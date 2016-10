Just Sing Test

Einige Just Dance Fans haben bestimmt lange auf ein Äquivalent für Sänger gewartet. Jetzt ist es endlich soweit und der neue Titel von Ubisoft lautet Just Sing. Wie das Spiel so ist, haben wir für euch herausgefunden und verraten es euch in den folgenden Zeilen.

Just Sing – Party Hard!

Das ist auch das Stichwort, denn viele Leute haben nach Klassikern wie Just Dance auch auf ein Just Sing gewartet. Denn was macht mehr Spaß als seinen Freunden zu zeigen wie gut oder schlecht man singen kann? Mit diesem Spiel könnt ihr nämlich in zwei Modi alles aus euch herauslassen, was so Lange in euch geschlummert hat. Ob mit leiser Stimme oder mit lautstarkem Organ dürft ihr bei über 45 Songs in euer Smartphone singen. Das Tolle daran ist nämlich: Es ist kein extra Mikrofon mehr nötig. Mit der Companion-App lässt sich schnell zwischen Smartphone und z. B. mit der PS4 verbinden. Danach kann es dann auch direkt losgehen.

Der erste Modus ist Party. In diesem könnt ihr Solo oder mit Freunden im Hintergrund zeigen, wie gut ihr singen könnt. Denn Ziel ist es, 5 Sterne zu erreichen. Hierbei werden euch auf eurer App und auf dem Fernseher die Lyrics angezeigt. Zusätzlich könnt ihr aber auch eine Performance hinlegen, da eure Smartphone Kamera unterstützt wird. Mit dieser könnt ihr euch selbst filmen, passend zur Musik bewegen und viele Effekte einfügen, um euer Publikum bei Laune zu halten.

Dabei musste ich auch feststellen, wie schlecht ich singen kann, da am Ende eines Songs ein Replay gezeigt wird, welches sich auch speichern und mit der Community teilen lässt. Bei diesem wird die eigene Stimme etwas lauter gespielt und hat mir mehr als ausreichend gezeigt, dass ich zukünftig nicht bei Deutschland sucht den Superstar kandidieren möchte.

Just Sing – Staubsauger bereitgehalten

Außer dem Party-Modus gibt es noch den Battle-Modus. Dieser ist der perfekte Modus, um die Stimmung auf jeder Party anzuheben. In diesem könnt ihr euch gegen eure Freunde versuchen. Prinzipiell sehen die Modi gleich aus, bis auf das ihr bei Party Sterne sammelt, um z. B. neuen Content freizuschalten und dass ihr in Battle eure Freunde fertig machen könnt mit eurem Gesangstalent. Schade ist leider, dass es keine direkten Onlinebattles gibt, sondern nur die Möglichkeit Videos hochzuladen, um es der Community zu zeigen.

Wer nach dem durcharbeiten aller Songs noch nicht fündig geworden ist, braucht sich keine Sorgen machen, denn Ubisoft reicht regelmäßig neue Songs nach. Es wird aber auch Leute geben, die diese Lieder nicht können. Für diese gibt es eine Alternative, die etwas schräg klingt, aber funktioniert. Denn leider reicht auch ein Staubsauger, um den Highscore zu erreichen. Das ist zwar mal witzig, aber nicht Sinn der Sache. Viele Menschen mögen zwar ihre eigene Stimme nicht, wenn sie diese auf Band hören, jedoch sollte sich jeder ohne Schummeln daran wagen, da es auf Dauer den Spaß wegnimmt.

Fazit:

Nachdem ich mich durch so einige Songtitel mehr oder weniger gut durchgearbeitet habe, muss ich gestehen, dass Just Sing definitiv ein lustiger Titel ist. Besonders im Battle-Modus kann der ein oder andere Lacher nach der Runde entstehen. Zusätzlich ist mit den neuen Songs, die regelmäßig erscheinen, auch zukünftig weiterer Spaß gewährleistet.

Sina Jozi