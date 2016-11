Lethal VR Test

Wenn ihr den Namen Team17 hört, denkt ihr vermutlich auch zuerst an Worms. Doch die Briten können auch anders. Zusammen mit Entwickler Three Fields Entertainment haben sie ihr erstes VR-Spiel veröffentlicht – Lethal VR. Worum es geht und ob der Shooter was taugt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

In Lethal VR übernehmt ihr die Rolle eines FBI-Agenten, der sich in Schuss halten soll – im wahrsten Sinne des Wortes. Es gilt nämlich diverse Schief- und Wurf-Herausforderungen zu absolvieren. Dabei haben die Entwickler ihre Inspiration aus dem Lightgun-Shootern gewonnen und diese in eine virtuelle Schießbude verwandelt, die dank Room-Scale-Technik auch freie Bewegungen ermöglicht. Wenn ihr nun an einen Ein-Areal-Shooter denkt: Nein. Lethal VR bietet allerhand Level, Waffen, Ziele und mehr.

Lethal VR – Punktejäger

Sobald ihr euch für einen der drei Schwierigkeitsgrade entschieden habt, geht es auch schon in die acht Level. Das Ziel ändert sich allerdings nie: Erledigt alle Ziele und sammelt so viele Punkte wie möglich. Wenn ihr eine vorgegebene Menge an Punkten erreicht, schaltet ihr automatisch neue Level frei. Um das zu erreichen, steht euch eine gute Auswahl an Knarren zur Verfügung.

Diese reichen von Pistolen über Uzis bis hin zum Wurfmesser. Dennoch muss ich meckern, denn Shotguns oder Maschinengewehre sucht ihr vergebens. Die Entwickler wollten es lieber bei handlichen Knarren belassen. Immerhin: Die Variation von Leveln und Waffen mit jedem Level sorgt für eine gewisse Abwechslung beim Zocken. Was mir sehr gut gefallen hat, war das exzellente Tracking. Für die teure Technik ist aber auch nichts Anderes zu erwarten als extrem präzises Zielen und punktgenaue Abtastraten.

Kritik muss sich Lethal VR hingegen für seine sperrige Menüführung gefallen lassen. Während die Levelauswahl noch stimmig ist, gilt es alle anderen Menüs beim Spielen sehr unpraktisch über das Trackpad aufzurufen. Außerdem gefällt mir der unausgegorene Schwierigkeitsgrad nicht. Während einige Levelabschnitte extrem einfach sind, gibt es wiederum einige, die schlichtweg unfair sind. Das passiert vor allem in späteren Leveln, wo Gegner hinter Wänden auf euch warten und bereits schießen, wenn sie euch gar nicht sehen dürften. Und ein Treffer bedeutet sofort das Game Over. Ist das trotzdem machbar? Ja, wenn ihr eure Sinne auf eine Sekunde Reaktionszeit getrimmt habt. Also wirklich. Eine Sekunde. Und als wäre das nicht genug, gibt es Highscores nur lokal. Online-Vergleiche sind gegenwärtig nicht möglich.



Lethal VR – Optisch nur Mittelmaß

Grafisch ist Lethal VR leider nur durchschnittlich. Die meisten Holoräume sind leer und wirken auf das Auge sehr kahl. Nur selten gibt es tatsächlich Abwechslung, wo größere Häuserwände für Wild-West-Feeling sorgen (passend dazu ballert ihr dort mit einem Revolver). Immerhin: Die Waffensounds klingen wunderbar. Und an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Sorgt dafür, dass ausreichend viel Platz um euch herum ist. Ihr werdet nämlich recht viele Bewegungen ausführen, die moderat große Räumlichkeiten erfordern.

Fazit:

Wenn ihr einen ganz netten Shooter für 15 Euro sucht, dann werdet ihr bei Lethal VR fündig. Während das Tracking exzellent ist und das Geballer auf kurze Dauer durchaus Spaß macht, enttäuscht der Titel mit undurchsichtigen Menüs, keiner Online-Anbindung und seinem geringen Umfang von fünf bis sechs Stunden.

Patrick Winter