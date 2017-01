Fans von Japan-Rollenspielen der 90er Jahre wünschen sich seit einer gefühlten Ewigkeit einen Nachfolger zur Chrono-Reihe. Bislang blieben die Rufe unbeantwortet, doch Tokyo RPG Factory liefert mit I am Setsuna etwas, das in die Nähe des Klassikers kommt. Doch damit gehen auch Risiken einher: Kommen nur Nostalgiker voll auf ihre Kosten? Wird spielerisch nur alter Kram geboten? Die Antworten darauf findet ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Die Geschichte des Spiels ist dabei recht schnell erzählt: Alle zehn Jahre wird ein Mädchen auserwählt, das einem großen Monster als Opferdreingabe dienen soll. Die Auserwählte muss dazu in die entferntesten Örtlichkeiten des Landes reisen, um die Zeremonie zu erreichen. Als Spieler übernehmt ihr dabei die Rolle der Truppe, die dem Mädchen als Leibgarde zur Seite steht. Die Storyline von I am Setsuna wird übrigens reiner Textform erzählt. Eine deutsche Lokalisierung haben sich die Damen und Herren bei Square Enix leider gespart, allerdings reicht bloßes Schulenglisch aus, um der Geschichte zu folgen. Einige Voice-Over-Fetzen lassen sich lediglich im Kampf hören, wenn der ATB-Balken (gleich mehr dazu) gefüllt ist. Nostalgiker dürfte das aber nicht sonderlich stören.

Sehr viel ärgerlicher ist jedoch, dass es neben der Main-Storyline, die rund 20 Stunden in Anspruch nimmt, leider nichts weiter zu erkunden gibt. Nebenaufgaben? Nicht vorhanden. Erst nach dem eigentlichen Ende von I am Setsuna lassen sich alternative Aufgaben lösen, die in etwa vier bis fünf Stunden draufsetzen.

I am Setsuna – Oldschool durch und durch

Okay, nicht ganz durch und durch, denn I am Setsuna verschont euch vor den ehemals recht nervigen Zufallskämpfen. Alle Monster auf der Reise sind dabei stets sichtbar und lassen sich deswegen auch umgehen, wenn es euch so beliebt. Das eigene Team wird nach und nach wachsen, doch aktiv werden nur drei Mitglieder sichtbar sein, weil nur drei in einer Kämpfer-Gruppe zusammen sein können. Übrigens: habt ihr mehr als drei Charaktere im Roster, müsst ihr euch um deren Erfahrungspunkte keine Sorgen machen, denn die bekommen sie ebenfalls gutgeschrieben. Ein Hoch auf moderne JRPGs!

Das Kampfsystem in I am Setsuna läuft strikt rundenbasiert ab, wobei sich die Entwickler auf eine sehr gute Variante des „Active-Time-Battle“ aus Final Fantasy VIII berufen. Dabei stoppt die Zeit, sobald eine Fertigkeit zum Angriff ausgewählt wird oder ihr einen Gegenstand heraussucht, der eingesetzt werden soll. Eine Leiste gibt zudem an, wann die eigenen Mitstreiter an der Reihe sind und wer ein wenig wartet, füllt bis zu drei Kugeln, die sogenannte „Momentum-Attacken“ aufladen.

Diese lassen sich dadurch auslösen, indem auf die entsprechende Taste gedrückt wird. Gelingt es, diese im richtigen Moment zu erwischen, winken unterschiedliche Boni. Mal wird die Angriffskraft erhöht, mal gibt es Lebensenergie zurück. Eine ebenfalls wichtige Rolle spielen die Spritnite, die sich für jeden Charakter einzeln anlegen lassen und in etwa mit Materia aus Final Fantasy VII vergleichen lassen, aber recht unterschiedlich funktionieren. Im Gegensatz zum Final-Fantasy-Pendant müsst irh diese nämlich herstellen und könnt sie nicht irgendwo von besiegten Gegnern aufsammeln. Wer überdies mächtige Kombo-Attacken ausführen will, muss eben auf bestimmte Spritnite achten, die zwischen den Helden kompatibel sind.

I am Setsuna – Überschaubares Inventar, nettes Art-Design

Zu Beginn ist die Auswahl an Spritnite noch recht übersichtlich, doch aufgrund des relativ geringen Umfangs werdet ihr schon schnell Zugriff auf viele verschieden erhalten. Von Heilzaubern über Angriffszaubern bis hin zu passiven Fähigkeiten gibt es allerhand Fertigkeiten, die sich mit den Klunkern freischalten lassen. Wie viele ihr von den Steinen einsetzen könnt, hängt übrigens von der Ausrüstung sowie dem Level des Helden ab. Übrigens: Charakterwerte sind vorgegeben und steigen proportional ohne, dass ihr Einfluss darauf nehmen könnt.

Dieser konservative Ansatz wird auch bei der Ausrüstung verfolgt, denn mehr als eine Waffe sowie einen Talisman gibt es nicht. Dafür aber besitzen diese Items verschiedene Boni im offensiven sowie defensiven Bereich oder lassen eure Leiste schneller voll werden, um schneller angreifen zu können. Übrigens: Durch Fluxuation lassen sich die Werte der Spritnite verbessern, was ebenfalls unweigerlich an Final Fantasy erinnert.

Optisch wie auch akustisch ist I am Setsuna ein Mix aus Alt und Neu gleichermaßen. Gespielt wird beispielsweise aus einer Art Isosicht von schräg oben.. Schade nur, dass sich viele Einrichtungen oft wiederholen und es nur wenige Innenareale generell gibt. Beim Soundtrack setzen die Entwickler auf wundervolle Klavierstücke, die ein melancholisches Feeling vermitteln.

[blockquote cite=“Patrick Winter“]I am Setsuna richtet sich klar an Fans der 90er Jahre JRPGs, auch wenn viele moderne Features geboten werden. Wenn es Dinge gibt, die mich gestört haben, dann waren es die kurze, eindimensionale Storyline mit ihrem durchgehend melancholischen Touch. Außerdem wären da die Linearität sowie die abwechslungsarmen Gebiete. Auf der Habenseite kann das Spiel jedoch ein absolut gelungenes Kampfsystem, die cleveren Spritnite sowie liebenswerte Charaktere verbuchen, die die Reise trotz des Trauer-Themas stark aufwerten. Machen wir es kurz: Wenn ihr klassische Japan-RPGs sucht, werdet ihr bei I am Setsuna fündig!

[/blockquote]