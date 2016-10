Mario Party: Star Rush Test

Wenn Mario Party: Star Rush am 07. Oktober 2016 für Nintendo 3DS erscheint, dann will es einen gewissen Neuanfang innerhalb der Reihe wagen. Vorbei sind nämlich die Zeiten, in denen ihr auf eure Mitspieler warten musstet! Jetzt sind nämlich immer alle zur gleichen Zeit an der Reihe. Und damit ist es noch lange nicht getan, denn Nintendo hat sich sehr viel einfallen lassen, um das Spielerlebnis endlich zu verbessern.

Bevor ich aber auf die einzelnen Neuheiten zu sprechen komme, müssen zwei Begrifflichkeiten geklärt werden. Mario Party: Star Rush bietet nämlich zwei ganz wichtige „Modi“ – Party Guest und Download-Spiel. Während es bei „Download-Spiel“ reicht, dass einer den Titel besitzt, haben Spieler im „Party-Guest“-Modus die Möglichkeit, ihren Spielfortschritt dauerhaft zu speichern. Dabei dürfen diese dann auch sämtliche Spielmodi ausprobieren, während das „Download-Spiel“ lediglich die Hauptmehrspieler-Modi freischaltet.



Mario Party: Star Rush – Auch für Solisten spaßig?

Während bisherige Ableger von Mario Party tatsächlich reine Party-Spiele waren und der Solo-Content arg wünschen übrig ließ, gibt es bei Mario Party: Star Rush eine ganz wichtige Neuheit. Im neuen Toad-Tour-Modus wartet nämlich eine groß angelegte Kampagne auf euch! Zwar bietet man euch keinerlei Storyline an, doch die verschiedenen Stages mit unterschiedlich vielen Bossen sorgen für einiges an Abwechslung. Wenn ihr hier alleine zockt, dürft ihr aus verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen, um so gegen sehr starke, schwache oder ausbalancierte KI-Kumpanen zu spielen.

Außerdem gibt es keine festgegebenen Ziele mehr, sondern stattdessen ein gemeinsames „Objective“, wenn man es denn so will. Besagte Bosse lassen nämlich die begehrten Sterne fallen, die ihr für den Gewinn einer Partie benötigt. Alternativ könnt ihr auch ganz einfach zehn Münzen aufsammeln, die am Ende eines Matches zu einem Stern aufgewertet werden. Das grundsätzliche Gameplay von Mario Party bleibt aber erhalten und so gibt es auch hier einen Fokus auf Minispiele.

Dennoch sorgen die unglaublich vielen Änderungen für eine Menge Spaß. Alle Spieler rollen nämlich gleichzeitig und bewegen sich gleichzeitig. Wenn dabei zwei auf einem Feld zugleich stehen, gibt es ein kurzes Duell, bei dem ihr etwa den Partner des jeweils anderen klauen könnt. Partner? Genau, denn auf dem Spielfeld des Toad-Tour-Modus‘ könnt ihr Mario, Luigi und Co. finden, die euch verschiedene Buffs geben. Wenn ihr im Besitz von Yoshi seid, würfelt dieser zusätzlich zu eurem Wurf und erhöht damit die Anzahl an Feldern, die ihr euch bewegen dürft.



Mario Party: Star Rush – Items, Partyprogression, Spielmodi

Neben den Partnern könnt ihr auf den bekannten Fragezeichen-Feldern auch einige Items aufsammeln. Mal dürft ihr einen Gegenspieler via Sprungbrett auf ein entferntes Feld schicken und mal mit einem Pilz seine Bewegung um zwei Felder zu reduzieren. Wiederum andere Felder lassen eines von zahlreichen Minispielen starten, wobei nicht alle 50 in der Toad-Tour enthalten sind (stattdessen wurden diese gleichmäßig über die Modi verteilt). Zu den Spielchen gibt’s aber weiter unten mehr Infos.

Sobald ein Spieler das Bossfeld erreicht, fängt auch die Auseinandersetzung mit diesem an. Egal, ob es nur ein Spieler ist oder gleich alle vier. Denn sobald einer den Kampf startet, müssen alle anderen ebenfalls dorthin. Gewürfelt wird dann aber nicht mehr, stattdessen gilt es in die Tasten zu hauen und so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen. Denn während des Bosskampfes sammeln alle Spieler sehr viele Münzen. Wenn ihr dort also alleine unterwegs seid, sahnt ihr nicht nur viel Bares ein, sondern erhöht massiv die Chance auf den begehrten Stern.

