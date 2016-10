Minecraft: Story Mode Adventure Pass

Minecraft: Story Mode Test

Es ist soweit! Nicht nur die ursprünglichen fünf Episoden des Minecraft: Story Mode Season Passes, sondern auch noch die drei später drangehangenen Episoden sind erschienen. Damit hat Telltale Games es tatsächlich vollbracht, einem Spiel ohne jegliche Story-Grundlage eben diese einzuhauchen. In gewohnter Telltale-Manier rätseln und unterhalten wir uns durch die Geschichte. Dabei haben unsere Entscheidungen fortwährend Einfluss auf den Lauf der Dinge. Der Titel ist in Anlehnung an das namensgebende Vorbild in grober Pixel-Optik gehalten und grundsätzlich sehr kindgerecht ausgefallen. Wir haben Protagonist Jesse und sein Hausschwein Reuben begleitet und verraten im Test, was uns dabei mehr oder weniger gut gefallen hat.

Minecraft: Story Mode – Ein klares Ziel

Zu Beginn der Minecraft Story stehen Jesse und seine Freunde vor der Aufgabe, an einem lokalen Bauwettbewerb teilzunehmen. Als da aber einiges schief geht, bricht das Böse aus und damit das Unheil über die Welt herein. Reuben und seine Freunde fühlen sich dazu berufen, dem Treiben Einhalt zu gebieten. Und dazu machen sie sich auf den Weg, um die ehemaligen Mitglieder des Ordens des Steins zu finden und sie um Hilfe zu bitten.

Nach und nach finden wir auch einige Mitglieder und erfahren immer mehr über den sagenumwobenen Orden. Dabei plätschert die Handlung in den ersten Episoden vor sich hin. Ab und an wird sie von von witzigen Einlagen des Schweines Reuben unterbrochen. Sonst wird die Handlung meist eher durch kleine Rätsel unterbrochen oder durch Dialoge, in denen die Figuren darüber rätseln, wie es nun weitergehen könnte. Ärgerlich: Oft sind die Lösungen völlig banal, aber anstatt dass ihr sie einfach anklicken könnt, müsst ihr erst einem langen Gespräch der Protagonisten über die aussichtslose Lage folgen.

Minecraft: Story Mode – Man soll aufhören wenn es am schönsten ist

Das Interessante an Minecraft: Story Mode: Die eigentliche Handlung ist bereits nach vier Episoden abgeschlossen. Eigentlich sogar schon nach drei Episoden, aber in der vierten gibt es noch eine kleine Reanimation. Da aber im ursprünglichen Season Pass fünf Episoden angekündigt waren, kam auch eine fünfte Episode. Diese wärmte Geschichte wieder halbherzig auf und lief über drei Episoden. Spätestens hier war klar: Das Spiel muss sich entweder sehr gut oder sehr schlecht verkauft haben. Denn zu erzählen gab es eigentlich nichts mehr und sobald man Episode 6-8 gespielt hat, merkt man das auch. Es passiert noch weniger als in den ursprünglichen Episoden. Tatsächlich ist sogar so wenig los, dass ich mich über die Ablenkung durch Rätsel freue – auch wenn diese nach wie vor sehr banal gehalten sind.

Wenn man also gerade nicht spricht, rätselt man vor sich hin oder craftet ein paar Bauteile. Letzteres klingt allerdings spannender als es ist, insbesondere wenn man tatsächlich mal Minecraft gespielt hat. An festgelegten Orten könnt ihr festgelegte Gegenstände produzieren. Die Materialen sind dafür immer in nächster Nähe zu finden, damit auch ja kein Spieler noch in die Bredouille kommen könnte, tatsächlich ein „Spiel“ spielen zu müssen.

Fazit:

Die Telltale-Spiele sind eine ganz besondere Gattung und man muss sie dafür mögen, was sie sind. Gespielte Geschichten. Blöd wird es dann aber, wenn es keine interessante Geschichte als Grundmasse gibt und genau das Problem hat Minecraft: Story Mode. Anfänglich konnte die Story noch reizen, aber schon nach wenigen Episoden wird klar, wo die Probleme liegen. Oberflächliche und Klischee-behaftete Charaktere, eine schleppende Handlung ohne große Höhepunkte oder Wendungen und dann auch noch die künstliche Streckung von fünf (eigentlich vier) auf acht Episoden. Keine Frage, es war keine leichte Aufgabe einem Spiel wie Minecraft eine Geschichte zu verpassen. Aber es ist auch wirklich nicht gelungen. Junge Spieler oder absolute Minecraft-Fans können einen Blick riskieren, andere bedienen sich lieber an der hauseigenen Telltale-Konkurrenz – da funktioniert das Konzept besser. Philipp Kleidt