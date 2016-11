Shadow Warrior 2 Test

Vor ein paar Jahren erblickte Lo Wang mit der Neuauflage des Shooter-Klassikers Shadow Warriors aus den Neunzigern ein wahrhaftes Oldschool-Comeback. Im Stile der alten Shooter wie Duke Nukem zeigte der schnittige Killer, dass es auch ohne Autoheal und komplexe Inhalte geht. Und der Erfolg blieb nicht aus und viele – mich eingeschlossen – hatten mit dem Titel so viel Spaß wie seit Serious Sam nicht mehr. Nun bietet das Team von Flying Wild Hog eine Fortsetzung, die da weitermachen möchte, wo Shadow Warrior geendet hat. Wir haben Shadow Warrior 2 für euch unter die Lupe genommen und berichten im Test von unseren Eindrücken.

Shadow Warrior 2 – Ein Schicksalsschlag zu Beginn

Wer Shadow Warrior gespielt hat, weiß: Lo Wang ist Einzelkämpfer und darin sehr gut. Selbst im Koop gibt es einfach nur mehrere Lo Wangs, denn so ist er nun mal: Ein Ein-Mann-Team mit voller Durchschlagskraft. Umso ärgerlicher, dass er zu Beginn des zweiten Teiles die Seele einer anderen Person in seinen Körper gepflanzt bekommt und sich von nun an mit dieser Person sein Leben teilen muss. Es gibt keine Einsamkeit mehr, dauerhaft gibt es Gespräche, Streitereien, Necken und mittendrin ist Lo Wang. Zumindest was die Story angeht.

Und diese bringt sich selbst in Shadow Warrior 2 etwas mehr in den Vordergrund als noch im Vorgänger. Zwar verbringt ihr auch viel Zeit mit Nebenaufträgen und der Erkundung der Areale, aber an den Hauptmissionen und den dazugehörigen Sequenzen und Einblendungen führt kaum ein Weg vorbei. Dabei wirkt die Handlung zwar überdreht und weit hergeholt, aber dennoch zum Setting passend und im angemessenen Stile abgedreht. Ebenso wie beim Humor wird auch hier kein Blatt vor den Mund genommen und das Extrem eher gesucht als ein gesundes Mittelmaß.

Shadow Warrior 2 – Die Extreme

Nicht nur bei der Story und dem Humor, auch bei der Waffenauswahl, den Fähigkeiten und nicht zuletzt der Gewaltdarstellung ist bei Shadow Warrior 2 wieder einmal Übertreibung an der Tagesordnung. Ob wir mit unseren geschärften Katanas, einer alten Kettensäge oder Energie-Klingen durch die Gegner schnetzeln. Dabei spritzt und blutet es an jeder Stelle. Die Körperteile fliegen und ob Mensch, Tier oder Dämon: Vor uns ist keiner sicher. Dabei ist klar: Shadow Warrior 2 ist kein Spiel für Kinder, es ist kein Spiel für Jugendliche. Doch trotz des hohen Gewaltgrades kann man nicht von einer Gewaltverherrlichung sprechen. Der offene, fast schon abstruse Umgang mit Blut und Verletzungen ist eher Stilmittel im Sinne eines expliziten Comics. Oder eines Tarantino-Filmes. Die Darstellung ist so abgedreht wie künstlerisch und bettet sich gut in das verrückte Gesamtbild des Spieles ein.

Wenn man also die ersten Minuten der Eingewöhnung hinter sich und das Spiel hinter dem Blut gefunden hat, entdeckt man wie auch im Vorgänger angedeutete RPG-Elemente wie ein Inventar, Upgrade-Funktionen und ein Level-System. In einem kleinen Dorf holt ihr euch Aufträge ab, sprecht mit Charakteren, lernt neue Skills oder verbessert eure Waffen mit Kristallen. Diese könnt ihr finden, kaufen und auch selber craften, was eine angenehme Komplexität mit sich bringt, ohne zu verkopft zu sein. Zudem kann man sagen: Shadow Warrior 2 verbindet die simple Geradlinigkeit eines Neunziger-Shooters mit den modernen Elementen des Genres. Und das ohne es aufgesetzt oder gekünstelt wirken zu lassen. Gerade so viel um Spaß zu machen und nicht zu viel, so dass es schon stören könnte.

Shadow Warrior 2 – Ein runder Wurf

Auch vom Umfang her kann man wieder einmal nicht meckern. Dabei sollte man für einen Durchlauf schon rund 15 Stunden einplanen, etwas mehr oder weniger je nachdem wie genau man sich mit der Welt auseinandersetzen möchte. Und da ist natürlich auch noch der großartige Koop-Modus, der euch das Abenteurer mit gleich vier Spielern verspricht. Dabei läuft das Ganze – zumindest auf dem PC – wieder sehr flüssig und es werden viele Grafik-Optionen geboten, so dass sowohl ältere PCs auf gute Frameraten kommen als auch neue ein paar schöne Effekte zaubern können.

Fazit:

Shadow Warrior 2 beruft sich auf die Stärken des Vorgängers und entwickelt den Titel konsequent weiter. Die Upgrade-Funktionen, die verrückte Handlung mit ihren abgedrehten Charakteren, der schnelle Spielstil inklusive viel Bewegung und Reaktionsabfrage – Shadow Warrior 2 traut sich trotz moderner Elemente ein klassischer Shooter zu sein. Und das ist gerade 2016 wieder mal eine sehr erfrischende Abwechslung. Dafür kann man Flying Wild Hog nur danken und sich auf in den Kampf stürzen – sofern man mit Doom schon durch ist. Philipp Kleidt