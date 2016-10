PlayStation VR Worlds Test

Wenn es etwas gibt, was bei keinem Hardware-Start fehlen darf, dann ist es die beliebte Minispiel-Sammlung. Und mit PlayStation VR Worlds bekommt PSVR genau das spendiert. Ob es sich bei den fünf Spielen nur um Demos oder um tatsächlich gute Titel handelt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Dabei stehen euch die folgenden Spiele zur Verfügung: Danger Ball, Ocean Descent, Scavengers Odyssey, The London Heist und VR Luge. Gehen wir also alle Titel der Reihe nach durch!



PlayStation VR Worlds – Danger Ball

Hierbei handelt es sich grob gesagt um eine futuristische Version von Air Hockey. Dabei gilt es einen Ball mit Kopfbewegungen abzuwehren und dem Gegner zuzuspielen. Dabei zeigt sich, dass die Steuerung ungemein präzise ist und sogar einen Drall zulässt, um dem Gegenüber das Leben zu erschweren. Als Gegner stehen mehrere abstrakte KI-Mitspieler zur Verfügung, wobei sie verschiedene Zustände annehmen können. Während „Koloss“ etwa mit direkten Treffern kleiner wird, verändert „Tornado“ die Flugbahn des Balls mithilfe von Windstößen.

Und an dieser Stelle sollte ich auch erwähnen, dass Danger Ball bei all den VR-Erfahrungen in PlayStation VR Worlds am ehesten ein echtes Videospiel ist.



PlayStation VR Worlds – Ocean Descent

Bei Ocean Descent heißt es „Hai-Alarm in den eigenen vier Wänden“. Denn hier steigt ihr in einen Haikäfig und begebt euch in die Tiefen des Meeres, um dort Korallenriffe, Fische und mehr zu sehen. Dabei genießt ihr eine 360 Grad VR-Erfahrung, die auch sehr gut die Tracking-Technik des Headsets darstellt. Zudem liefert die Schiffscrew an der Wasseroberfläche kurze Story-Details, sodass der Tauchgang auch ein wenig Hintergrundinfos liefert.

Wenn am Ende der Tech-Demo der Hai den Käfig aufreißt und seine Zähne gefährlich nah an das Alter Ego kommen, stellt sich auch ein Gefühl der Gefahr ein, was die Sache kurzzeitig nochmal sehr spannend macht. Doch ich will euch hier nichts vormachen: Ocean Descent ist eine passive Erfahrung. Es gibt keine aktiven Elemente und so schaut ihr im Prinzip nur ein Video mit eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten.



PlayStation VR Worlds – Scavengers Odyssey

Um das Portfolio an unterschiedlichen Szenarios auszuweiten, schickt euch Scavengers Odyssey in den Weltraum. Hier sitzt ihr im Cockpit eines Kampfmechs und müsst euch bis zu einer Station durchschlagen. Dabei springt ihr durch den Weltraum und müsst eine biologische Bedrohung eliminieren. Weil die Zielerfassung vollkommen automatisch abläuft, hält sich der Schwierigkeitsgrad stark in Grenzen. Auch hier handelt es sich also vielmehr um ein Erlebnis als um ein waschechtes Spiel. Dennoch kann die VR-Erfahrung das „mittendrin statt nur dabei“-Feeling sehr gut vermitteln, wenngleich die Optik doch arg zu wünschen übriglässt.

Durch die zwei Kapitel ist der Umfang moderat ausgefallen.



PlayStation VR Worlds – The London Heist

Bereits bei der Ankündigung war The London Heist ein Publikumsliebling. Und bei der Minispiel-Sammlung ist der Titel definitiv das Highlight, denn hier bekommt ihr einen interaktiven Gangsterfilm zu sehen, bei dem sich alles um einen fulminanten Diamantenraub dreht. Wenn ihr zwei Move-Controller besitzt, dürft ihr aus verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten wählen, um in das virtuelle London einzutauchen. So könnt ihr euch eine Zigarre anstecken, öffnet ein Zahlenschloss oder ballert auf Verfolger mit einer Uzi.

Wenn ihr dagegen nur auf die DualShock-4-Steuerung zurückgreift, verliert The London Heist massiv an Immersion und vor allem Spaß. Abseits dessen überzeugt das Spiel mit einer kinoreifen Präsentation und sehr aufwändig gestalteten Charaktermodellen. Zu schade, dass der Trip nach rund 30 Minuten auch schon wieder vorbei ist.



PlayStation VR Worlds – VR Lige

Und damit kommen wir auch zur schlechtesten VR-Erfahrung in dieser Sammlung. Dabei klingt die Idee dahinter gar nicht so blöd: Es gilt wenige Zentimeter über dem Boden zu schweben und mit Wahnsinns-Tempo verschiedene Hindernisse zu vermeiden. Dass die Bewegungserkennung schlicht weg mangelhaft ist, macht das „Spiel“ eigentlich schon komplett kaputt. Und als wäre das nicht genug, spielt die Kollisionserkennung ebenfalls gerne mal nicht mit. Kurzum: VR Luge macht einfach keinen Spaß.

Fazit:

Wenn ihr einem Freund oder Familien-Mitglied einige durchaus nette VR-Konzepte zeigen wollt, dann ist PlayStation VR World gar keine schlechte Sache. Vor allem Ocean Descent und The London Heist sind echte Hingucker. Lediglich VR Luge bleibt deutlich hinter dem Potenzial zurück und wirft ein schlechtes Licht auf die ansonsten gelungene Sammlung an VR-Erlebnissen. Dennoch muss ich an dieser Stelle einmal Tacheles reden: 50 (FÜNFZIG) Euro sind definitiv zu viel verlangt. 20 Euro, okay. Aber für so einen stolzen Preis verlange ich dann schon deutlich mehr Titel und vor allem eine längere Spielzeit. Wenn man dann bedenkt, dass Nintendo eine solche Disc kostenlos (!) der Wii U und Wii beilegte, wirkt die Sache hier wie blanker Hohn. Am Ende aber bleibe ich dabei: PlayStation VR Worlds zeigt zwei sehr gute VR-Demos, zwei mittelprächtige und eine schlechte Spielerfahrung. Andreas Turin