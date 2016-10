Gears of War 4 Test

Muskelbepackte Supersoldaten, markige Sprüche und fast schon ekelhaft saftiges Körperteile-Sortieren? Na, kommt es euch bekannt vor? Seit jeher Markenzeichen der Gears of War-Spiele, die über die Jahre eine sehr treue Fangemeinde gewonnen hat. Nun ist bei Gears of War 4 mit The Coalition ein neues Entwicklerteam am Steuer. Und alles wirkt nicht mehr ganz so überproportioniert, nicht mehr ganz so grobschlächtig und mehr rostig quietschend als blutig spritzend. Als Fan seid ihr nun bis ins Mark erschüttert? Keine Bange, auch in Teil vier steckt jede Menge Gears drin. Wie wir darauf kommen, könnt ihr im Test nachlesen.

Gears of War 4 – 25 Years Later

25 Jahre sind seit den Ereignissen von Teil 3 vergangen. Marcus Fenix und seine schlagkräftige Truppe um Dom, Cole Train und Baird haben der großen Seuche Namens Locust und Lambent ein für alle Mal den Gar ausgemacht und ein neues Zeitalter eingeläutet. Die Menschheit konnte sich endlich von den zehrenden Jahren des Überlebenskampfes erholen und eine neue Gesellschaft errichten. Unter der Führung der KOR (Koalition ordentlicher Regierungen) hat der Aufbau der Welt Fahrt aufgenommen und eine rosige Zukunft scheint der sich langsam erholenden Menschheit gewiss. Doch ist in einem so gebeutelten Universum wie das der Gears-Spiele nichts von Dauer und unter der Oberfläche beginnt es erneut zu brodeln.

Nicht nur gleicht die neue KOR einem totalitären Regime, welches mit aller Macht seine Weltanschauung einem jeden Menschen aufzwingen möchte. Auch haben es die wenigen Outsider, also die Menschen außerhalb des Einflusses der KOR, nicht leicht in den Weiten der Welt Sera zu überleben. Seit Kriegsheld Marcus Fenix die letzte alles entscheidende Bombe hat hochgehen lassen, wird die Erdoberfläche von alles zerstörenden Stürmen heimgesucht. Nur wer stets achtsam ist und sich gut verbarrikadiert, hat eine Chance aufs Überleben abseits der Zwänge der Regierung.

Gears of War 4 – Vaters Fußstapfen

Wie ihr seht, keine allzu glänzenden Aussichten, auch nach der Locust-Plage sich des Lebens zu erfreuen. Doch ist euer neuer Protagonist schon allein genetisch auf das Überleben programmiert. James Dominic Fenix, seines Zeichens Sohn des allseits bekannten Marcus Fenix, hat der KOR schon längst den Rücken gekehrt und schlägt sich zusammen mit seinen Freunden Del Walker und Kait Diaz als Plünderer durchs Leben. Schon nach den ersten paar Szenen fällt auf, dass nicht nur Charakterdesign, sondern auch Tonalität eine deutlich erkennbare Entwicklung durchgemacht haben. Zwar wirkt James, alias JD immer noch wie ein durchtrainierter Krieger, ist aber längst nicht mehr ein solcher Koloss in Menschengestalt wie sein Vater. Gleiches gilt auch für seine Weggefährten. Alles wirkt geerdeter und etwas – man mag es kaum glauben – realistischer. Ein schaler Beigeschmack hinterlässt die neue Gestaltung aber keinesfalls und passt sich gut in die Welt ein.

Die Welt und ihr Wesen sind Anfangs sogar noch deutlich farbenfroher und einladender, als die diesig dreckige Aufmachung der vorherigen Teile. Da passt es auch gut, dass der ruppige Umgangston einer etwas freundlicheren Plauderei gewichen ist. Doch keine Bange! Knackige Wortgefechte, coole Einzeiler oder zynische Kommentare fehlen auch in Gears of War 4 nicht. Das neue Trio wirkt aber zumindest zu Beginn und der Atmosphäre der Welt entsprechend freundlicher und offener, als es beispielsweise der zugeknöpfte Marcus Fenix war. Allerdings lässt das anfängliche Gutmenschentum ein wenig die teils sehr innige Beziehung zwischen den Charakteren vermissen. Während das Quartett aus Teil eins bis drei durch das erlebte Grauen fest zusammengeschweißt erschien, kommen manche Interaktionen zwischen den neuen Protagonisten etwas lapidar rüber. Ohne aber viel vorweg nehmen zu wollen, dies wird sich im Verlauf der Handlung doch deutlich ändern.

Gears of War 4 – Metall Gears?

