Hybrid Wars Test

Nachdem sich Wargaming einen Namen mit Free-to-Play-Spielen gemacht hat, setzt man neuerdings auch auf das gute, alte Vollpreis-Modell. Mit Master of Orion hat dies begonnen und vor wenigen Wochen erschien Hybrid Wars. Dabei handelt es sich um einen Twin-Stick-Shooter der alten Schule, der es mit Genre-Königen wie Geometry Wars 3 oder Assault Android Cactus aufnehmen will. Ob das klappt, verrate ich euch in den nachfolgenden Zeilen!

Wenn ihr Hybrid Wars startet, dürft ihr gleich drei verschiedene Kampagnen von drei Charakteren zocken. Zwar bieten Alex Carter, Ivan und Jason Wood drei unterschiedliche Ansätze, in denen deren Motivation erläutert wird, warum sie in den Ein-Mann-Krieg ziehen, doch wirklich spannend ist nichts davon. Und so lauscht ihr mäßigen Sprechern und begutachtet statische Bildschirmeinblendungen, während die Mission im Hintergrund geladen wird. Damit aber nicht genug, denn auch spielerisch ähneln sich alle drei verfügbaren Helden ungemein stark.

Dass dieser Umstand aber auch dem Design des Twin-Stick-Shooter-Genres geschuldet ist, vermag auf den ersten Blick kein geltendes Argument sein. Denn abseits des unterschiedlichen Waffenarsenals gibt es keinerlei Unterschiede. Ivan, Alex und Jason nutzen dieselben Panzer, dieselben Mechs und so weiter und so fort. Und auch die Missionsziele sind weitestgehend identisch.

Hybrid Wars – Gute Ansätze

Wenn ich die technischen Schwierigkeiten – dazu gleich mehr – außen vorlasse, dann ist Hybrid Wars ein richtig guter Twin-Stick-Shooter. Dabei geht die Action absolut locker von der Hand und bekommt durch die verschiedenen Fahrzeuge und deren individuelle Bewaffnung auch eine taktische Note. Außerdem kommt es stets darauf an, ob der Gegnertyp einen Nachteil gegen euer Gefährt hat. Netter Nebeneffekt: Dank der Fahrzeuge müsst ihr euch nicht andauernd um die eigene Lebensenergie sorgen, denn zuerst wird der Panzer/Helikopter/etc vernichtet. Und dann geht es erst an die eigene Haut.

Damit ihr nicht ahnungslos durch die zahlreichen Maps fahrt, werden auf der übersichtlichen Karte die Standorte aller Fahrzeuge dargestellt. Wenn es doch mal passieren sollte, dass ein fahrbarer Untersatz in die Luft geht: Die Entwickler lassen die Fahrzeuge in regelmäßigen Abständen respawnen.

Für abgeschlossene Missionen gibt es Erfahrungspunkte. Doch nicht nur der eigene Held steigt dabei im Level auf, sondern auch die Fahrzeuge. Während die drei Charaktere in vier Bereichen Upgrades erhalten, dürfen die Fahrzeuge ebenfalls in vier Kategorien erweitert werden. Wenn ihr also am liebsten mit dem Panzer das Feld aufmischen wollt, dürft ihr bei häufigem Einsatz früher Upgrades verwenden als bei den anderen.

Hybrid Wars – Koop-Spaß, Missionen und technische Probleme

Bei den Missionen bekommt ihr zumeist den genre-typischen Einheitsbrei serviert. Reine Ballermissionen folgen auf Begleitschutz-Aufgaben und so weiter und so fort. Wirklich spannend ist davon nichts, was aber bei den meisten Twin-Stick-Shootern leider Usus ist. Deutlich mehr Spaß macht das Spiel ohnehin im Koop-Modus. Dabei zockt ihr mit mehreren Freunden online und lasst die Action-Fete so richtig sausen. Wenn die Bildrate mitspielt. Und damit kommen wir auch schon zum allergrößten Problem des Spiels.

Wenn euch die Informationen bis hierher geschmeckt haben, muss ich die Vorfreude nun leider dämpfen. Technisch ist Hybrid Wars leider eine mittelschwere Katastrophe. Das fängt bei der unschönen Missions-Inszenierung an, geht über nervige Szenenwechsel und geht bis hin zu einer sehr wackeligen Framerate. Unsere Testrechner sind locker VR-tauglich und haben bereits deutlich anspruchsvollere Spiele problemlos darstellen können, doch bei Hybrid Wars scheint sich die Spreu vom Weizen zu trennen. Dabei sind eigentlich nur die Explosionen wirklich nett anzusehen.

Fazit:

Eigentlich macht Hybrid Wars gar nicht so viel falsch. Die zerstörbare Umgebung, die ordentliche Steuerung, die verschiedenen, upgradebaren Fahrzeuge und schicken Effekte machen schon einiges her. Doch es ist vor allem die Technik, die dem Spiel sämtlichen Wind aus den Segeln nimmt. Und die identischen Helden, die außer ihrer Motivation und Ursprungsland keinerlei Unterschiede zu bieten haben. Warum aber gibt es keine Checkpoints bei den ohnehin nervigen Begleitschutz-Missionen? Wieso ist die Inszenierung so unsäglich lahm? Warum muss ich beim Scheitern einer Mission komplett von vorne anfangen? Wenn die Entwickler diese Probleme beheben, dann könnte Hybrid Wars eine gute Alternative zu Assault Android Cactus und Co sein – aber so ist es eben nur Mittelmaß. Schade, hier wurde viel Potenzial verschenkt.

Andreas Turin