Aber keine Sorge: Sobald alle Bosse in einem Level besiegt sind, folgt die Abrechnung. Und hier kann sich alles nochmal drehen, denn wer fleißig Münzen sammelt, kann sich auf diverse Boni freuen. So vergibt das Spiel nämlich Bonus-Münzen für Dinge wie „Meiste/Wenigste Felder betreten“, den „besten Partner“, den häufigsten/seltensten Item-Einsatz und so weiter und so fort.

Anschließend bekommt ihr Erfahrungspunkte auf euren Party-Level gutgeschrieben. Ja, richtig gelesen. Mario Party: Star Rush bietet nun auch einen Wiederspielwert für Solisten. Denn je höher der Party-Level, desto mehr Modi und Extras lassen sich freischalten. So schaltet ihr etwa die Ballonjagd, das Münzrennen, eine Musikbühne und mehr frei.

Mario Party: Star Rush – Minispiele wohin das Auge sieht

Während all die Modi sehr viel Spaß machen – sowohl alleine und ganz besonders in einer Party – gilt das Hauptaugenmerk des Spiels natürlich den Minispielen. Dabei haben sich die Entwickler natürlich wieder allerhand Späße einfallen lassen, während andere aus den Vorgängern bekannt sind. Und so gilt es mal beim Eichel-Rempelrennen so wenige Eicheln wie möglich zu verlieren oder beim „Schraub und Stopp“ einen Fahnenmast zu erklimmen ohne einen Fuzzy zu berühren. Gelegentlich kommt auch das Touchpad zum Einsatz – etwa beim „Brückenblöcke“-Spielchen, wo ihr die passenden Formen finden müsst, um einen Übergang zu basteln.

Neben diesen Minispielen gibt es auch die etwas größer anlegten Party-Spielchen, die wiederum als Modi verpackt wurden. Beim Münzrennen etwa gilt es einen Kurs zu umrunden. Das geschieht, indem ihr durch verschiedene kleinere Spiele Münzen sammelt. So werdet ihr also mal Mario hinterm Tresen erleben, wie er Toads hektisch und zeitlich sehr knapp bedienen muss. An anderer Stelle gilt es Pilze über Förderbänder ans richtige Ziel zu bringen. Mithilfe von amiibos lassen sich übrigens einige Items verdoppeln, was natürlich einen gewissen Vorteil mit sich bringt und die Balance teilweise über den Haufen wirft.

Wenn es aber eine Sache gibt, die ich wirklich schade finde, dann ist es der fehlende Online-Modus. Vor allem das neue Gameplay würde sich bestens dazu eignen, online mit drei weiteren Spielern gemeinsam die Bosse zu besiegen – oder eben massiv zu trollen. Überdies muss sich Mario Party: Star Rush die Kritik gefallen lassen, dass die Qualität der Minispiele teilweise stark schwankt. Aber bei der stolzen Anzahl von 50 ist das fast schon verschmerzbar. Optisch wie auch akustisch gibt es hingegen keinerlei Bedenken.

Fazit:

Wow! Ich bin absolut überrascht, was Nintendo aus Mario Party gemacht hat. Mit Mario Party: Star Rush wagen sie sich an ein tatsächliches Reboot der Reihe und verpassen der Marke quasi einen Neuanstrich. Dabei wurden Grundzüge wie das Spielfeld und die Minispiele beibehalten, doch alles andere wirkt ungemein frisch. Sei es die Party-Progression, die vielen Inhalte für Solisten, die cool gemachten Bosskämpfe und, und, und. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte ich mich bei einem Mario-Party-Titel nicht an eine lauwarme Minispiel-Sammlung erinnert. Stattdessen brilliert der neueste Ableger mit ungemein frischen Ideen und einem Gameplay, das ich definitiv wiedersehen will. Mein Respekt an Nintendo, einen so gewichtigen Bruch zu wagen. Klare Empfehlung, wenn ihr mit Freunden einige hektische, manchmal auch taktische kurze Partien zocken wollt.

Adam Smieja