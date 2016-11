Playstation 4 Pro Test

Am 10.November war es soweit, die langersehnte Playstation 4 Pro kam auf den Markt. Sony hat uns netterweise eine Konsole zum Test zur Verfügung gestellt und wir prüfen, was sich im Vergleich zum Original-Modell getan hat. Sony verspricht den Kunden eine Vielzahl von Neuerungen. Besonders im Bereich der Grafik sollen sich die Gamer auf realitätsnahe Bilder freuen. Dabei setzt man vor allem auf die 4K-Fernseher, welche nun immer mehr Wohnzimmern stehen. Aber auch Besitzer eines Full-HD Fernsehers erhalten zahlreiche Verbesserungen. Inwieweit sich der Kauf der PS4 Pro lohnt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Playstation 4 Pro – Inhalt der Verpackung

Aber zunächst möchte ich auf den Lieferumfang eingehen. Im Paket findet ihr die neben der Konsole, ein HDMI 2.0 Kabel, welches ihr benötigt, um UHD auf eurem Fernseher überhaupt darstellen zu lassen, ein Kopfhörer, ein Dualshock 4 Controller der neuesten Generation, sowie ein USB Kabel zum Aufladen des Controllers. Somit hat sich an dem Verpackungsinhalt im Vergleich zur Standard PS4, außer der Konsole selbst, nichts geändert.

Playstation 4 Pro – Technik im Detail

Nun kommen wir zu den wichtigsten Neuerungen im Vergleich zur Standard PS4. Sony möchte mit diesem neuen Flaggschiff besonders Kunden begeistern, die im Besitz eines 4K-Fernsehers sind. Aber auch das VR-Erlebnis soll sich deutlich verbessert haben. Wie wir wissen ist eine stark verbaute Hardware nötig, um natives 4K darstellen zu können. Deshalb setzt Sony zwar auf denselben Prozessor von AMD (8-Kern-APU), jedoch wurde die Taktfrequenz mit 2,1 GHz spürbar erhöht. Neben der verbesserten CPU, bietet die Playstation 4 Pro die doppelte Grafikleistung an. Hierzu wurde die die Anzahl der Compute Units auf 36 Einheiten erhöht (Vergleich PS4: 18). Ebenso haben wir einen Chiptakt von 911 MHz (Vergleich PS4: 800 MHz).

In Puncto Arbeitsspeicher hat Sony etwas weniger getan. Die PS4 Pro verfügt über zusätzlichen Arbeitsspeicher von 1 Gigabyte. Hierbei handelt es sich um einen DDR3-Speicher. Die Verbesserungen konnte ich schon bei den ersten Menügängen spüren. Die Anwendungen starten schneller und man kann mehrere Apps gleichzeitig laufen lassen und hat wenige bis keine Defizite in der Leistung.

Die Festplatte der Playstation 4 Pro verfügt über 1TB Speicher (Vergleich PS4 Standardmodell: 500GB). Eine Besonderheit dieser Festplatte ist, dass der integrierte SATA-Controller maximal 6 GB/s verarbeiten kann. Dadurch haben wir die Möglichkeit mithilfe einer SSD noch schnellere Ladezeiten zu ermöglichen. Auch bei den Anschlüssen können wir Neuerungen feststellen. So finden wir an der Konsole drei USB 3.1 Anschlüsse (Vergleich PS4: 2x USB 3.0).

Im Gegensatz zur Standard PS4 erfüllt der WLAN-Chip der PS4 Pro den AC-Standard. Hierdurch haben wir eine stabilere Verbindung und können unsere Internetleitung besser nutzen. Die Neuerungen des Dualshock Controllers ist die erkennbare LED-Leuchte, welche sich jetzt auch auf dem Touchpad in Form eines Streifens befindet. Auch in der Verarbeitung konnte ich eine höhere Qualität feststellen als beim Vorgängermodell.

Playstation 4 Pro – 4K via Checkerboard & nativ

Natürlich habe ich mich auch gefragt, ob die PS4 Pro wirklich in der Lage ist ein besseres Spielerlebnis in Form von UHD Auflösung und besserer Grafik zu bieten. Hierzu möchte ich auf das Renderverfahren von Sony eingehen, das sogenannte „Checkerboard Rendering“. Hier werden in dem implementierten ID-Buffer der GPU die Geometriedaten der 4K-Auflösung gespeichert. Nebenbei sind die Pixelshader nur mit der halben Auflösung vorhanden, also in der Auflösung 1920×2160.

