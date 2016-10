Mafia III Test

Es gibt zwar nicht viele Mafia/Gangster-Videospiele, aber durchaus mehr als nur das Mafia-Franchise selbst. Dennoch sind gerade die Mafia-Spiele, insbesondere der erste Teil, die Ikonen des Genres und gelten als Klassiker. Gerne erinnert man sich an das verdammt schwere Autorennen aus Teil 1, die nicht betankbaren Autos aus Teil 2 und vor allem an die Atmosphäre, die die beiden Spiele versprüht haben. Mit dementsprechend großen Erwartungen sind alle an Mafia III herangegangen, was 2K durchaus bewusst war. Der Hype wurde von beiden Seiten angefeuert und so waren wir in der Redaktion sicher nicht die einzigen, die schon Wochen vor Release angefangen haben, Musik aus den Sechzigern zu hören, um uns einzustimmen. Mittlerweile ist der Titel erschienen und ein Hotfix-Patch am ersten Wochenende hat die gröbsten Probleme behoben. Wir haben Lincoln Clay nach New Bordeaux begleitet und berichten vom neusten Mafia-Blockbuster.

Lincoln Clay, der Protagonist in Mafia III hat es nicht leicht gehabt. Aufgewachsen als armes Waisenkind versuchte er sowohl bei einer Mafia-Familie, als auch bei der Kirche und später als Soldat in der Armee Zugehörigkeit und Halt zu finden. Gebracht hat ihm das in erster Linie eine Menge Erfahrung im Töten von Menschen und eine große Portion Hass auf den Mafiaboss Sal Marcano. Er hat Clays Freund und Mafia-Familie umgebracht.

Auch Lincoln selber sollte bei dem Hinterhalt draufgehen, überlebte aber und nimmt sich nach einem langen Koma nur ein einziges Ziel vor. Marcanos Organisation von Grund auf zerstören und Marcano für seine Taten bluten lassen. Mit an Lincolns Seite ist der CIA-Mitarbeiter John Donovan, der ihn im Krieg kennen gelernt hat. Er versorgt uns im Laufe des Spieles mit Insider-Informationen und hilft uns den Überblick über die fiesen Machenschaften des Mobs zu behalten. Auf der moralischen Seite bekommen wir Unterstützung oder viel eher Kritik vom Pater der Gemeinde, der uns seit unserer Jugend begleitet hat.

Mafia III – Das Dream-Team

Zusätzlich zum Pater und Donovan bekommt ihr sehr schnell Unterstützung von den Köpfen kleinerer Mafia-Gruppierungen. Zum einen ist da Cassandra, die Führerin der Haitianischen Mafia, dazu kommt Burke, IRA-Terrorist und brutaler Haudegen und ein alter Bekannter: Vito Scaletta. Diese drei Komplizen sind auch Kernbestandteil in Mafia III. Es geht nämlich darum New Bordeaux Teil für Teil für euch einzunehmen. Sobald ein neues Gebiet freigeschaltet wird, erledigt ihr dort so lange kleine Missionen, bis die Macht Marcanos in dem Gebiet zu versiegen droht.

Dann erledigt ihr den Job, indem ihr den entsprechenden Unterboss des Bezirks umlegt und einem eurer Bosse die Kontroller übergebt. So erbeutet ihr im Laufe der Story immer mehr Gebiete der Stadt, die ihr unter Cassandra, Burke und Vito aufteilt. Jeder Charakter hat dabei eine eigene Progression und wartet mit verschiedenen Boni für euch auf. Ihr müsst allerdings darauf achten, die Viertel einigermaßen gerecht zu verteilen, denn sonst gibt es Unstimmigkeiten im Team und ihr riskiert einen Putsch.

Mafia III – Eine gute Geschichte

Das interessante an Mafia Mafia III: Es wird quasi in der Retrospektive erzählt. Der Fall Lincoln Clay wird Jahre später für eine Reportage aufgerollt. Und verschiedene Schlüsselfiguren wie der Pater oder Donovan sagen aus, was sie damals erlebt haben. So wechselt das Spiel regelmäßig zwischen der Handlung und den späteren Interview-Parts. Hierbei kann Mafia III glänzen, denn die Zwischensequenzen sind absolut filmreifes Material mit perfekter Gangster-Stimmung. Doch so stark die Story in den Sequenzen anfängt und ihr Potential zeigt, so wenig spiegelt sich das im Gameplay wider. Sobald ich nämlich wieder in Lincolns Haut stecke und durch die Stadt rase habe ich eher das Gefühl Mini-Mission nach Mini-Mission zu erledigen, ohne wirklich eine Geschichte zu erleben.

Im Hintergrund wird eine Geschichte erzählt, eine gute sogar. Aber ich lebe sie nicht, ich spiele sie nicht. Das liegt zum einen daran, dass sich die Missionen inhaltlich immer wieder gleichen und es an Abwechslung mangelt. Zum anderen kann ich mein Dasein als Mafia-Boss absolut nicht ausleben. Keine eigene Unterkunft, keine kaufbaren Autos oder Kleider, nie das Gefühl wirklich bekannt zu sein in der Stadt. Sobald ich im Spiel umherlaufe bin ich ein Anonymer, eine Spielfigur. Hier verschenkt Mafia III sehr viel Potential, denn in den Zwischensequenzen ist Clay ein starker, charismatischer Typ, mit dem man sich trotz der brutalen Vendetta identifizieren kann. Doch leider bleibt bis in die letzten zwei Spielstunden eine große Kluft zwischen dem Spiel und der Geschichte.

