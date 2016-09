Psycho-Pass: Mandatory Happiness Test

Psycho-Pass ist ein Anime sowie ein Spiel der etwas anderen Art. Ich habe mir die Playstation 4 Version der Visual Novel etwas genauer angeschaut und sage euch im folgenden Test, wie Psycho-Pass: Mandatory Happiness so ist bzw. ob sich der Hype um den Anime denn auch lohnt.

Psycho-Pass: Mandatory Happiness – Psychopaten überall?

Psycho-Pass: Mandatory Happiness ist ein Spiel, welches nicht unbedingt jedem gefallen wird. Wer sich den Anime angeschaut hat weiß, dass es actionreich zugeht und könnte das auch in diesem Spiel erwarten. Das ist leider nicht der Fall. Auch wenn die Charaktere die gleichen, wie aus der ersten Staffel von Psycho-Pass sind, ist es eher eine Art „Sidestory“ in der wir uns befinden. Diese beinhaltet zwei extra Charaktere, von denen wir uns einen aussuchen dürfen. Ein großer Unterschied in der Geschichte ergibt sich jedoch nicht.

Bei Visual Novels handelt es sich im Gegensatz zu anderen Titeln eher eine um eine Visualisierung einer Geschichte. Zusätzlich habt ihr leichte Einflussmöglichkeiten in diesem Spiel, was ihr bei Mangas/Animes nicht habt.

So beginnt eure Geschichte also als Takuma Tsurugi oder Nadeshiko Kugatachi. Ich habe mich in diesem Fall für Tsurugi entschieden. Er hatte sich auf dem Weg in die Großstadt Tokyo gemacht, um meine damalige Geliebte zu suchen… Doch diese ist spurlos verschwunden und auf meiner Suche wird meiner Psycho-Pass immer trüber, wodurch ich zu einer Art Kriminellen werde. Zu meinem Glück, wird mir aber angeboten als Vollstrecker zu arbeiten, wodurch ich weiter nach der Freundin suchen kann, auch wenn dies Einschränkungen beinhaltet. Denn ein Vollstrecker darf nie ohne Kommissar unterwegs sein.

Psycho-Pass: Mandatory Happiness – Heute mal keine Spoiler

Da ich die Geschichte des Spiels nicht spoilern möchte, gehe ich nun auf andere Aspekte des Spiels ein. Darunter gehört etwa, dass je nach Wahl des Charakters zwei verschiedene Perspektiven betrachtet werden. Falls ihr wie ich Tsurugi wählt, seht ihr alles aus der Sicht eines Vollstreckers, falls nicht könnt ihr alles aus der eines Kommissars sehen. Beide Stories sind auf jeden Fall sehenswert, da der Inhalt des Spiels insgesamt sonst zu kurz wäre.

Je nachdem wie ihr euch innerhalb der Geschichte entscheidet, schaltet ihr zudem ein anderes Ende frei. Optisch gesehen sieht das Spiel zudem aus wie in dem Anime. Auch wenn hauptsächlich Bilder und keine Animationen vorhanden sind, sieht alles sehr schick aus und gibt besonders mit der japanischen Synchro etwas her. Die Texte sind zudem gut leserlich geschrieben und lassen sich auch jeder Zeit nachlesen, falls ihr euch mal verlesen habt. Wer Spiele wie Psycho-Pass nicht am Stück spielen kann, der braucht sich hierbei keine Sorgen machen und kann überall speichern, somit könnt ihr in Ruhe euch mal einen Tag hinsetzen und das Spiel in Ruhe durchlesen bzw. spielen.

Fazit:

Insgesamt ist Psycho-Pass: Mandatory Happiness eine super Visual Novel. Ich fand die Story und die Gestaltung klasse, leider war das gesamte Spiel etwas kurz für den doch etwas teuren Preis. Für Fans von Spielen wie diesen sowie Psycho-Pass als Anime ist es definitiv ein Must Have, andere dagegen sollten es sich nochmal überlegen.

Sina Jozi