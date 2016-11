Kompletter Artikel

Die Grand-Strategie-Reihe Nobunaga’s Ambition hat in Asien schon eine etwas längere Geschichte und sich auch einen guten Namen verdient. Letztes Jahr kam dann mit Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence erstmals ein Spiel der Reihe auch in Europa auf den Markt und ermöglichte uns das Erkunden Japans im 16. Jahrhundert. Nun erscheint mit Nobunaga’s Ambition Sphere of Influence – Ascension der Nachfolger bzw. eine aufgewertete Neuauflage des Originals. Zwar wieder ohne deutsche Sprachausgabe, aber dafür mit vielen anderen Extras und Vorteilen. Wir haben das Spiel getestet und berichten euch, ob sich der Kauf lohnt.

Nobunaga’s Ambition Sphere of Influence – Ascension – Aller Anfang ist schwer

Nein, mit der Überschrift beziehe ich mich nicht auf den Schwierigkeitsgrad des Spiels, sondern auf den Inhalt. Während ihr im Vorgänger automatisch als Clan-Führer eingestiegen seid, gibt es nun auch die Möglichkeit als Rang-niederer Offizier in die Schlacht zu starten. Dann heißt es erst einmal Speichel lecken und Laufbursche spielen, bis man sich langsam hocharbeitet. Vor allem in den Kämpfen fällt dieser Unterschied ins Gewicht, da ihr oft gar nicht selber entscheiden könnt wann und gegen wen ihr kämpft. Sobald euer Vorgesetzter eine Entscheidung getroffen hat, solltet ihr euch anschließen und ihn unterstützen.

Macht ihr eure Aufgabe gut winken immer wieder Beförderungen, bis ihr schließlich auch wieder Clan-Führer seid. Doch auf dem Weg dahin sind nicht nur Beförderungen möglich. Auch Abwerbungen der Feinde werden oftmals versucht. Sobald ihr eine dementsprechend hohe Position eingenommen habt, könnt auch ihr Offiziere der Gegner abwerben oder es zumindest versuchen. Und es spricht auch nichts dagegen, sich ganz gegen den eigenen Clan zu stellen und einen neuen aufzumachen, allerdings wird es dann schnell schwer.

Diese neue Möglichkeit gliedert sich wunderbar in die Spielwelt von Nobunaga’s Ambition Sphere of Influence ein und sorgt für viele spannende Momente. Und vor allem für viel Identifikation mit unserem Charakter. Um diesen Eindruck noch zu verstärken, könnt ihr euch auch einen eigenen Charakter erstellen. Als PC-Spieler könnt ihr sogar per Editor euer eigenes Foto auf euren Charakter pappen. Wem das zu viel Arbeit ist, der wählt einfach aus den rund 2000 vorgefertigten Persönlichkeiten aus.

Diesmal beziehe ich mich allerdings wirklich auf den Schwierigkeitsgrad. Denn Nobunaga’s Ambition Sphere of Influence – Ascension ist ein waschechtes Grand Strategy-Spiel mit einem riesigen Umfang und einem Haufen Entdeckungsmöglichkeiten. Das kurze Tutorial mit seinen teils ellenlangen Erklärungstexten hilft Einsteigern da nur bedingt weiter. Wer hier Fuß fassen möchte, muss schon Geduld und Fleiß mitbringen, sonst wird es nichts mit der Clan-Herrschaft. Belohnt wird man dann allerdings mit einem ordentlichen Umfang. Zusätzlich zum Inhalt des Original-Spiels und aller DLCs gibt es auch ein neues Szenario, nämlich die Belagerung Osakas. Wem das nicht reicht, der erschafft sich im Editor eigene Szenarien und tobt sich aus. Im Spiel selber hat vor allem der neue Belagerungsmodus überzeugt, der zusätzlich mit den Kampf-Quests deutlich mehr Fahrt in die Kämpfe bringt.

Nobunaga’s Ambition Sphere of Influence – Ascension ist sicherlich kein Anwärter für den Technik-Award. Sowohl was die maue Grafik, als auch was den groben Ton angeht. Während die Synchronisierung (Japanisch sowie Englisch) noch in Ordnung geht, ist bei den Effekten und der Hintergrundmusik wirklich nur das Nötigste an Aufwand betrieben worden. Das ist zwar schade, tut dem Spielerlebnis aber keinen Abbruch, da Nobunaga’s Ambition Sphere of Influence – Ascension ohnehin weniger durch Auftreten und mehr durch Inhalte zu überzeugen weiß.

Fazit:

Nobunaga’s Ambition Sphere of Influence – Ascension ist eine gelungene Erweiterung des Vorgängers. Ich sage bewusst Erweiterung statt Nachfolger, denn ein klassischer Nachfolger ist es eigentlich nicht. Dennoch rechtfertigen die vielen neuen Inhalte und Verbesserungen einen Kauf, denn auch in Ascension lassen sich wieder viele Stunden mit feinsten strategischen Überlegungen verbringen. Aufgrund der kleinen Zielgruppe ist auch eine fehlende deutsche Synchronisation nachvollziehbar, aber beim Tutorial hätte trotzdem ein bisschen mehr drin sein können. Unterm Strich verbessert Ascension seinen Vorgänger auf ganzer Linie und ist damit wieder ein würdiger Vertreter des Genres. Philipp Kleidt