Mafia III – Immer etwas zu tun

Wenn man von der mangelnden Abwechslung absieht, ist in New Bordeaux immer etwas für euch zu tun. Ihr klaut Laster mit Drogen, schüchtert Informanten ein, stehlt Hehlerware, erledigt Schlüsselpersonen. Ab und an gibt es dann Schlüsselszenen, in denen ihr Marcanos Offiziere und Familienangehörige erledigt. Und zwar so lange bis ihr schließlich zum Big Boss himself hervorgerückt seid. In den letzten Spielstunden entwickelt Mafia dann sein wahres Potential und endlich werden mir auch schwierige und folgeschwere Entscheidungen abverlangt. Doch kaum nimmt das Spiel diese Fahrt auf, sehe ich auch schon die Credits über den Bildschirm rollen.

Während ihr Marcanos Mob unterwandert habt ihr übrigens immer wieder die Wahl wie ihr vorgeht. Prescht ihr einfach vor, schießt alles nieder und legt alle um? Oder schleicht ihr, geht nicht-tödlich vor und lasst die befeindeten Unterbosse am Leben? Ihr habt die Wahl und bis zum Ende des Spiels gibt es immer wieder Entscheidungen zu treffen. Wollt ihr am Ende die Stadt übernehmen und als brutaler Mafiosi weiterregieren oder möchtet ihr nur euren Frieden mit der Vergangenheit schließen und vergessen können? Während ihr die Entscheidungen trefft, könnt ihr euch in den Kämpfen von euren Kollegen unterstützen lassen. So steht euch immer ein prall gefülltes Waffen-Arsenal und ein schicker Fuhrpark zur Verfügung. Auf Knopfdruck bringen euch eure Handlanger Autos oder Munitions-Nachschub. Und in brenzligen Situationen helfen auch herbeigerufene Hit-Squads, ein Kontakt zur Polizei, der die Fahndung beendet oder ein vorrübergehendes Abschalten der Telefone im Umkreis.

Mafia III – Funktionierende Mechaniken vs. Frühreifer Release

Im Grundsatz baut Mafia III auf ein klares Third-Person-Deckungs-Konzept auf. Ihr ballert euch von Deckung zu Deckung und versucht nicht umzingelt zu werden. Dabei fühlen sich die Waffen druckvoll an und insbesondere die Nahkämpfe mitsamt Finishing-Moves haben es in sich. Leider ist das Balancing noch nicht ideal gelungen. Und während sich schleichende Lincolns mit schallgedämpften Waffen problemlos durch unzählige Gegner schlagen, führt eine direkte Schießerei oft sehr schnell zum Tod. Besonders knifflig wird es wenn neben den Gangstern auch noch die Polizisten mitmischen, die auch erst schießen und danach fragen. Wer viel schleicht, wird selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad unterfordert. Wer blind drauf los ballert muss sich an viele Tode gewöhnen.

Doch das Balancing ist gar nicht das größte Problem an Mafia III. Es ist der offensichtlich verfrühte Release, insbesondere auf dem PC. Allein der Framelock auf 30FPS sowie die absurde Steuerung (Pfeifen auf Entfernen, Radiosender auf „,“ und „.“), die es beim Release gab sind schon ein Witz. Ja, es wurde nach zwei Tagen per Patch behoben, aber trotzdem fragt man sich: Warum dann so zwingend den Release-Termin einhalten? Und auch nach den ersten schnellen Patches bleibt Mafia geplagt von Bugs, Kollisions-Problemen und häufigen Abstürzen. In einer der letzten Missionen im Boxclub ist das Spiel bei meinem Test während des einen Auftrages ganze vier Mal abgestürzt. Da helfen auch regelmäßige Checkpoints wenig gegen den Frust. Gerade in einem Spiel, das so sehr auf Atmosphäre setzt sind diese Bugs extrem störend, da sie mich immer wieder aus der stimmigen Spielwelt reißen.

Fazit:

Ich liebe Mafia III. Für mich ist es ganz klar eines der besten Spiele des Jahres und das wäre es alleine schon für den Soundtrack und die stimmige Spielwelt. Die Charaktere (Scaletta, Galante, Clay, Donovan) sind großartig in Szene gesetzt, die Story ist interessant und hält mich gefangen, alles in allem fühle ich mich wie ein 60er-Gangster, dem nach Rache ist. Aber würde ich mich nicht so sehr in das Setting und die Welt verliebt haben, wäre ich wohl eher genervt als erfreut. Unzählige Bugs, viele Abstürze, Repetitives Gameplay und fehlende Grundelemente eines Open-World-Spiels. Mafia III macht einige große Fehler. Und genau da wird sich auch bei euch die Spreu vom Weizen trennen. Rein spielerisch ist Mafia III kein herausragendes Spiel und weit schlechter als beispielsweise die große Konkurrenz GTA V. Dann wiederum empfinde ich da eigentlich keine Konkurrenz, weil Mafia III von der Geschichte und der Spielwelt her in einer ganz eigenen Liga spielt. Man muss sich also entscheiden. Kann man sich in die Geschichte und die Charaktere verlieben und dadurch Design-Schnitzer und Bugs übersehen? Dann wird Mafia III für euch ein Blockbuster mit vielen Stunden Spielspaß! Habt ihr eh wenig Interesse am Setting und der Geschichte? Dann bleibt lieber bei der Konkurrenz. Es ist etwas schade, dass Hangar 13 das Potential des Spiels nicht voll ausnutzen konnte. Für mich bleibt es trotzdem eines der absoluten Highlights des Jahres und ich freue mich auf einen vierten Teil. Philipp Kleidt