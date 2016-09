Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice Test

Wer Anwaltserien im TV schaut ist es mitterweie gewohnt jeden Fall als ernstes durch menschliche Abgründe geprägtes Spektakel mit Anzuträgern wahrzunehmen. Nie würde man auf die Idee kommen, dass gerade dieses spezielle Ensemble einen zu den größten Lachern der letzten Zeit animieren könnte. Doch genau von dieser skurrilen Formel zehrt die Ace Attorney Reihe seit zig Jahren und inszeniert den Gerichtssaal nun zum sechsten Mal als frische Komödie mit einem Hauch spiritueller Einschläge. Ob Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice abermals eine angenehm chaotische Verhandlung hinlegt oder sich doch lieber zu den angestaubten Paragraphen legen sollte, erfahrt ihr in unserem Test.

Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice – Zum Tode verurteilt

Nach nunmehr fünf erfolgreichen Großverhandlungen, die Phoenix Wright unter Aufbringung all seines halsbrecherischen Ulks für seine Mandanten bestritten hat, möchte man dem mittlerweile etwas älteren Eisen zur Abwechslung mal eine Verschnaufpause gönnen. Und was passt da besser, als möglichst weit weg von den knarzigen alten Stühlen des heimischen Gerichtssaals seinen Frieden zu suchen. Im exotischen Königreich Khura’in könnte man sich auch als Schlipsträger mit Anwaltsmappe unter dem Arm durchaus entspannen. Wäre da nicht die magische Anziehungskraft des feschen Phoenix für absonderliche Zufälle. Denn während er noch vor wenigen Augenblicken mit dem sympathischen Stadtführer Ahibi durch die Straßen gezogen ist, wird der arme Tropf im nächsten Moment wegen Mordes abgeschleppt und vor Gericht gezogen, um ihn mit dem unabwendbaren Urteil zu konfrontieren.

Unabwendbar deshalb, weil im in diesem Land die Judikative maßgeblich durch spirituelle Hand gelenkt wird und jedes Verbrechen glasklar nachvollziehbar gemacht werden kann, so dass es praktisch niemanden braucht, der ein Gericht vom Gegenteil überzeugt. Padma Khura’in ist nicht nur namensgebende Kronprinzessin des Landes, sondern auch Hochpriesterin des spirituellen Glauben und steht somit in direktem Kontakt zu allen Geistern. Nur ihr obliegt es die Wahrheit von den Toten zu erfahren und sie dem Gericht als Weissagung und gleichzeitig allgemein akzeptierten Beweis vorzulegen. Wieso also einen Angeklagten verteidigen, wenn die Wahrheit so „unmissverständlich“ präsentiert wird.

Natürlich wittert die Spürnase Phoenix Wright seine Chance für den wohl bekanntesten Slogan des Staranwalts: EINSPRUCH! Hier kann etwas nicht mit rechten Dingen zugehen und einem Mandanten das Recht auf Verteidigung zu nehmen, ist ein nicht hinnehmbarer juristischer Affront für den Paragraphen-Jongleur. Doch warum in Khura’in seit fast 20 Jahren niemand mehr vor Gericht verteidigt wurde, erfährt unser kampfbereiter Gerichtssaal-Gladiator früh genug. Denn in diesem Land teilt jeder Anwalt bei nicht erfolgreicher Verteidigung die Strafe seines Mandanten, was im Falle von Ahibi der Tod wäre. Also heißt es nur noch, Haarlack gezückt, Anzug gestrafft und jeder Zeit zum Einspruch bereit!

Wer die Reihe kennt, der weiß bereits worauf er sich bei diesem Graphic Novel einlässt. Ernste Mienen gehören im Fall von Phoenix Wright nicht zum Standardrepertoire. Ganz im Gegenteil, ausgiebige Lacher stehen auf dem Programm, denn wie eh und je werden die vielen äußerst charismatischen Figuren in ihrer abgedrehtesten Art präsentiert. Überzeichnete Charaktere und teils noch überdrehtere Konversationen sind Fluch und Segen zugleich. Denn während sich die einen genau über dieses Herausstellungsmerkmal immer wieder aufs Neue freuen, ist für andere eben jener Ansatz der pausenlosen Übertreibung etwas zu viel des Guten. Aber genau dies sollte jedem klar sein, wenn er mit dem Kauf im eShop liebäugelt.

Eines können wir unterdessen mit Gewissheit festhalten, auch der sechste Teil zelebriert seinen Paragraphen-Klamauk wieder ausnehmend gut. Denn trotz all der Komik, geht keinem der zusammenhängenden Fälle die Spannung verloren. Viel zu detailliert sind die Fälle und ihre damit verstrickten Figuren ausgearbeitet. Viel zu mitreißend die immer wieder abstrus geführten Wortgefechte während einer Verhandlung, und viel zu oft werdet ihr vom Fall in die Irre geführt, nur um euch dann im richtigen Moment überraschen zu können. Dies alles zeichnet den neusten Teil mindestens genau so aus, wie alle bereits erschienenen Vorgänger. Wer mit ein paar Längen auf Grund übereifrig langer Textpassagen leben kann, den erwartet knapp 25 Stunden lange Unterhaltung, wie sie bisher in dieser Form nur Ace Attorney im Stande ist zu leisten.

Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice – Wahrsagen ist was für…Anwälte!

