Robinson: The Journey Test

Nachdem mich das Launch-Line-Up von PlayStation VR zwar durchaus gut beschäftigte, aber eben nicht vollends überzeugte, gibt es nun endlich die erste echte Killer-App. Mit Robinson: The Journey liefert das Frankfurter Studio Crytek ein prähistorisches Abenteuer inmitten einer Menschheit, die über ihre Grenzen wächst. Interstellare Reisen sind möglich und als Mitglied einer ehemaligen Crew gilt es nach den Ursachen eines Absturzes zu suchen. Und natürlich andere Menschen zu finden. Warum Robinson das Highlight für PSVR schlechthin ist, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

In Robinson: The Journey erlebt ihr die ganze Welt aus den Augen von Robinson. Dabei steht euch gleich von Beginn an ein Baby-T-Rex zur Verfügung, der ständig seine eigene Agenda verfolgt und ausbuxt. Doch das hat auch seine Vorteile, denn so findet ihr nicht nur einige coole Orte, sondern auch weitere Hinweise auf den Verbleib der Rest der Crew. Während so ziemlich alle PSVR-Spiele bisher nur in einem festen Raum stattgefunden haben, in dem ihr keinerlei Bewegungsfreiheit hattet, ist Robinson: The Journey anders. Hier dürft ihr nämlich eine moderat große Spielwelt mit unterschiedlichen Lösungsansätzen (manchmal) erforschen. Dennoch: Das Design der Spielwelt gibt sich stets linear. Das aber ist erstaunlicherweise kein Hindernis.

Robinson: The Journey – Das Gefühl der Präsenz & Größenordnung

Wenn es etwas gibt, das Robinson: The Journey verdammt gut hinbekommt, dann ist es das Gefühl zu vermitteln, selbst in der Spielwelt zu sein. Alles reagiert auf euch. Sei es Laika, der Mini-T-Rex, der Roboter-Begleiter oder die Dinosaurier allgemein. Selbst die Umwelt bemerkt, wenn ihr euch ihnen nähert. Kleinere Tiere verschwinden in ihren Schlupflöchern oder rennen aufgeschreckt weg. Quasi revolutionär war es für mich, als ein Iris Scanner im Planetarium tatsächlich meine Augen abgesucht und anschließend gescannt hat. Ich als Spieler fühle mich mittendrin statt nur dabei, als Teil einer riesigen Welt. Ebenfalls ist es den Entwicklern verdammt gut gelungen, das Gefühl der Proportionen zu vermitteln. Wenn so ein riesiger Langhals-Dino an euch vorbeigeht, dann bebt nicht nur die Erde, es wirkt auch majestätisch.

Dennoch muss ich ein wenig meckern. Einerseits missfällt es mir, dass ich mich nicht frei drehen kann, sondern nur bestimmte kurze Wege mit dem rechten Stick, was abgehakt wirkt. Außerdem gibt es keine Move-Unterstützung. Vor allem das Klettern im Spiel hätte maßgeblich von einer Move-Integration profitiert, um ein noch intensiveres Spielerlebnis zu vermitteln. Zwar liefern die Entwickler auch via DualShock ein befriedigendes Ergebnis, doch mit den eigenen Händen zu klettern ist halt ein anderes Gefühl. Nichtsdestoweniger: Das Tracking im Spiel funktioniert exzellent und es gab nie Probleme beim Klettern, Zielen oder anderen Aufgaben. Und bevor ihr beim Wort Zielen an Waffen denkt: Nope, ihr seid Pazifist.

Daneben könnt ihr eurem Mini-T-Rex einige Befehle geben (Brüllen zum Beispiel) oder eine Vogelperspektive eures Roboter-Freundes einsehen. Zudem dürft ihr aus seinen Augen Schaltkreis-Rätsel lösen, die aber wenig anspruchsvoll sind.



Robinson: The Journey – Die Liebe zum Detail

Nörgler werden sich darüber eschauffieren, dass das tatsächliche Gameplay von Robinson: The Journey recht seicht ausfällt. Tatsächlich werdet ihr nur durch die Spielwelt gehen (laufen ist nicht), gelegentlich simple Rätsel lösen, hier und da Objekte via Gravitations-Knüppel von A nach B positionieren, klettern und Raptoren in Stealth-Spielchen aus dem Weg gehen. Wenn euch das zu wenig ist und euch das Spielerlebnis mit all seinen „Wow“-Elementen nicht interessiert, dann werdet ihr Wohl oder Übel Abstand halten müssen. Und dann verpasst ihr das beste Spiel für PSVR.

Um die rund drei bis sechs Stunden lange Reise mit Inhalten zu füttern, gibt es diverse Minispiele. So könnt ihr einerseits mit Laika „Versteck dich“ spielen oder in der Nähe der Heimat „Drei gewinnt“. Zudem gibt es verschiedene Collectibles, die sich mit dem Scanner einfangen lassen und natürlich Dinosaurier, die ihr analysieren könnt. In der Datenbank gibt es dann allerhand wissenswerte Informationen zu allen gescannten Tieren.

Falls ihr euch fragt, warum ich drei bis sechs Stunden schreibe: Robinson gibt etwas zu wenige Hinweise darauf, was genau zu tun ist. Mein erster Durchlauf dauerte sogar acht Stunden (manchmal fühlte ich mich wie der letzte Idiot, weil ich im Kreis rannte ohne es zu bemerken). Als ich aber wusste, was zu tun war, konnte ich das Spiel in 3 ½ Std durchspielen.

Grafisch ist Robinson: The Journey das schönste Spiel auf PlayStation VR. Selbst mit einer Standard-PS4 ist die Weitsicht enorm und der Detailgrad ungemein hoch. Natürlich dürft ihr nicht die überragende Qualität eines Non-VR-Spiels erwarten, doch von Pixeloptik ist hier definitiv nicht die Rede. Ein kurzer Teil zu Motion Sickness. Ich war nicht davon betroffen und generell scheint es sich stark in Grenzen zu halten, weil ihr deutliches Feedback erhaltet, wenn ihr auf Gegenstände trefft.

Fazit:

Für mich persönlich ist Robinson: The Journey ein absoluter Game-Changer. Außer Driveclub und vielleicht Batman: Arkham VR hat mich bisher nichts so richtig von den Socken gehauen. Okay, Here They Lie ist cool, aber da litt auch ich unter Motion Sickness. Crytek liefert ein grandioses Erlebnis ab. Vom Blick auf die Erde aus dem Weltall heraus (ultra cool!) über die Majestät der riesigen Dinosaurier bis hin zum Kulleraugen-Baby-T-Rex als Begleiter. Zu jeder Zeit und an jedem Ort fühle ich mich völlig im Spiel als Mensch verstanden. Wenn der Roboter sich über meine Angewohnheit eschauffiert, dass ich lieber auf Stromkabeln hochklettere, dann fühlt sich das ungemein natürlich an. Robinson: The Journey brilliert vor allem in den kleinen Details. Wenn ihr aber weniger auf ein tolles Erlebnis aus seid und ein ausuferndes Action-Spiel haben wollt, werdet ihr maßlos enttäuscht. Tatsächlich ist der spielerische Teil gering. Gehen, klettern, scannen, simple Rätsel lösen – Ende. Robinson: The Journey lebt von seinen Wow-Momenten und davon gibt es genug. Einige Jumpscares (und die sind echt fies) inklusive. Und hey, endlich darf ich vor Raptoren wieder Angst haben. Es war für mich wie die Küchen-Szene mit den Raptoren im ersten Jurassic Park (1993) – als ich noch ein Kind war.

Adam Smieja