Hustle Kings (PSVR) Test

Wenn es eine Sportart gibt, die von den Move-Controllern so richtig gut Gebrauch machen kann, dann ist es zweifelsfrei Billard. Und zu meiner Verwunderung werden diese bei Hustle Kings überhaupt nicht eingesetzt. Ob das sinnvoll ist und ob der Titel dennoch Spaß macht, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Und so unterscheidet sich Hustle Kings hinsichtlich der Spielerfahrung der Standard-Version eigentlich nur im Bereich des Erlebnisses. Spielerisch bleibt alles beim Alten. So gibt es ein Training, das jedem Neuling wärmstens zu empfehlen ist, den Online-Modus sowie diverse Einzelspieler-Runden gegen die KI.



Hustle Kings – Kopflose Cues

Wenn ihr alleine zocken wollt, gibt es diverse Spielvarianten. Neben täglichen Herausforderungen könnt ihr euch auf eine Karriere freuen, die aber leider eher uninteressant gestaltet ist. Hier werdet ihr quasi nur von Partie zu Partie gescheucht, sammelt fleißig Ingame-Geld und gebt dieses im Shop aus. Letzterer bietet unterschiedliche Kreide-Typen, Kugeln und Cues an, um das Spielerlebnis ein wenig zu personalisieren.

Während der Solo-Modus also eher uninteressant ist, wollen wir uns doch mal auf den Mehrspieler konzentrieren. Dabei setzt ihr eure virtuelle Währung in verschiedenen Turnieren aufs Spiel und werdet reich oder arm. Zudem werden die Online-Matches in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt. Je leichter ihr es haben wollt, desto mehr Hilfen stehen zur Verfügung. Diese helfen unter anderem dabei, die Kugel im korrekten Winkel zu treffen. Wenn ihr aber auf höheren Schwierigkeitsgraden zockt, fallen diese Hilfen natürlich weg.

Das Spielerlebnis in VR wird durch mehrere Faktoren gestört. Zum einen wäre da die Tatsache, dass der Kopf des Gegners nie zu sehen ist. Stattdessen wird nur der Cue abgebildet, was die Immersion ziemlich schnell ruiniert. Außerdem funktioniert das Tracking der PlayStation Kamera nicht ganz sauber und so ist ein stetiges Schwanken des Tisches zu bemerken. Wenn ihr also anfällig für Motion Sickness seid: Hustle Kings könnte genau das auslösen. Und dass der Titel ohne Move Controller gespielt wird, erscheint mir eine ziemlich faule Lösung für ein solch schnörkelloses Port.

Fazit:

Mit Hustle Kings haben wir auch den vermutlich schlechtesten Titel im Launch Line-Up von PlayStation VR gefunden. Keine Move-Unterstützung für ein Billard-Spiel? Schon das ist ein KO-Kriterium. Und dann kommt hinzu, dass die Technik gerne versagt, die Modi langweilig sind und das VR-Feeling durch fehlende echte Gegenspieler von Beginn an ruiniert wird. Kurzum: Spart es euch.

Benjamin Dadash-Natadj