ziel.

The Last Guardian – Ganz eigener Charakter

Viel von The Last Guardians Sog-Kraft rührt durch den heimlichen Star des Spiels. Während ihr mehr oder weniger die volle Kontrolle über den kleinen Jungen übernehmt, hat Trico seinen ganz eigenen Kopf. Das könnt ihr ruhig wörtlich nehmen. Selten war die KI eines NPC so glaubhaft, wie die des großen Fabelwesens. Zwar hört er auf eure Kommandos, die ihr ihm in Form von Zurufen oder kurzen Bewegungen nahe bringt, doch heißt dies nicht zwangsläufig, dass sofort ein Automatismus greift und Trico programmierte Bewegungen abspult. Teils müsst ihr sehr geduldig mit ihm sein, kann es doch vorkommen, dass er sich einfach hinsetzt und mit dem Fuß hinter dem Ohr kratzt. In andren Momenten wird er von einer herunterhängenden Kette abgelenkt, die als deutlich interessanteres Spielzeug fungiert.

Es kann schon Nerven kosten, wenn ihr den Weg aus den als Puzzle angelegten Arealen bereits kennt und wisst, was zu tun ist, Trico sich aber partout sträubt euren Kommandos ein Ohr zu schenken. Während ihr euch also streckenweise mehr um euer Nervenkostüm sorgt, als um die zickige Bestie, solltet ihr speziell diese Momente genau beobachten, tragen sie doch maßgeblich zur Bindung zwischen euch und Trico bei. Es ist schon ein besonderer Moment, wenn dieses sonst so gefährliche Wesen wie ein kleiner Hund im Wasser herumtollt und im nächsten Moment bei Sichtkontakt zu einem der mysteriösen Statuen-Gegner sich vollkommen vergessen kann und in Rage gerät. Dann hilft nur noch beruhigendes Streicheln, um den Nebel der Aggression zu lichten.

Eure Beziehung zu Trico baut auf viel Nähe auf und diese bedarf Zeit. Das Spiel wird also zu keiner Minute irgendetwas überstürzen, also solltet ihr selbst dies auch nicht tun, denn sonst ist Frust nur allzu oft vorprogrammiert.

The Last Guardian – Wachsendes Vertrauen

Vergesst ihr also bewusst eure eigene Rage über den Dickschädel eures gefiederten Freundes, so habt ihr auch die Chance die vielen kleinen Details und Nuancen wahrzunehmen, welche The Last Guardian erst zu etwas wirklich besonderen werden lassen. Je mehr ihr euch umeinander kümmert, Trico mit leuchtenden Fässern füttert und gekonnt durch die Ruinen manövriert, desto stärker auch das Vertrauen von Trico in euch. Dies äußert sich beispielsweise in der Größe seiner Hörner, die stetig mitwachsen. Auch die Art und Weise, wie sich euer Begleiter euch gegenüber verhält verändert sich zusehends. Ist er anfangs nach einem der wenigen Kämpfe nur schwer zu beruhigen, scheint das Handauflegen eurerseits später fast magische Wirkung zu zeigen. Auch folgt euch Trico beständiger, als sich von allem ablenken zu lassen. Selbst Körperhaltung und Flügel erfahren eine Art Metamorphose und das allein getrieben durch eure Interaktion.

So wird euer gemeinsamer Weg immer stärker emotional aufgeladen und trotz der vielen Ärgernisse, die euch im gemeinsamen Umgang begegnen werden, leidet ihr bei jeder brenzligen Situation mit, fühlt euch dem magischen Wesen verbunden. Dies steigert sich im Verlauf des Abenteuers, bis es schließlich in ein äußerst zufriedenstellendes Ende gipfelt. Doch eines sollte euch bewusst sein, The Last Guardian geizt anfangs mit seiner Handlung und schildert diese mehr durch die vielen Eigenheiten der Gebiete, die ihr betreten werdet. Erst ab der zweiten Hälfte steigt die Spannungskurve merklich an.

