RIDE 2 Test

Während andere Racing-Studios jährlich nur einen großen Titel auf den Markt werfen, sieht es bei Milestone ganz anders aus. Nachdem die Italiener dieses Jahr bereits vier Spiele veröffentlichten, folgt nun die Nummer 5: Ride 2! Wie sich der neueste Ableger der Motorrad-Simulation macht, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Während Quantität nicht immer ein Zeichen für Qualität ist, so kann ich euch beruhigen: RIDE 2 ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr den Vorgänger gespielt habt, wisst ihr ganz genau, was euch erwartet. Und wie anzunehmen war, gibt es nur an gewissen Stellen echte Neuheiten. Stattdessen setzen die Entwickler auf noch mehr Inhalte. Mehr Strecken, mehr Bikes, mehr Individualisierungen und so weiter und so fort.

Wenn ihr den ersten Teil nicht gespielt habt, will ich vorher die Frage klären: Ist das hier ein Arcade-Racer oder eine beinharte Simulation? Um das zu beantworten, will ich euch die mitunter absurde Menge an Personalisierung aufzählen. Dabei könnt ihr wirklich alles an der Performance des Bikes ändern – dasselbe gilt beim Aussehen. Auch das Outfit des eigenen Helden lässt sich anpassen und zwar bis zum Ellenbogen. Daneben gibt es zahllose Einstellungen, um die Schwierigkeit genau auf die eigenen Vorlieben anzupassen. Doch die schlechte Nachricht: Selbst wenn alle Hilfen eingeschaltet sind, ist RIDE 2 wirklich, wirklich hart. Wenn ihr also nach einem Arcade-Spiel sucht – hier werdet ihr definitiv nicht fündig.

Ride 2 – Klasse Fahrgefühl

Wenn ihr euch also auf das Spiel einlasst, dann werdet ihr nach viel Übung mit einem fantastischen Fahrgefühl belohnt. Dabei schafft es RIDE 2, die Faszination und die Bodenständigkeit des Motorrad-Sports sehr gut einzufangen, denn ähnlich wie in der Realität ist es nur selten möglich, das volle Potenzial des Feuerstuhls auszureizen. Stattdessen kommt es auf die richtige Balance an.

Die Pisten wurden allesamt nach den Modellen der echten Welt nachempfunden. Insgesamt warten 30 Locations im Spiel auf euch, wobei einige kleine Variationen bieten. Zwar ist die Grafik nicht sonderlich spektakulär, doch an einigen Stellen gibt es trotzdem einige Hingucker (v.a. auf der japanischen Strecke!). Die meisten abgeänderten Strecken werden übrigens nur während bestimmter Typen von Rennen verwendet. Zwar spielt ihr meistens nur Standard 16-Fahrer-Rennen, doch manchmal darf es auch etwas Abwechslung sein.

Dabei ist die Rede von Drag Races, Time Trials, Ausdauer-Rennen und so weiter und so fort. Zwar gibt es eine ganze Fülle von Modi, doch die meiste Zeit werdet ihr in der World Tour verbringen. Indes enttäuscht der Online-Modus mit sehr wenigen aktiven Spielern, langen Wartezeiten und wenig Anreizen. Die World Tour hingegen lässt euch einen eigenen Fahrer erstellen und schickt euch auf die Reise, die Nummer 1 der Welt zu werden. Zu Beginn seid ihr noch auf Platz 301 und müsst euch in vier verschiedenen Ligen behaupten, die jeweils in drei Profi-Schwierigkeitsgrade unterteilt sind.

Nach jedem Rennen gibt es – je nach Leistung – unterschiedlich viele Credits und Ruf. Letzterer erhöht den eigenen Rang in der Welt und mit Credits lassen sich neue Bikes und Personalisierungen freischalten.



RIDE 2 – ZU viele Optionen?

Wenn es etwas gibt, dass mich in RIDE 2 gestört hat, dann waren es tatsächlich die vielen unnötigen Dinge. Dazu zähle ich auch die Individualisierungen. Nach rund sechs Stunden Spielzeit besaß ich rund 20 Bikes (von 190 aus 15 Kategorien). Und schon da habe ich es aufgegeben, sie nicht nur optisch, sondern auch Performance-technisch aufzumotzen. Es lohnt sich einfach nicht, weil es Geld und somit auch Motorräder im Überfluss gibt.

Die Akkumulation von Barem im Spiel ist nicht sonderlich smart ausbalanciert und so gibt es meiner Meinung nach zu viel Geld pro Rennen. Immer, wenn ich in eine neue Liga aufgestiegen bin, habe ich mir einfach das neueste (und teuerste) Bike gekauft. Stattdessen wäre es doch cooler, sein bestehendes Motorrad zu nehmen und das zu verbessern, um irgendwie noch mithalten zu können. Und weil ich das beste verfügbare fahrbare Gefährt habe, ist es kein Problem mehr den ersten Platz zu erhalten, um wiederum zu viel Geld zu bekommen. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, aus dem RIDE 2 schlussendlich nicht mehr rauskommt.

Ebenfalls Kritik gibt es für die verschachtelten Menüs. Es benötigt stolze neun (9!) Menü-Abschnitte, um nur ein Rennen in der World Tour zu starten. Und wenn ihr bedenkt, dass alle davon rund zwei Sekunden zum Laden benötigen, dann wisst ihr genau wie lange der Spaß dauert.

Während andere Studios vermutlich schon längst ausgebrannt wären, werden die Italiener bei Milestone mit jeder Veröffentlichung besser. Bereits Valentino Rossi: The Game zeigte, dass das Studio auf dem richtigen Weg ist. Mit RIDE 2 bringen sie einen grundsoliden Racing-Titel, der zwar arge Balancing-Probleme (rein Spiel-ökonomisch) hat, dafür aber ein astreines Fahrgefühl bietet. Wenn ihr auf Motorrad-Spiele steht und die knallharte Simulation nicht abschreckend wirkt, solltet ihr hier also zuschlagen!

Benjamin Dadash-Natadj