Durch diese Technik hat die GPU die nötige Rechenkraft die Auflösung bis zu einer bestimmten 4K-Ausgabe zu erhöhen ohne, dass eine leichte Unschärfe zur Geltung kommt oder sich Farbwerte miteinander vermischen. Beispielsweise wird ein Spiel auf 1800p ausgegeben und wird dann mithilfe der Hochrechnungsmethode „Checkerboard“ auf 2160p hochskaliert. Somit unterstützt die PS4 Pro nicht in allen Spielen eine native 4K-Auflösung. Lediglich wenige Spiele werden auf der PS4 Pro in einer nativen 4K-Auflösung spielbar sein, wie zum Beispiel FIFA 17. Wir sehen also durch die Hardwareupgrades eine deutliche Verbesserung.

Um von dieser Rechenleistung auch zu profitieren, müssen die jeweiligen Spielehersteller entsprechende Updates zur Verfügung stellen. Dennoch sollten wir uns keine Sorgen machen. Aktuelle Listen kursieren im Netz und zeigen, dass eine Vielzahl von Spielen mit Updates versorgt werden, um von der Leistung der PS4 Pro Gebrauch zu machen.

Hierbei kam mir das Spiel Tomb Raider sehr gelegen. Denn vor der Release der PS4 Pro konnte ich mir schon ein Bild von der Grafik auf der Standard PS4 machen. Der Bildvergleich mit der PS4 Pro zeigt meiner Meinung nach einen großen Unterschied. Es sieht überragend aus. Man sieht kein Kantenflimmern und die Texturen werden mit einer sehr hohen Schärfe dargestellt. Wir erhalten ein klares und sauberes Bild. Ebenso haben wir eine hohe Sichtweite ohne verschwommene Details zu sehen. Auch die Gebäude aus weiter Entfernung sehen deutlich schärfer aus als auf der Standard PS4.

Ein weiteres Beispiel ist „Killing Floor 2“. Dieser unterstützt mithilfe des neuesten Updates auch die Hardware der PS4 Pro. Auch in diesem Spiel konnte ich im Vergleich zur Standard PS4 Version merkbare Unterschiede bei den Texturen feststellen. Aber auch das Spiel hat sich flüssiger gespielt.

Während Tomb Raider nicht in nativer 4K-Auflösung läuft, haben die Entwickler von The Elder Scrolls Online das Spiel dafür optimiert. Die Entwickler versprachen hier ein besseres Bild als wir uns es je vorgestellt haben. Die Ergebnisse machen einen recht guten Eindruck.

Playstation 4 Pro – Vorteile ohne UHD-TV

Viele sind noch nicht im Besitz eines 4K-Fernsehers und sind dadurch der Meinung, dass ein Kauf einer Playstation 4 Pro nicht lohnt. Jedoch kann auch hier von einer deutlich besseren Grafik ausgegangen werden. Dies konnte ich in vielen Spielen u.a. The Elder Scrolls Online feststellen. Hier finden wir vor allem eine bessere anisotrope Filterung. Die Texturen werden detailreicher und schärfer dargestellt. Dies erkennt man beim Vergleich mit den Bildern auf der Standard PS4 deutlich. Viele werden sich fragen, wie das funktioniert, obwohl kein UHD-Fernseher zur Verfügung steht. Die Antwort ist simpel: Die PS4 Pro rechnet das Bild intern auf eine annähernde 4K/native 4K-Auflösung hoch und bevor das Signal zum Fernseher weitergeleitet wird, wird das Bild auf die normale Full-HD Auflösung runterskaliert. Somit kann ein viel besseres und schärferes Bild möglich gemacht werden. Wichtig ist hierbei, dass es im Ermessen der jeweiligen Spieleentwickler liegt, inwieweit sie die Spiele optimieren wollen.