Um es direkt auf den Punkt zu bringen, das erste Drittel von Gears of War 4 gehört zu den großen Schwächen des Spiels. Das mag vielleicht an dieser Stelle hart klingen und wird auch von uns als Kritik auf hohem Niveau erachtet, doch sticht dieser Teil doch sehr heraus. Das wiederum ist auch die gute Nachricht, denn ein Ende ist klar in Sicht. Am Anfang der Kampagne steht ein großer Raubzug auf eine der vielen in sich abgeschlossenen und sehr steril wirkenden KOR-Siedlungen an. Ganz die Outsider möchten JD und sein Team einen Fabrikator aus der Einrichtung erbeuten. Ein ungemein wichtiges Utensil, kann es doch Waffen und wichtige Gegenstände fast aus dem Nichts erzeugen. Die Siedlung ist nicht bewohnt und wird nur von einem System aus Robotern und Maschinen geführt. Jeder Gang wirkt irgendwie gleich, steril und viel schlimmer noch, vollkommen leb- und seelenlos.

Dieses Erscheinungsbild mag zwar zur Handlung passen, ist aber neben einem im Intro bombastisch inszenierten Sturm, garantiert kein bombastischer Einstieg ins Spiel. Wir können natürlich verstehen, dass man sich zum Beginn einer sehr wahrscheinlich erneuten Trilogie etwas Zeit für den Einstieg nehmen möchte, aber das will so gar nicht in unser Verständnis von Gears of War passen. Schlimmer sind dann auch noch die blechernen Soldaten, die sich euch Welle um Welle entgegen werfen. Während die Locust wilde Bestien mit eigenem Wesen waren, sind diese Gegner so leb- und seelenlos wie die Einrichtung selbst. Irgendwie passt es zwar zum Setting, doch passt es nicht zu einem Gears-Spiel. Natürlich gibt es mehrere Typen dieser Widersacher und jede erfordert auf die eine oder andere Weise ihre eigene Taktik. Doch allein das Schneiden durch Metall macht mit der Symbol-Waffe, dem Lancer, nur halb so viel morbiden Spaß.

Gears of War 4 – Endlich – Der blutende Schwarm

Da wir euch von der Handlung und dessen Hintergründen nichts spoilern wollen, will ich mich kurz halten. Übersteht ihr das erste Drittel, wird aus Gears of War 4 ein waschechtes Gears. Das liegt nicht zuletzt am Wechsel der Atmosphäre, sondern auch der euch erwartenden Gegner. Je weiter ihr in der für ein Gears-Spiel sehr unterhaltsamen Kampagne voranschreitet, desto düsterer die Stimmung. Verzweiflung ob des Ungewissen liegt in der Luft und die Ruhe vor dem Sturm scheint spätestens jetzt vorüber. Der Schwarm ist die neue Nemesis in Gears of War 4 und erinnert frappierend an die Locust. Ob Kettensägenfutter wie die kleinen flinken Juvies – sie erinnern stark an die Wretches aus den Vorgängern – Drohnen Krieger, Brumak ähnliche Brummer bis hin zu abartigen Tentakel-Monstern wird alles aufgefahren, was mit einem Schmatzen eurer Kettensäge zum Opfer fallen kann. So findet neben dem Blut auch wieder ein „charismatischer“ Widersacher seinen Weg ins Spiel.

Habt ihr es bis zu diesem Punkt geschafft, dürfte euch auch auffallen, wie leicht die Steuerung in Fleisch und Blut übergeht. Kein Wunder, ist Gears of War doch praktisch der Vater des Duck-&-Cover-Shooters. In Deckung springen, hinter einem Vorsprung ein paar gezielte Salven abgeben, um seinem Gegner dann in die Flanke zu fallen. Alles spielt sich ungemein flüssig und intuitiv und noch viel wichtiger, macht einen Heidenspaß! Habt ihr erst einmal mit einer gezielten Frag-Granate einen Gegner aus seiner Deckung direkt in eure Arme gescheucht, nur um ihn kurzerhand mit der Kettensäge in seine Einzelteile zu zerlegen, dann seid ihr der Splatter-Faszination eines Gears anheimgefallen. Kaum ein anderer Third-Person-Shooter weiß durch sein intuitives Gameplay so zu überzeugen. Wo Judgment noch ein spielerischer Fehlgriff war, zeigt Entwickler The Coalition eindrucksvoll, dass sie ihr Handwerk sehr wohl verstehen.

Gears of War 4 – Was für ein Gewitter!

Das Entwicklerteam versteht es aber nicht nur, die ansonsten schon gut funktionierende Formel alter Teile aufzugreifen. Die Jungs erweitern sie auch sinnvoll durch eigene Akzente. Beispielsweise könnt ihr nun Feinde über eine Deckung hinweg zu euch hinüber ziehen. Eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit, da ihr den Moment der Überraschung auf eurer Seite habt und euch der Gegner zudem direkt in die Klinge springt.

Auch die neuen Waffen, wie der Sägeblätter verschießende Buzzkill und der fernsteuerbare Dropshot sind kleine, aber durchaus feine Neuerungen, um mehr Dynamik in die Stellungsgefechte zu bringen. Sprichwort Dynamik. Damit euch bei den vielen Deckungskämpfen nicht die Luft ausgeht, lockern immer wieder Filmsequenzen oder gar spielbare, besonders Action geladene Abschnitte das Geschehen auf. Wenn ihr auf einem Motorrad sitzt, Wälder und Gestein wie in einem Schleier vorbei ziehen und ihr nebenher ein abstürzendes Kampfflugzeug auseinander nehmen müsst, dann geht einem schon mal die Pumpe.

