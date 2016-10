Kompletter Artikel

Wir schreiben das Jahr 1980, die Regierung der Sovjet-Union hält zusammen mit der Mafia und unter Zuhilfenahme der Droge „Nekro“ die eigene Bevölkerung in Schach. Wie, ihr habt das damals anders mitbekommen? Kein Wunder, das hier ist schließlich kein Geschichtsunterricht, sondern der Test zum verrückten Beat’em’Up/Sidescroller Mother Russia Bleeds. Wenn sich ein Publisher wie Devolver Digital einem Spiel annimmt, kann man meist davon ausgehen, dass es ziemlich abstrus wird.

In dem Titel herrscht die oben beschriebene Vorstellung eines parallelen Geschichtsverlaufs vor und es geht um eine Gruppe von Zigeunern, die trotz dem Einfluss der Droge aus dem Gefängnis entfliehen konnten. Erst einmal entkommen versetzt sie die Droge zwar noch ab und an in Halluzinationszustände, die begreifen aber dennoch, dass die Regierung etwas Übles im Schilde führt. Wir wollten wissen, worum es dabei geht und haben uns in den Kampf gestürzt.

Mother Russia Bleeds – Eine klare Linie

Trotz des interessanten Story-Ansatzes geht es im Spiel eher weniger um die Handlung. Im Verlauf des Spiels haltet ihr euch mit Straßenkämpfen über Wasser und deckt nach und nach die Machenschaften der Regierung und des Mobs auf, ohne dass es groß zur Geltung kommt. In erster Linie geht es darum, in klassischer Beat’em’Up/Sidescroller-Manier durch verpixelte 2D-Landschaften zu rennen. Und dabei gilt es unzählige Mafiosos, Junkies und Staatsdiener zu verprügeln. Wird es mal knapp mit der Gesundheit, ist schnell eine Spritze gezückt und Nekro bringt euch wieder nach vorne. Nachschub gibt es aus den umgehauenen Junkies und das nicht zu knapp. Habt ihr genug Nekro gesammelt, könnt ihr auch die Heilung links liegen lassen und in den Berserker-Modus wechseln, der euch kurzfristig übermäßig stark macht.

In den Kämpfen kombiniert ihr leichte und starke Schläge sowie Würfe mit den Bewegungsmöglichkeiten Springen und Ducken bzw Rutschen. Was simpel klingt sorgt in Kombination mit den Richtungstasten für eine solide Anzahl an Moves, um sowohl kurzweilig, aber auch ansprechend zu sein. Auch Tag-Team-Manöver sind möglich, insbesondere mit Gegenständen. Spieler A kann also beispielsweise den Gegner in die Luft schmeißen und Gegner zwei haut ihn mit dem Baseball-Schläger durchs Level. Schnell ist klar: Mother Russia Bleeds ist weder von der Thematik, noch vom Gameplay und der Grafik her für Kinder oder Jugendliche geeignet. Der düstere Titel nimmt kein Blatt vor den Mund und so ist eine der Spott-Möglichkeiten auch das Werfen mit den eigenen Fäkalien.

Mother Russia Bleeds – Geteilte Freude…

…ist bekanntlich doppelte Freude und umso schöner ist es, dass man Mother Russia Bleeds nicht nur zu zweit, sondern gleich zu viert und das an einem Bildschirm spielen kann. Auch bei vier Spielern wird es zwar chaotisch, aber nie störend eng auf dem Bildschirm. Außerdem entstehen so einige großartige Situationen. Da klaut man sich schon mal gegenseitig die Gegner oder Spritzen weg, ohne es zu wollen. Gleichzeitig kann man aber auch Kollegen aus der Patsche helfen und sie sogar wiederbeleben. Das geht aber nur, sofern man eine Spritze oder gar seine eigene Gesundheit dafür opfert. Insbesondere mit ein paar Freunden macht Mother Russia Bleeds kurzweilig viel Spaß.

Fazit:

Mother Russia Bleeds ist keine Innovation und auch kein Genre-König. Aber es ist sehr solide, macht kurzweilig sehr viel Spaß und bietet einen wunderbar funktionierenden Koop-Modus. Wer dazu noch auf das abgefahrene Setting und die Härte steht, wird hier wunderbar unterhalten. Aber noch einmal die Warnung: Bitte nicht zimperlich sein! Philipp Kleidt