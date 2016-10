Paper Mario: Color Splash Test

Ein letztes Hurra für die inzwischen angestaubte Wii U. Nintendo veröffentlicht am 07. Oktober 2016 Paper Mario: Color Splash und will einen farbenfrohen Abgang der gescheiterten Konsole feiern. Haben die Entwickler aus ihren Fehlern bei Paper Mario: Sticker Star gelernt? Erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen!

Es war ja schon fast eine kleine Überraschung, denn Peach wurde ausnahmsweise nicht von Bowser entführt. Stattdessen ist die Welt von Paper Mario: Color Splash in Gefahr, denn Shy Guys klauen überall Farbe. Auf der Insel Prisma angekommen, wird auch schnell das Ausmaß deutlich, sodass Mario direkt zur Hilfe eilt. Dabei unterstützt ihn der Farbeimer „Farbian“ tatkräftig mit mal mehr, mal weniger hilfreichen Tipps. Der Eimer ist aber nur ein sogenannter „comedic sidekick“, der zu sehr versucht, lustig zu sein.

Paper Mario: Color Splash – Ein buntes Abenteuer

Während des rund 10 bis 15 Stunden langen Abenteuers gilt es die vielen sehr abwechslungsreichen Locations der Insel zu erkunden. Dabei seid ihr stets auf der Suche nach sogenannten Farbsternen, wovon es meistens zwei pro Gebiet gibt. Vor allem zu Beginn gilt es sich aber mit einem Stern zufrieden zu geben, da viele Hindernisse hinter bestimmten Items oder Fähigkeiten versteckt sind. Wenn ihr beispielsweise direkt neben der Hafenstadt in den Untergrund wollt, benötigt ihr eine Saugglocke, die es wiederum nur dann gibt, wenn ihr das blaue Viertel freischaltet. Um das zu bekommen, müsst ihr einen bestimmten Toad finden, der irgendwo versteckt ist.

Obwohl Backtracking nicht immer sonderlich gut funktioniert, hat haben die Entwickler bei Intelligent Systems durchaus bewiesen, dass es auch anders geht. Mir hat es nämlich rein gar nichts ausgemacht, bereits besuchte Orte nochmal zu bereisen. Und das hat einen guten Grund, denn das Art-Design des Spiels ist wahrlich fabelhaft. Die malerischen Strände, die brodelnden Vulkane – alles wirkt dank Papierlook und den kräftigen Farben echt toll. Inzwischen haben die Entwickler diesen Stil wahrlich perfektioniert.

Das Abenteuer selbst spielt sich als eine Art Mix aus Rollenspiel und jump n Run. Letzteres funktioniert dabei ziemlich gut und passt wunderbar zum 2,5D-Ansatz des Spiels. Paper Mario: Color Splash wirkt nämlich als sei es 2D, bietet aber stets die Möglichkeit, auch in die Tiefe zu gehen, wodurch ihr des Öfteren ein wenig umdenken müsst. Zudem gibt es eine Ausschneide-Funktion an vorgegebenen stellen. Dabei wechselt das Geschehen auf das Wii-U-Touchpad, wo ihr mit einer Schere einen Bereich ausschneiden müsst. Anschließend lauft ihr mit Mario über zuvor unüberwindbare Hindernisse. Diese Technik lässt sich auch für spätere Item-Rätsel verwenden, wodurch etwas Abwechslung ins Abenteuer kommt.



Paper Mario: Color Splash – Schwing den Farbhammer

Bereits zu Beginn des Spiels bekommt ihr das wichtigste Tool in Marios Repertoire: Den Hammer. Dieser wird auch wenig später von Farbian in den Farbhammer umgebastelt, sodass ihr fortan alle Gegner besiegen könnt. Dabei setzt das Kampfsystem, genau wie im 3DS-Vorgänger, auf Karten. Leider aber wurde das gesamte System maßgeblich vereinfacht und ist lediglich eine leere Hülle. Tatsächlich gibt es kaum Abwechslung und schon nach wenigen Minuten stellt sich eine Übersättigung sondergleichen ein.

Wie funktioniert das System? Ganz einfach: Während eurer Runde dürft ihr eine – später zwei – Karten wählen, die gespielt werden sollen. Daraufhin füllt ihr diese mit Farbe, schnipst sie ins Spielgeschehen und drückt dann zum richtigen Zeitpunkt auf den A-Button, um die Stärke zu erhöhen. Wenn euch die Karten ausgehen, könnt ihr für 10 Münzen am Kartenrad drehen, damit ihr eine erhaltet. Tiefgründiger als das wird es leider nicht. Achja, blocken! Wenn ihr im richtigen Moment blockt, wird der erlittene Schaden maßgeblich reduziert. Das ist mir dann doch zu wenig an Features und so wurde jeder Kampf nach wenigen Stunden zur Qual.

Doch wie kommt man an Farbe? Die ist natürlich quasi überall. Wenn ihr mit dem Hammer auf Blumen, Bäume, Gras und so weiter und so fort schlagt, lassen sie einige Farbkleckse erscheinen. Und wenn ihr Feinde besiegt, lassen die neben neuen Karten und Hammer-Erweiterungen eben auch Farbe fallen. Deswegen werdet ihr so gut wie nie in Bedrängnis kommen. Das ist aber auch gut so, denn diejenigen unter euch, die 100 Prozent des Spiels durchzocken wollen, müssen alle leeren Farbstellen des Spiels mit Farbe füllen. Dabei erkennt das Spiel automatisch, ob es gerade rote, blaue, gelbe oder eine andere Farbe benötigt.



Paper Mario: Color Splash – Lustige Minispielchen

Um das Geschehen aufzulockern, werdet ihr an einigen Stellen im Spiel auf kleine Nebenaufgaben treffen. Dazu zählen beispielsweise „Versteck dich“, wo ihr eine Reihe von Toads finden müsst, oder das beliebte Hütchen-Spiel. Bei letzterem müsst ihr aber aufpassen, denn die Toads cheaten! Wie ihr den Betrug aufdeckt, müsst ihr dann schon selbst herausfinden, aber so viel sei gesagt: Es hat mit Farbe zu tun. Zu gerne hätte ich mehr solcher Späße im Spiel gehabt, denn sie bringen genau die Abwechslung ins Geschehen, die ich an vielen anderen Stellen zu sehr vermisste.

Außerdem könnt ihr diverse Bonus-Stages freischalten, in denen ihr mal ein Quiz absolviert oder Schnick-Schnack-Schnuck mit den guten Toads spielt. Wenn ihr als Sieger hervorgeht, winken coole Belohnungen, die euch an anderer Stelle im Spiel durchaus behilflich sein können.

Und zum Schluss möchte ich noch kurz auf den fabelhaften Soundtrack des Spiels eingehen. Die Entwickler haben dabei genau den richtigen Nerv getroffen und liefern euch einige so richtige Ohrwürmer. Insgesamt ist die musikalische Untermalung des Geschehens auf überdurchschnittlichem Niveau.

Fazit:

Paper Mario: Color Splash ist ein sehr guter Abschluss für die Wii U. Neben dem fabelhaften Art-Design, der Perfektionierung des Papier-Themes und der superben musikalischen Untermalung brilliert der Titel allen voran mit seinem Charme und tollen Leveln. Zwar ist das Kampfsystem inzwischen richtig flach und ohne Tiefgang, doch die exzellenten Jump n Run-Passagen machen das wieder wett. Wenn ihr also ein letztes Mal vor Release von NX ein sehr gutes Spiel für Wii U zocken wollt – Paper Mario: Color Splash ist genau der richtige Titel!

Benjamin Dadash-Natadj