Dabei lässt Gears of War 4 auch gern die grafischen Muskeln spielen. Was in solchen Momenten an Effekten auf euch niederregnet, ist schwer in Worte zu fassen. Auch wenn die Xbox One Version „nur“ in 1080p mit 30 fps läuft, sieht die Action durchweg klasse aus. Lichtstimmung, Partikeleffekte, Explosionen, das alles kann sich sehen lassen. Nur vereinzelt fallen dagegen die etwas schablonenhaften Gesichtsanimationen und die an wenigen Stellen flachen Texturen auf. Zum alten Eisen gehört also auch Teil vier garantiert nicht. Wer auf dem PC spielt wird in jedem Fall Bauklötze staunen, denn so muss ein Next-Gen-Gears aussehen. Das Beste daran, mit Microsofts „Play Anywhere“-Programm, seid ihr in jedem Fall Besitzer beider Versionen, wenn ihr auch nur eine davon erwerbt.

Gears of War 4 – Das Wort „Team“ ist Programm

Wer an Gears of War 4 denkt, der spielt nicht zwangsläufig mit dem Gedanken die Solo-Kampagne durchzuspielen. Vielmehr ist der Mehrspieler integraler Bestandteil der Faszination an der gesamten Reihe. Allen voran der Horde-Modus, den Einzelspieler in der Haupthandlung an einigen Stellen sogar ausprobieren konnten. Wieder gilt es Gegnerwelle um Gegnerwelle aufzuhalten. Dazu bedient ihr euch des Fabrikators und erstellt Barrikaden, Selbstschussanlagen oder Störtürme. Taktisch klug platziert bieten sie nicht nur Schutz, sondern entledigen sich auch zig Gegnern, so dass ihr euch selbst um eine der offenen Flanken kümmern könnt. Neben viel Zielwasser ist auch das Ressourcenmanagement essenziell wichtig für das Überleben. Nur wer mit seiner durch Abschüsse verdienten Energie gut Haushaltet, ist in der Lage die schwersten Wellen zu meistern. Ganz nebenbei levelt ihr euren Charakter auf und verdient euch genügend Credits um neue Karten, Figuren und Kampfboni freizuschalten.

Neben dem beliebten Horde-Modus gibt es aber auch wieder zig Team- und Death-Match Varianten, die alle Einfluss auf euren Credithaushalt und Charakter haben. Wer möchte, kann sich hunderte Stunden allein im Mehrspieler austoben, ohne auch nur eine Sekunde die Kampagne gespielt zu haben. Doch auch wenn wir diesen Sog sehr gut nachvollziehen können, empfiehlt sich in jedem Fall ein Blick auf alle anderen Modi zu werfen. Denn alles ist im Team mit einem Freund spielbar und was Koop-Action anbelangt, steht Gears of War 4 seinen Vorgängern ins nichts nach. Speziell der Horde-Modus und die Kampagne machen zusammen nochmals deutlich mehr Spaß. Absprachen treffen, Strategien überlegen, es gibt einfach keinen besseren Weg Gears zu spielen, als im Team mit anderen Mitspielern.

Fazit:

Als ich die ersten Bewegtbilder zu Gears of War 4 sah, war ich eher skeptisch. Die Charaktere sahen nicht wirklich nach Gears aus, fehlte ihnen doch die rohe Gewalt des Teams der Vorgänger. Und auch die Aufmachung wirkte weniger wie Gears und viel mehr wie ein Action-Survival Spiel. Doch was habe ich mich getäuscht. Im vierten Teil steckt so viel Gears drin, wie es nur möglich ist, ohne dabei zu vergessen neue Akzente zu setzen. Natürlich erfindet Entwickler The Coalition den Lancer nicht neu, doch stellt sich die Frage, muss das überhaupt sein? Meiner Meinung nach nicht. Denn alles was Gears bisher zu einem der wohl besten Third-Person-Shooter hat werden lassen, steckt in Teil vier allemal drin. Wenn nicht sogar noch etwas mehr. Von der Kampagne bis hin zum wieder einmal süchtig machenden Mehrspieler-Teil samt Horde-Modus stimmt alles und macht aus Gears of War 4 ein absolut rundes Action-Spektakel. Und ich kann es auch gar nicht oft genug wiederholen. Auch dieser Teil wird noch einen ganzen Zacken runder, wenn man zusammen mit Freunden die Kettensäge rattern lässt. Dabei spielt der Modus keine Rolle. Derzeit gibt es eben kaum ein besseres Koop-Erlebnis. Nur den wackeligen Roboter-Einstieg kann The Coalition im nächsten Teil gern komplett weglassen. Gears of War braucht keine zahme Einleitung, sondern muss gleich von Beginn an richtig knallen!

Dustin Gerstenberger-Zange