Mit Recore ist ein weiterer Micrsofot-Titel erschienen, der unter anderem das Exklusiv-Portfolio der Xbox One stärken soll. Damit das gelingt wurde ein hochkarätiges Team angeheuert, unter anderem mit Profis wie Keiji Inafune (Mighty No. 9) und Mark Pacini (Metroid Prime). Das Play-Anywhere-Spiel handelt von der Ingenieurin Joule, die einige hundert Jahre zu spät aus ihrem Kryoschlaf aufwacht und zwar auf dem Wüstenplaneten Neu-Eden. Diesen Planeten wollten die Menschen bevölkern. Neu-Eden, Kryoschlaf, ihr versteht nur Bahnhof? Keine Sorge, so kompliziert ist es dann doch nicht. Wir verraten im Test, was es mit der Geschichte auf sich hat und ob sich die hochkarätige Entwickler-Besetzung auszahlen sollte.

Recore – Ein grober Rahmen

Die Story von Recore ist eigentlich eher Nebensache und wird leider auch dementsprechend nachlässig präsentiert. Das ist ziemlich schade, denn Potential ist vorhanden. Dabei wollten die Menschen den Planeten Neu-Eden besiedeln und haben einen Haufen Ingenieure und Roboter dorthin geschickt. Mithilfe von Terra-Formern soll die Oberfläche bewohnbar gemacht werden, dann können Zivilisten nachkommen. Doch als Joule mit ihrem Roboter-Hund-Kollegen Mack aufwacht stellt sie fest: Ihr Schlaf dauerte hunderte Jahre zu lang. Der Planet ist wie ausgestorben, die meisten Maschinen sind kaputt und die, die es noch gibt, haben sich gegen sie gewandt. Leider wird die Geschichte nur sehr langsam vorangetrieben und wenn man die seltenen Audio-Dateien nicht findet, ballert man sich fast ganz Story-frei über den Planeten.

Recore – Eine gesunde Mischung

Spielerisch kann Recore dann aber wiederum Punkten und lockt mit einer Mischung aus Third Person-Shooter, Jump’n’Run und simplen Crafting-Elementen. So sammelt ihr die Energie-Kerne der zerlegten Gegner und rüstet damit euren Roboterhund Mack und später noch weitere Robotergefährten auf. Zusätzlich könnt ihr Baupläne für neue Roboterrüstung finden und diese dann mit Schrauben, Nieten und weiterem Material zusammenschustern. Leider steigen nur eure Gefährten im Level auf und lassen sich ausrüsten. Ihr selbst verändert euch nicht. Die fehlende Progression bei Joule nimmt ein bisschen den Antrieb weiter zu spielen, zumal eure Roboterbegleitungen für die Kämpfe meist nur von geringer Bedeutung sind. In erster Linie ist es wichtig, die richtige Munitionsart gegen die entsprechenden Gegner zu verwenden. Und ab und an gilt es eben im richtigen Moment auszuweichen. Wenn ihr dann noch zusätzliche Kerne verdienen wollt, könnt ihr diese bei geschwächten Gegnern mit einem Enterhaken extrahieren. Das allerdings erfordert etwas Feingefühl.

Da Neu-Eden recht weitläufig ist und Joule zu Fuß unterwegs ist, hilft euch ein Schnellreisesystem, um zügig von A nach B zu kommen. Das klingt aber leider besser als es im Endeffekt ist, denn die Ladezeiten sind dermaßen lang, dass ich oftmals lieber laufe. Ladezeiten von mehreren Minuten bei selbst kleinen Gebietswechseln sind nichts seltenes und sogar nach jedem Tod kann man sich erst einmal in Ruhe einen Kaffee kochen oder ein Buch lesen. Die Ladezeiten sind tatsächlich der größte Kritikpunkt an Recore, weil sie mich regelmäßig aus dem Spielfluss reißen. Und ist das einmal passiert, fehlt es an der packenden Story oder dem abwechslungsreichen Gameplay, das mich wieder motivieren würde neu Hand anzulegen.

Fazit:

Im Grunde ist Recore ein sehr solides Spiel, mit dem ich viel Spaß habe. Insbesondere die Roboter-Freunde sorgen für gute Laune und lassen mich immer wieder schmunzeln. Leider sind es aber viele kleine Probleme, die das Spiel ins Mittelmaß abrutschen lassen. Die Story ist sehr mau präsentiert, Joule als Protagonistin bleibt sehr profillos und die Progression bzw. das Crafting sind einfach nicht lohnenswert genug, um zu motivieren. Die endlos langen Ladezeiten machen dem Spiel dann endgültig einen Strich durch die Rechnung und es bleibt ein gutes, aber lange kein großartiger Titel übrig. Philipp Kleidt