The Last Guardian – Technisch fast zehn Jahre alt

Was die gemeinsame Reise durch euer Zusammenspiel mit Trico so magisch macht, fehlt dann doch leider auf der technischen Seite. Man merkt The Last Guardian einfach den steinigen Entwicklungsweg an, den es hinter sich hat. Das äußert sich beispielsweise durch die starken Framerateeinbrüche auf der „normalen“ PS4. Doch auch auf der Pro läuft das Geschehen auch nicht immer konstant in 30 Frames pro Sekunde. Speziell in größeren Außenbereichen, bringt die opulent eingesetzte Lichtstimmung eure Konsole ins Wanken. Vereinzelte Clipping-Probleme oder Schwierigkeiten bei der Kollisionsabfrage zeugen davon, dass es den Entwicklern wohl durch die vielen über die Jahre hinweg durchgeführten Anpassungen nicht gelungen ist, das Biest namens „The Last Guardian“ zu zähmen.

Wirklich ärgerlich wird es aber in Belangen der Kameraführung und der damit verbundenen Steuerung des kleinen Jungen. Zu oft kommt es vor, dass die Kamera an Ecken hängen bleibt und euch komplett die Übersicht verloren geht. Andere Male bockt sie, wenn es um das freie Drehen geht, um einen bevorstehenden Abschnitt zu überschauen. Ganz haarig wird es aber beim Hochklettern an Trico. Als maßgebliches Spielelement, um Abgründe auf dem Rücken eures Gefährten zu überwinden oder hoch gelegene Orte zu erreichen, müsst ihr euch sehr oft an eurem Freund emporhangeln oder an seinem Schwanz abseilen. Das in solchen Momenten die Kamera teilweise komplett ihren Zweck vergisst und es kaum ermöglicht euch bspw. an Tricos Bein hoch zu hangeln, ist neben den Zickereien eures Gefährten nur noch frustrierender.

Dabei reagiert der Junge selbst aber auch so schwammig wie andere Helden in Uedas Spielen. Wenn dies eine bewusste Designentscheidung sein sollte, dann können wir sie noch immer nicht für gut heißen. Ansonsten bewegt man sich auch in 4K-Auflösung eher auf dem Niveau der ersten Präsentation des Spiels auf der Playstation 3.

Fazit:

The Last Guardian ist etwas ganz Besonderes und das strahlt es auch in jeder Sekunde aus. Es ist eine emotional äußerst ergreifende Reise zweier ungleicher Freunde, die über den Verlauf ihres gemeinsamen Abenteuers ein nicht zu entzweiendes Band der Freundschaft aufbauen. Noch jetzt freue ich mich ein Teil eben jener Reise gewesen zu sein und geprägt durch meine Interaktion zu Trico dieses Band maßgeblich gefestigt zu haben. Nein, The Last Guardian ist kein klassisches Action Adventure, verzichtet es doch ganz bewusst fast gänzlich auf die Action. Stattdessen lässt es euch wie kaum ein anderes Spiel hautnah miterleben, wie viel Einfluss ein brillant programmierter NPC auf eure Spielerfahrung haben kann.

Ja, ihr werdet über Trico ob seiner regelmäßigen Zicken fluchen, doch werdet ihr am Ende dieser außergewöhnlichen Reise feststellen, wie sehr euch das gefiederte Biest mit dem großen Herzen selbst an das eure gewachsen ist. Hätten die vielen Jahren holpriger Entwicklung aus technischer Sicht nicht ihre klaren Makel hinterlassen, wäre The Last Guardian ganz sicher ein noch besseres Erlebnis geworden. Doch könnt ihr euch gewiss sein, so wie „Ico“ und „Shadow of the Colussus“ ist auch The Last Guardian ein einzigartiges Spiel, was es wohl nur alle zehn Jahre gibt.