Das Verhandlungsrad erfindet auch Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice nicht wirklich neu, doch haben die Entwickler mitsamt des spirituellen Wahrsage-Firlefanz eine frische neue Mechanik eingefügt, die speziell Phoenix Wrights Verhandlungen maßgeblich beeinflussen. Ähnlich einem Verhör gilt es nun neben dem Kombinieren von Zeugenaussagen und Beweisen, auch die spirituellen Schilderungen des Opfers in Betracht zu ziehen. Jedes Mal, wenn die Hohepriesterin einen ihrer heiligen Tänze aufführt, wird ein Abbild der Tat auf Basis der Gefühlsempfindungen des Opfers dargestellt. In verschwommenen Bildern müsst ihr nun Einzelheiten kombinieren und so beispielsweise Hell- und Dunkelunterschiede als Wahrnehmungen der Person deuten. Das klingt sehr eigen und spielt sich anfangs auch so, da es durchaus schwer ist eben jene Bilder zu entschlüsseln und als Argumentation dem Gericht zu präsentieren. Erst nach und nach mit dem Voranschreiten der Fälle, ist eine genauere Deutung wirklich möglich und fühlt sich nicht mehr ganz so fehl am Platze an, wie zu Beginn. Auch wenn die Wahrsagung eine interessante neue Idee ist, so ist sie eindeutig der schwächste Punkt in allen Gerichtsverhandlungen.

Glücklicherweise steckt ihr aber nicht die gesamte Zeit in der Haut des durch Wahrsagung gequälten Phoenix, sondern wechselt euch mit Anwaltskollege Apollo Justice und seiner Ermittlerin Athena Cykes ab. Ihre Fälle spielen sich wie die bekannten Klassiker der vorherigen Teile und stellen trotz des bekannten Schemas eine willkommene Abwechslung zu Phoenix dar. Auch wenn dadurch der Eindruck von zwei separaten Spielen vermittelt wird, so sind auch diese beiden Figuren in das trügerische Netz von Khura’in verstrickt, schlagen sie sich nicht zuletzt sogar mit einem Staatsanwalt aus eben jenem exotischen Reich rum. Je weiter ihr in der Geschichte vorankommt, desto maßgeblicher auch die Verbandelung beider Erzählstränge, was der Spannungskurve deutlich zuträglicher ist, als beispielsweise im lose erzählten zweiten Teil.

Auch in Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice tauchen die in den Verhandlungen auszuwertenden Beweise nicht einfach aus dem Nichts aus. So spielt die Ermittlungsphase vor jedem Gang ins Gericht abermals eine entscheidende Rolle. Fingerabdrücke müssen untersucht, Zeugen befragt, Tatorte besichtigt und buchstäblich jeder Stein umgedreht werden. Nur so erhaltet ihr genügend Futter für das so wichtige Schlussplädoyer. Dabei spielen sich diese klassischen Adventure Abschnitte auf Grund unübersichtlicher Menüführung und stellenweise sehr hakeliger Wegfindung unangenehm zäh. Glücklicherweise gleichen die markigen Sprüche aller beteiligten Figuren dieses Manko während der kurzen Intermezzi akzeptabel aus. Im Zentrum stehen zum Glück dann doch immer die eigentlichen „Gefechte“ im Gericht.

Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice – Alter Anzug, neuer Glanz

Auch wenn Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice ein Graphic Novel ist, so hat man sich in den vorherigen Teilen auf dem 3DS nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert, wenn es um die grundsätzliche Gestaltung des Spiels geht. Im Direktvergleich ist ein Dangan Ronpa oder Zero Time Dilemma dann doch immer noch eine Ecke aufwendiger. Doch hat man sich für Teil sechs zumindest bei den Charaktersprites abermals nicht lumpen lassen und kann sogar mit 3D-Darstellung auftrumpfen. Diese sieht überraschender Weise sogar richtig gut aus und setzt speziell bei der ikonenhaften EINSPRUCH-Pose den richtigen Akzent. Gar nichts gibt es hingegen bezüglich der Animesequenzen zu meckern, die gern noch etwas häufiger genutzt werden könnten. Und wenn es dann auch mal eine deutsche Lokalisierung ins Spiel schaffen würde, könnte man vielleicht auch mehr Spieler erreichen. Doch keine Bange, mit ein wenig Hilfe aus dem Wörterbuch ist so gut wie alles ohne weiteres zu verstehen.

Fazit:

Slapstik, Klamauk und vollkommen überzeichnete Charaktere. All dies möchte man garantiert nicht bei einer Serie wie Law&Order sehen. Ganz anders hingegen bei der Ace Attorney Reihe. Keine andere weiß es eben jene Mittel trotz ihrer auf den ersten Blick skurrilen Anmutung in Bezug auf das Gericht so gezielt einzusetzen, dass ein Fall nicht nur spannend, sondern auch ausnehmend unterhaltsam ist. So lange man diesen einzigartigen Stil bei der Spielauswahl im Hinterkopf behält, solange ist auch der neuste Teil der Reihe wieder ein erzählerisch top präsentiertes Stück Anwaltsunterhaltung. Nur in Sachen Technik könnte man sich, mit Ausnahme der 3D-Modelle, gern noch etwas mehr von der Konkurrenz abgucken. Und auch wenn dies für Ace Attorney ein Running-Gag sein mag, aber eine deutsche Übersetzung hätte abermals niemandem geschadet.

Dustin Gerstenberger-Zange