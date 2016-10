Headmaster Test

Als ich den Namen des Spiels zum ersten Mal las, dachte ich an ein VR-Porn-Spiel. Nachdem ich dann gesehen hatte, worum es wirklich geht, dachte ich mir: „Noch so ein sinnloses Minispiel“. Und als ich es schlussendlich spielte, war ich ehrlich gesagt überrascht. Warum Headmaster nichts mit Porn zu tun hat und warum es sogar ganz cool ist, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

In Headmaster geht es darum, dass ihr ein Gast in einem Fußball-Camp seid, das verdächtig nach einem Gefängnis aussieht. Das Ziel ist es, 30 Übungen und dazu gehörende Tests zu absolvieren. Alle Aufgaben drehen sich, wie sollte es auch anders sein, um Fußball. Genauer gesagt: Um Kopfbälle. Warum das Spiel von Frame Interactive nur bei Nacht spielt und warum alles so bitterernst wirkt, ist mir auch heute nicht ganz in den Sinn gekommen. Aber seis drum. Immerhin gibt es einen englischen Sprecher, der zu besseren Leistungen anspornen will.



Headmaster – Mit Köpfchen ins Eckige

Bei allen Übungen nehmt ihr eine feste Position vor dem Tor ein. Anschließend flankt euch das Spiel eine bestimmte Anzahl an Bällen, die ins Eckige sollen. Dabei erkennt die VR-Brille all eure Bewegungen sehr gut, sodass erste Erfolgserlebnisse nicht lange auf sich warten lassen. Wenn ihr den wichtigen Test erreichen wollt, gilt es eine bestimmte Anzahl an Sternen zu erreichen, die von der Punktezahl abhängig ist.

Was sich zunächst sehr banal anhört, hat ein extrem motivierendes Spielprinzip in sich. Nach und nach werden neue Aufgaben präsentiert mit wechselnden Elementen. Dabei gibt es Schilder, die Bonuspunkte spendieren oder ein anderes Mal müsst ihr Goalie und Verteidiger umspielen. Gelegentlich gibt es auch einige Explosionen.

Die VR-Erfahrung ist gelungen. Das wird vor allem durch die Interaktion mit der Umgebung deutlich. Doch es ist leider nicht alles Gold, was glänzt. Es passierte mir während des Spiels nämlich mehrmals, dass sich Kamera und VR-Brille nicht mehr gegenseitig korrekt erkannt haben. Dadurch war ich zum Neustart des Spiels gezwungen, weil die Kalibrierung nicht weiterhalf. Ähnliche Probleme bei anderen VR-Titeln hatten weder ich, noch meine Arbeitskollegen, sodass es tatsächlich am Spiel liegen muss. Optisch sieht Headmaster ganz nett aus, ist aber bei weitem keine Besonderheit.

Einfaches Konzept? Check. Sportspiel? Check. Motivierende Aufgaben und eine tadellose Bewegungserkennung? Check. Headmaster sticht zwar nicht als AAA-Titel aus dem PSVR-Lineup heraus, es ist aber ein grundsolider Titel. Wenn ihr euren Freunden also eine coole App zeigen wollt, die VR recht ordentlich darstellt, dann ist der Titel gut zu gebrauchen. Und auch für kurze Partien zwischendurch ist Headmaster geeignet.

Benjamin Dadash-Natadj