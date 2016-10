Pac-Man Championship Edition 2 Test

Pac-Man, der Klassiker der seit der Entstehung wahrscheinlich jedem Gamer in die Hände gefallen ist, ist wieder da. Wir haben Pac-Man Championship Edition 2 für euch gespielt und sagen euch im folgenden Test, was das Spiel mit sich bringt!

Pac-Man Championship Edition 2 – Geisterzug

Wer Pac-Man noch nie in seinem Leben gespielt hat, sollte dies schleunigst nachholen, denn es ist und bleibt ein Klassiker. Auch diese Version ist wieder vollgepackt mit teils actionreichen sowie schwierigen Leveln. Diese sind zwar machbar, aber um die zu meistern ist viel Übung gefragt. Daher beginnt das Spiel mit einem Tutorial. In diesem werden wichtige Grundzüge erläutert wozu z. B. das Einsammeln der Früchte, der Nutzen von Bomben und Boss-Kämpfe erläutert werden. Schnell wird dabei deutlich, dass schnelle Reaktionen und Geschick gefragt ist, da sonst einige Versuche selbst im Tutorial gefragt sind.

Jetzt kann es jedoch losgehen! Nach dem ersten Kapitel des Tutorials, können zwar noch extra Tricks erlernt werden, um alles aus Pac-Man rauszuholen, diese sind jedoch nicht von Beginn an nötig, um die Modi Punkteangriff und Abenteuer zu spielen, wo uns bis zu vier Geister, riesige Geisterzüge und Bosse erwarten. Wobei die Geisterzüge sogar etwas an Snake erinnern.

Pac-Man Championship Edition 2 – Langzeitmotivation?

Um das Abenteuer in Pac-Man Championship Edition 2 genießen zu können, muss jedoch zuerst der Modus Punkteangriff angezockt werden. Dieser bietet auf verschiedenen Karten unterschiedlichste Anzahlen von Geistern und bestimmte Highscores, die erreicht werden müssen, um weiteres freizuschalten.

Es fällt dabei früh auf, dass einiges an Übung gebraucht wird, um alle Karten freizuschalten. Mal nehme ich z. B. die Kurve zu langsam, mal werde ich am Spawn von Geistern eingekreist, welche mit ihren kleinen Geistern groß genug sind und mir den Weg zu versperren. Daher ist es unmöglich daran vorbeizukommen, ohne dass diese nicht aggressiv werden. Gleichzeitig wird Pac-Man von Zeit zu Zeit schneller und es wird irgendwann ziemlich schwierig um die Kurven zu kommen ohne gegen die Wand zu laufen. Jedoch sind die ersten Level schnell geschafft, auch wenn ich nur einen recht schlechten Rang bekommen habe. Das heißt für das nächste Mal mehr Geister auffuttern, schneller Kurven nehmen und alle schlafenden Geister wecken, damit diese den Geistern hinterherrennen.

Die Animationen beim Futtern der Geisterzüge und allgemein in diesem Spiel sind dabei wirklich nett anzusehen. Besonders die Option zu entscheiden, welche Musik gespielt wird sowie wie die Geister, Karten und Co aussehen, ist direkt ein Pluspunkt für Pac-Man Championship Edition 2. Nachdem ich aber ein bestimmtes Level mit einem B Rang abgeschlossen habe, kann es endlich mit dem Abenteuer Modus starten. Dieser ist ähnlich wie Punkteangriff, jedoch etwas schwerer. Denn ich muss Früchte z. B. in einer bestimmten Zeit einsammeln und bestimmte Aufgaben erledigen, um mich durch die Level bis zum Boss durchzubeißen und das hat mich so einige Versuche gekostet. Die Bosse sind dabei auch ziemlich zäh, aber wer ein Perfektionist ist oder Pac-Man liebt, wird insgesamt viel Spaß haben und lange an dem Spiel sitzen.

Fazit

Pac-Man Championship Edition 2 ist ein etwas anderes Pac-Man. Wer erwartet, dass dieses Spiel wie die Klassiker ist, liegt hier falsch, denn es ist deutlich anspruchsvoller. Dafür bietet es auch deutlich mehr als manche – wie ich – zu Beginn erwarten würden. Daher ist sollte jeder dem Spiel eine Chance geben.

Sina Jozi