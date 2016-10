Skylanders Imaginators Test

Und jährlich grüßt das Toys-to-Life-Genre. Auch 2016 geht Activision mit einem neuen Ableger von Skylanders an den Start. Während der Markt zunehmend kleiner wird – Disney hat sich bekanntlich zurückgezogen – versucht Entwickler Toys for Bob die Serie ein wenig zurück zu den Wurzeln zu bringen. Dabei setzt man vor allem auf ein kindgerechtes Abenteuer und bekannte Spielmechaniken. Zudem winken viele gestalterische Freiheiten, die zum Teil an LEGO Dimensions erinnern. Geht die Idee auf? Erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen.

Wenn ihr oder eure Kinder begeisterte Toys-to-Life-Fans seid, dann steht mit Skylanders Imaginators das inzwischen sechste Portal im Zimmer. Und das bedeutet auch, dass es zahllose Figuren gibt, die mit dem neuesten Titel kompatibel sind. Die vielleicht beste Nachricht ist, dass sämtliche Portale mit Imaginators kompatibel sind. Wenn ihr also die Hardware aus SwapForce oder TrapTeam nutzen wollt – kein Problem. Dennoch lohnt es sich, den neuesten Schnickschnack zu benutzen, denn damit geht auch ein durchaus interessantes Feature einher. Und damit es frühzeitig aus dem Weg geräumt wird: Ja, Skylanders Imaginators hat zahlreiche Bezahlschranken und ja, sie nerven. Aber sie sind keineswegs notwendig, um der Storyline zu folgen und sie stellen einen sehr geringen Anteil der gesamten Spielzeit.

Skylanders Imaginators – Was für ein Kaos

Bei der Geschichte bleiben die Entwickler aber arg konservativ. Kaos ist natürlich weiterhin als Bösewicht unterwegs und stößt im Rahmen der Storyline auf ein Buch, mit dem er die sogenannten „Doomlander“ erschafft. Dabei handelt es sich um Monster, die so in dieser Form noch nie zu sehen waren. Als frischer – oder alter – Portalmeister müsst ihr eure eigenen Kreationen in den Kampf schicken, wobei die Skylanders nicht alleine sind. Mit dem „Sensei“, also dem Großmeister, lassen sich noch höhere Level erreichen als zuvor. Crash und Dr. Neo Cortex gehören übrigens zu den Senseis.

Bevor es aber losgeht, gilt es sich einen eigenen Skylander zu erschaffen. Dafür braucht ihr Kristalle, die das Element bestimmen (u.a. Erde und Feuer). Eines davon liegt dem Starter-Paket bei. Und sobald ihr dieses auf das neue Portal stellt, wird es schnurstracks ins Spiel übertragen, wo ihr eine von zehn Klassen wählt. Diese basieren auf den bekannten Typen der Skylanders und werden Kennern schnell bekannt vorkommen. Doch Obacht! Die Wahl ist endgültig. Sobald ihr euch für eine Kombination entschieden habt, wird diese unwiderruflich auf dem Kristall gespeichert. Wenn ihr also eine weitere Kombination ausprobieren wollt, bleibt nur der Griff zum 20 Euro teuren Dreierpack.

Ist die Prozedur beendet, gilt es noch das Aussehen sowie die Waffen des Skylanders zu bestimmen. Sämtliche Kategorien strotzen nur so vor Abwechslung und bieten nicht selten weit mehr als 100 Optionen. Zwar müssen die meisten erst freigeschaltet werden, doch die Änderung des Aussehens lässt sich jederzeit und problemlos durchführen. Bei meinem Skylander habe ich rund 52 Minuten verbracht, damit alles nach meinen Wünschen aussieht.



Skylanders Imaginators – Sammelwut im Diablo-Stil

Während die Vorgänger stets Eigenschaften an Kopfbedeckungen knüpften, haben die Entwickler das gesamte Lootsystem umgekrempelt. Nun gibt es sehr viel mehr Gegenstände, Sets und vor allem vier Seltenheitsstufen. All das klingt verdächtig nach Diablo und teilweise spielt es sich auch so! Daraus entsteht schlussendlich eine regelrechte Sammelwut, die immer wieder zu motivieren weiß. Neben kosmetischen Späßen wie Rüstungen gibt es auch Sprachfetzen. Meistens werden die Items an die Stufe der Figur gebunden (Maximalstufe ist 15). Senseis hingegen können dieses Stufenlimit quasi aufheben, denn jeder Sensei erhöht diese um eine Einheit. Zudem bringen sie weitere Boni wie Spezialangriffe.

Spielerisch hat sich soweit aber nicht allzu viel geändert. Die verschiedenen Level sind weiterhin sehr gut gestaltet, wenngleich unglaublich linear. Und wenn wir schon dabei sind: Die Bezahlschranken wurden im Vergleich zum Vorgänger deutlich minimiert. Zwar gibt es sie weiterhin an recht vielen Stellen zu finden, doch allzu gierig sind die Entwickler diesmal nicht. Außerdem spielen sie für die Storyline keinerlei Rolle und sind ohnehin nur recht klein.

Insgesamt beschränken sich die Entwickler auf sehr klassische Elemente der Skylanders-Reihe. Jetzt gibt es eben einen deutlichen Fokus auf die Jump n Run-Features und den Kampf. Aufgepeppt wird die Sache von recht gut gemachten Umgebungsrätseln. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist aber mit der Reduktion aufs Wesentliche auch gesunken. War schon der Vorgänger extrem einfach, so wird das geforderte spielerische Können nochmals gesenkt. Neben der Story stehen Rennen (spielbar mit den Fahrzeugen aus SuperChargers) zur Verfügung, die durchaus Spaß machen.

Fazit:

Selbst ist der Spieler. Das DIY-Prinzip von Skylanders Imaginators gefällt mir außerordentlich gut und fügt sich bestens in die bestehende Reihe von Figuren ein. Zwar ist der neueste Ableger viel zu einfach, doch insgesamt kann Entwickler Toys for Bob sich auf die Schulter klopfen. Skylanders Imaginators ist der vielleicht beste Ableger der Reihe, denn die meisten Altlasten wurden über Bord geworfen und das klassische Gameplay kann endlich glänzen. Auch visuell überzeugt der Titel mit einem tollen Look und einem spritzigen Soundtrack.

Benjamin Dadash-Natadj