Es wäre jedoch von Vorteil, wenn viele sich von den Entwicklern von Tomb Raider inspirieren lassen. Hier hat man die Möglichkeit sich zwischen drei Grafikoptionen zu entschieden: Verbesserte Grafik (30FPS), Hohe Bildfrequenz (60FPS) oder eine 4K Auflösung. Hierdurch hat jeder Gamer eine eigene Entscheidung zu treffen. In anderen Spielen, wie z.B. Battlefield 1 werden die Grafikeinstellungen von vorneherein festgelegt und sind nicht änderbar.

Natürlich ist das Full-HD Erlebnis nicht vollständig vergleichbar, da wir hier auch bei nur weniger Entfernung wenige bis keine verschwommene Texturen erkennen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Besitzer eines Full HD Fernsehers in vielen Spielen sich auf eine schärfere Darstellung der Bilder, sowie eine gesteigerte Bildrate und der Technik des Supersamplings freuen können.

Playstation 4 Pro – High Dynamic Range & VR

Im Puncto „High Dynamic Range“ gibt es einiges zu berichten. Einige Fernseher sind in der Lage, HDR darzustellen. Bisher kam man bei Spielen noch nicht in den Genuss dies zu erleben. Mithilfe der PS4 Pro und Base PS4 seit der Firmware 4.0 ist man nun in der Lage die Vorteile eines HDR-fähigen Fernsehers auch richtig auszunutzen.

Kurz erklärt bedeutet High Dynamic Range, ein Bild mit starkem Kontrast und mit dunklen und hellen Flächen, welche sich nicht gegenseitig neutralisieren. Mithilfe dieser Technik sind realitätsnahe Grafiken und beeindruckende Bilder möglich. Um in den Genuss der Funktion HDR zu kommen, sollte euer Fernseher mit einer 10-Bit-Farbauflösung arbeiten. Hierbei handelt es sich um die farbtiefe des einzelnen Bildes. Um Probleme zu vermeiden, solltet ihr darauf achten, den richtigen HDMI-Eingang zu nutzen, der auch ein HDR-fähiges Signal aufnehmen kann.

Bei den Spielen mit VR-Unterstützung konnte ich nur wenige Verbesserungen feststellen. Vor allem machen sich diese durch schnellere Ladezeiten bemerkbar. Grafische Optimierungen konnte ich lediglich bei Robinson: The Journey feststellen. Diese kamen in Form von höherer Sichtweite, sowie schärferen Texturen zur Geltung.

Fazit:



Meiner Meinung nach hat sich der Kauf meiner Playstation 4 Pro privat sehr gelohnt. Ich erhalte hier ein Produkt von 400€, mit dem ich in der Lage bin annähernd Spiele in 4K Auflösung zu spielen. Das Gute daran ist, dass wir den Unterschied zwischen nativen 4K und hochskaliertem 4K mit bloßem Auge gar nicht erkennen können. Hierzu sind Vergleichsbilder nötig und auch ein geschultes Auge. Ebenso haben mich die Verbesserungen auf einem Full-HD Fernseher positiv überrascht und ich hoffe, dass sich viele Entwickler ein Beispiel an Tomb Raider nehmen und die Grafikoptionen den Gamern selbst überlassen, so wie es auch am PC in den Grafikeinstellungen möglich ist.

Behrang Dadash-Natadj

Genau wie Behrang hoffe ich, dass die Entwickler sich genauso viel Mühe geben wie Crystal Dynamics es bei Rise of the Tomb Raider getan hat. Wenn gleich mehrere Optionen zur Verfügung stehen, um das Potenzial der Pro auszunutzen, profitieren alle Spieler davon. Ob sich der Kauf der Hardware lohnt, hängt natürlich einerseits von eurem Geldbeutel und andererseits davon ab, ob ihr wirklich epicht auf eine mitunter marginale optische Verbesserung setzt – keinen 4KTV vorausgesetzt. Wenn ihr jedoch ein 4K-Gerät besitzt, dann dürfte die Pro eine sehr gute Maschine sein, die sich keineswegs vor nativen 4K aufgelösten Spielen verstecken muss. Die PlayStation 4 Pro holt mit seinen 400 Euro stark gegenüber potenten PCs auf und bildet eine extrem attraktive Alternative.

Adam Smieja