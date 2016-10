Hitman (2016) – Episode 5: Colorado

Hitman - Episode 5 Test

Nachdem es unseren liebsten Glatzkopf mit Barcode auf dem Hinterkopf in Episode 4 nach Bangkok verschlagen hat, reist er für die neueste Episode in die USA. Und während ich mir bei der Ankündigung dachte „Wow, gleich vier Ziele. Das kann ja nur unübersichtlich werden“, so war ich doch überrascht, wie brillant die Entwickler das Szenario umgesetzt haben. Zudem wurde die die gewohnte Qualität von Hitman wiederhergestellt.

Dennoch erinnerte mich Colorado beim Gedanken zuerst an ein Level aus Blood Money. Aber das hier hat keinerlei Ähnlichkeit mit der Clown-Fiesta aus dem Vorgänger. Stattdessen gibt es ein originelles und einzigartiges Konzept, das sich gänzlich anders spielt als alle bisherigen Episoden des neuen Hitman.

Hitman – Endlich geht die Story wirklich weiter!

Dabei überzeugt die fünfte Episode nicht nur spielerisch, sondern auch bei der Story. Die Farm ist zwar in einer eher ruhigen Gegend angesetzt, doch aufgrund der paramilitärischen Besetzung alles andere als sicher. Etabliert als Camp für Terroristen und eine regelrechte „No Go“-Area für Unbefugte seid ihr ständig in der „Trespassing“-Phase. Deswegen ist die richtige Verkleidung zum richtigen Zeitpunkt essentiell wichtig, um nicht sofort enttarnt zu werden.

Alle vier Ziele dieser Mission sind Teil einer größeren Verschwörung. Zudem endet die Episode nicht damit, dass Agent 47 entkommt, sondern mit der Infiltration eines Untergrund-Bunkers. Dort gilt es noch mehr herauszufinden. Zum ersten Mal gelang es hier, mich vollkommen in ihren Bann zu ziehen, sodass ich mich mehr gespannt darauf bin, was die sechste Episode beinhaltet.

Doch es gibt eine Sache, die mir nicht so gefällt. Und das ist die Location an sich. Das zugegeben sehr große Areal besteht aus einem Farm-Areal, einer Scheune und diversen Feldern und weiteren Häusern. Aufgrund der Wandlung zur Terror/Militärbasis wirkt das Ganze einfach nicht sonderlich interessant und auch vom Art-Style gibt sich Episode 5 nicht so abwechslungsreich und farbenfroh wie seine Vorgänger. Alle NPCs, die ihr seht, sind schließlich Wachen. Das mag zwar gut sein, weil es euch ein mulmiges Gefühl machen soll, andererseits langweilig, weil es eben nur das ist. Dennoch bin ich sehr gespannt, wie sich die Elusive Targets auf dieser Map spielen, denn das könnte tricky werden!



Hitman – Geniale Kills vorprogrammiert

Während ich also wie immer zuerst das Gebiet abchecke und die Kills sorgfältig plane, stoße ich auf einige interessante Infos zu einem der vier Ziele. Der Operative hat eine ganz schön blutige Vergangenheit, in der er selbst Kinder ermordet hat. Gut für mich: Dieser Typ hat OCD (Zwangsstörung) und ist LSD-abhängig. Und so gehe ich in sein privates Büro und verändere die Position diverser Objekte, woraufhin sein OCD triggert. Zudem manipuliere ich seine Zigarette, damit er neben der Zwangsstörung auch noch den Trip seines Lebens bekommt. So kann ich ihn unbemerkt von der Masse wegbringen und ihn gemütlich erledigen.

Ein anderes Ziel töte ich mithilfe einer gigantischen Trainingseinheit und wiederum einen anderen kann ich mithilfe einer explodierenden Smartwatch (ein Note 7 wäre passender gewesen) erledigen. Und das sind nur weitere sehr offensichtliche Beispiele. Der OCD-Fall ist dabei noch einer der interessantesten, doch die neue Episode birgt ungemein viele Spielereien.

Bisherige Episoden im Test:

So sehr ich die offenen und belebten Gegenden der vorherigen Episoden mochte, so wirkt Colorado alleine schon deswegen frisch, weil es eher abgeschottet ist. Damit besinnen sich die Entwickler auch mehr back to the roots, denn hier heißt es: Schleichen! Und die Tatsache, dass es gleich vier Ziele mit sehr unterschiedlichen Schwächen gibt, sorgt bei mir direkt für Frohlocken. Machen wir es kurz: Episode 5 ist nicht nur spielerisch, sondern auch erzählerisch richtig stark. Gerne mehr davon!

Adam Smieja