Super Stardust Ultra VR Test

Nachdem PS3-Besitzer schon im Jahr 2007 in den Genuss von Super Stardust kamen, dürfen jetzt auch PS4-Spieler mit PSVR den bunten Ballerspaß zocken. Und das auch in VR! Wie viel sich Entwickler Housemarque hat einfallen lassen, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen des Kurztests zu Super Stardust Ultra VR.

Super Stardust Ultra VR

An den Modi und am Gameplay hat sich im Grunde genommen rein gar nichts geändert. Dabei hat das inzwischen zehn Jahre alte Spiel einen eigenen VR-Modus erhalten, der durchaus zu gefallen weiß. Und generell ist die Übersicht dank VR besser als im Original, weil ihr euch auf ganz spezielle Dinge konzentrieren könnt. Während der normale Spielmodus auch ohne die Brille auskommen würde, ist diese für den Invasion Modus unverzichtbar.

Doch schnell entpuppt sich der magere Umfang dieses Modus. Während ihr im Cockpit eines Raumschiffes sitzt, ballert ihr schlicht alle feindlichen Ziele in immer stärker werdenden Wellen einfach ab. In späteren Wellen ist die Action sogar so hektisch, dass sich auch bei starken Mägen durchaus ein Unbehagen breitmachen kann. Deswegen rate ich euch, alle zehn bis zwanzig Minuten eine kurze Pause einzulegen, damit sich nicht nur die Augen, sondern vor allem der Magen erholen können. Dankt mir später.

Grafisch ist der VR-Modus reichlich unspektakulär. Die Texturen sind sehr matschig und die Effekte eher lahm. Dafür aber kann das Cockpit mit einigen netten Details aufwarten wie beispielsweise dem Lemming am unteren rechten Rand. Eine Minimap in der Mitte gibt euch zudem Auskunft darüber, wo sich die Feinde befinden. Ob euch so wenige Inhalte und eine mäßige Ausnutzung von VR aber ausreichen, um zehn Euro zu investieren, müsst ihr schlussendlich entscheiden.

Fazit:

Zum Preis von zehn Euro gibt es ein bereits bekanntes und bewährtes Produkt. Fraglich ist aber, ob der eher mäßige VR-Modus den Kauf des zehn Jahre alten Spiels auch rechtfertigt. Ein Vorzeige-Titel für das Headset ist Super Stardust Ultra VR nämlich nicht. Im Gegenteil sogar, denn aufgrund der hektischen Kopfbewegungen kann der Titel ziemlich schnell zu Unbehagen führen. Wenn ihr also einen eher schwachen Magen habt, solltet ihr dieses Spiel überspringen. Und für diejenigen, die noch nie in Berührung damit kamen: Der Original-Modus macht durchaus Spaß.

Patrick Winter