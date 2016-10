Homefront: The Revolution – The Voice of Freedom Test

Nachdem das Hauptspiel die Spielerschaft teilweise stark in zwei Lager geteilt hatte, versuchen die Deep Silver Dambuster Studios das Blatt zu wenden. Mit „The Voice of Freedom“ gibt es den ersten Story-DLC zu Homefront: The Revolution und zugleich einen starken Bruch mit etablierten Gameplay-Mechaniken. Was das bedeutet, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Wenn ihr den Season Pass besitzt, habt ihr den DLC sicherlich bereits schon geladen und auch gespielt. Insgesamt warten drei von dieser Art auf zahlende Spieler, wobei ein weiterer Zusatzinhalt noch in 2016 erscheint. Im kommenden Jahr 2017 soll dann die große „Beyond the Wall“-Erweiterung folgen. Doch nicht zu früh freuen, denn The Voice of Freedom ist – leider – ein ziemlich kurzes Vergnügen.

Homefront: The Revolution – Open World war gestern

Für den ersten Story-DLC verabschieden sich die Entwickler vom Open-World-Konzept und entführen euch in bester Metro-Manier in die U-Bahn-Tunnel. Dabei stoßt ihr auf ein sehr lineares System, wobei weiterhin verschiedene Ansätze möglich sind. Ob ihr also einen Panzerwagen im offenen Kampf angreift oder lieber mit einigen geschickt platzierten Bomben ausschaltet, ist euch überlassen. Außerdem gibt es Abschnitte, in denen der bislang stumme Held von einem zweiten Kollegen begleitet wird. Dabei setzen die Entwickler auch auf die guten Zwischensequenzen, von denen es im Hauptspiel definitiv zu wenige gab.

Ist es euch auch aufgefallen? Ich schrieb nämlich bewusst „der bislang stumme Held“. Der gute Benjamin Walker ist nämlich der neue Protagonist und damit wird auch schnell klar: Bei „The Voice of Freedom“ handelt es sich um die Vorgeschichte des Hauptspiels. Zwar gibt es keinerlei neue Waffen oder Gadgets, dafür aber eine neue Gegner-Fraktion! Diese hört schlicht auf den Namen „90s“ – passender Name für die gleichnamige U-Bahn-Station. Mehr als das will ich aber auch nicht verraten, denn mit gut einer Stunde Spielzeit ist der Spaß etwas schnell vorbei.

An dieser Stelle möchte ich auch deutlich darauf hinweisen, dass Homefront: The Revolution in den Monaten nach Launch gleich mehrere Patches erhalten hat. Inzwischen sind nahezu alle technischen Probleme behoben. Zudem lassen sich zahlreiche HUD-Einblendungen deaktivieren. Auch die von mir angemerkten Bugs wurden zum Großteil entfernt, sodass der Shooter tatsächlich an meine Wertung heranreicht. Übrigens: Seit Patch 1.09 gibt es auch dynamische Schatteneffekte, die für potente Rechner gedacht sind und ziemlich schick aussehen.

Fazit:

Nachdem ich Homefront: The Revolution durchgespielt hatte, rührte ich es nicht mehr an. Zwar hat mir das Spiel sehr gut gefallen, aber der Wiederspielwert war dann doch zu gering. Mit dem ersten DLC und dem kontinuierlichen Patch-Support von Deep Silver Dambuster Studios bin ich aber trotzdem wieder zurück nach Philadelphia gegangen. Und dabei erinnert mich „The Voice of Freedom“ stark an Metro – eine gute Sache! Wenn die nächsten beiden Zusatzinhalte genauso gut sind, dann kann ich euch nur raten, Homefront nochmal eine Chance zu geben. Diese hat das Spiel wirklich verdient! Adam Smieja