Hitman (2016) – Episode 6: Hokkaido

Hitman Test

Das Season-Finale ist da! Mit Episode 6: Hokkaido ist nun die letzte Episode der ersten Hitman-Season erschienen. Hinter ihr liegt ein Erfolgsmodell, die Episoden-Veröffentlichung hat Agent 47 sehr gut getan. Anders sieht es allerdings auf den ersten Blick in Hokkaido selber aus: Dorthin wird der Agent nämlich eingeliefert, schutzlos ohne seine Waffen und Gadgets, als angeblich kranker Patient. Wir wissen aber natürlich: Krank ist Agent 47 keineswegs, er hat ein klares Ziel vor Augen. Auch in Hokkaido gibt es allerdings wieder viele Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Wir waren bei Square Enix in Hamburg und haben uns daran versucht, einige dieser Wege ausfindig zu machen. Wie die letzte Episode – auch im Vergleich zu ihren Vorgängern – abschneidet, verrät der Test.

Hitman – Back to Basics

Um es in der letzten Episode noch einmal knifflig werden zu lassen, werfen euch die Entwickler von IO Interactive gänzlich unvorbereitet ins kalte Wasser. Nun, nicht völlig unvorbereitet, ihr könnt einen Gegenstand eurer Wahl, beispielsweise die Garotte, in den Schlafräumen des Personals deponieren lassen, bevor ihr euch einliefern lasst. Doch selbst da müsst ihr erst einmal hinkommen, was sich als schwieriger als erwartet herausstellt: Denn in der Klinik gelten strenge Vorschriften und in den meisten Bereichen seid ihr absolut nicht gerne gesehen. Also greifen wir in die Trickkiste von Agent 47 und machen was wir am besten können: In der Masse verschwinden, beobachten, belauschen und schließlich eine der vielen Optionen nutzen, um unserem Ziel etwas näher zu kommen.

Wie gewohnt gibt es einige Gelegenheiten, die wir auch aktiv verfolgen können. Der direkte Weg ist natürlich immer der schwierigste und am wenigsten attraktivste, aber insbesondere in der aktuellen Episode wird er auch kaum gelingen: Zu eng sind die Gänge, zu gut bewaffnet die Wachen, insbesondere im Vergleich zu euch. Dementsprechend gilt es taktisch vorzugehen und sein ganzes Skill-Repertoire aus der ersten Saison zu nutzen. Doch keine Sorge: Auch als weniger erfahrener Auftragskiller habt ihr Chancen auf Erfolg, es braucht nur eben etwas Geduld.

Hitman – An sich eine schöne Kulisse

Ich hatte mich insbesondere aufgrund des japanischen Settings auf Hokkaido gefreut, da es mir immer gut gefällt. Doch leider sorgt die Platzierung der Episode in einer Klinik dafür, dass vom Japan-Flair nur bedingt etwas herüberkommt. Klar, der Garten der Anlage mutet fernöstlich an, ebenso stimmen Soundtrack, Sushi-Küche und Ausblick mich gut ein, aber Krankenhauswände sind eben immer noch Krankenhauswände, egal ob ich gerade in Japan oder Brandenburg bin. Hier hätte ich mir durchaus etwas mehr Gewusel und etwas weniger Enge gewünscht.

Doch abgesehen davon überzeugt auch Hokkaido wieder einmal mit einem cleveren Leveldesign, abwechslungsreichen Spielmöglichkeiten und interessanten Charakteren. Insbesondere im Hinblick auf eine zweite Season bietet dieses Finale einige spannende Szenen, die Lust auf mehr machen. Man merkt definitiv, dass das Entwickler-Team mit jeder Episode Feedback bekommen und weiter am Spiel gefeilt hat und das fühlt sich sehr gut an.

Bisherige Episoden im Test:

Fazit:

Hokkaido beweist abschließend: Das Episoden-Experiment ist Agent 47 hervorragend gelungen! Mit jeder Episode konnte wieder Hand angelegt werden, die Elusive Targets und Assasinations haben die Spieler auf Trab gehalten und die Level oft genauer erkunden lassen als sie es sonst getan hätten und am Ende hat noch jeder seinen eigenen Weg durch das Level gefunden. Auch in Hokkaido geht das Hitman-Sandbox-Prinzip wieder auf und sorgt für viele spannende Szenen. Persönlich kommt mit der Japan-Flair etwas zu kurz, aber nunja – irgendetwas ist schließlich immer. Philipp Kleidt