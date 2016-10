FIFA 17 Test

EA Sports absoluter Dauerbrenner geht in die alljährliche nächste Runde. Besonders beworben wurden, neben den üblichen neuen Spielmechaniken, vor allem der Umstieg auf die Frostbite-Engine, sowie die Einführung eines neuen Karriere-Modus, „The Journey“, die zum ersten Mal in der Laufbahn der Serie, eine wirkliche Story für euch parat hält. Wir haben uns die Fußballschuhe geschnürt und uns angeschaut, welche Änderungen sich am gravierendsten in FIFA 17 zeigen.

FIFA 17 – The Journey to Stardom

Wer träumt nicht davon, ein Star zu sein und wollte den Weg zur Spitze mal beschreiten, wenn auch nur virtuell? Bisher bot die FIFA-Reihe zu diesem Zweck den Spieler-Karriere/Be-A-Pro Modus. Hier konnte man mit seinem, selbst erstellten, Profi bei einem Verein anheuern und sich nach und nach zum Stammspieler mausern und Transfers zu anderen Vereinen anstreben. All das lief aber nach dem gewohnten Karrieremodus-Prinzip ab. Ihr macht ein Spiel, in dem ihr eine gewisse Anzahl von Pässen spielen, oder Toren schießen sollt, danach rückt der Kalender zum nächsten Spiel vor und es ist wieder dasselbe.

Ein authentisches Gefühl wird so natürlich nicht unbedingt erzeugt, was sich nun mit „The Journey“ ändern sollte. Ihr begleitet den Protagonisten, Alex Hunter, auf seinem Weg von der E-Jugend bis hin zum etablierten Fußball-Profi. Gespickt mit Sequenzen, die sowohl den sportlichen Werdegang, als auch emotionale Momente mit der Familie zeigen, bietet der Modus also schon mal deutlich mehr als alles was es bei FIFA bisher gegeben hat. Für Fans der Charakterindividualisierung ist leider ein Dämpfer vorprogrammiert, da Alex Hunter nicht „veränderbar“ ist, sowohl vom Aussehen, als auch von den vorgesehenen Positionen her. Was wiederum aber verständlich ist, da die Positionen in der Offensive wohl die sind, die die meiste Anziehungskraft auf einen Großteil der Spieler ausüben.

Wer schießt denn schließlich nicht gerne Tore? Ein wenig Individualität gibt euch The Journey aber dann doch, so könnt ihr z.B. kleinere Entscheidungen fällen, die euer Auftreten nach außen hin verändern. Eher ein cooler und gelassener Typ wie Thomas Müller, oder ein hitzköpfiger Spieler der Marke Mario Balotelli, eure Entscheidungen in den Konversationssequenzen haben Auswirkungen auf euren Charakter und die ihm entgegengebrachte Emotion von Fans und Trainern.

Obendrauf gibt es noch ein Entwicklungssystem, wo ihr eure verdienten Skill-Punkte in die bekannten Charaktereigenschaften, wie z.b. „Angeschnittene Schüsse“, „Zweite Luft“ oder schlicht und einfach in eure Attribut Punkte investieren könnt. Verbessert, hat sich im Vergleich zum „alten Be-A-Pro-Modus“ auch das Bewertungssystem eurer Leistung. Statt einfach nur einer Bewertung in Form eines Punktwertes gibt es für euch Tipps, was verbesserungsreif ist und was ihr bereits gut gemacht habt. Auch wenn die Story und die Umsetzung an vielen Stellen voraussehbar sind und natürlich nicht hollywoodreif ist, ist die Journey eine willkommene und erfrischende Abwechslung zu den bekannten Modi.

FIFA 17 – Ein weiterer Schritt in Richtung Realismus

Natürlich sind die Macher von FIFA jedes Jahr darauf bedacht, das Spielerlebnis mehr und mehr wie ein echtes Fußballspiel aussehen zu lassen. Dieses Jahr wurde für die Spielmechanik besonderen Wert auf das Abschirmen des Balles gelegt. Das Herausnehmen von Tempo wurde bisher nicht sehr häufig praktiziert, eher Konterfußball und vor Allem hohes Tempo waren der Schlüssel zum Sieg. Leider haben es die Entwickler etwas zu gut gemeint und so ist es ziemlich leicht geworden den Ball mit fast jedem Spieler, unabhängig von Größe und Stärke, extrem effizient abzuschirmen.

Vor allem im Online-Modus dürfte auf diese Art und Weise Zeitspiel zu einem großen Problem werden, dass sicherlich am Spielspaß nagen dürfte, aber dennoch ein weiterer Schritt in Richtung Realismus ist. Des Weiteren sind natürlich wie bei jedem Neuen Ableger der Serie die Bewegungsabläufe weiter verändert worden. Neu eingeführt wurde der präzise Steilpass, der leichter als früher durch die Abwehrkette gespielt werden kann um das Offensivspiel weiter auszubauen und die Verzögerungen durch das Abschirmen wieder etwas auszugleichen. Zudem wurde das Problem der flachen Abschlüsse angegangen. Bei den Vorgängern war es quasi unmöglich einen harten flachen Ball aufs Tor zu bringen, da man nicht so stark aufladen durfte. In FIFA 17 könnt ihr nun die Power Leiste aufladen und ein weiteres Mal auf die Schusstaste drücken um einen flachen Abschluss zu erzwingen. All diese Neuerungen sind für den Simulationscharakter des Spiels enorm förderlich und machen das Erlebnis deutlich spaßiger und vielseitiger.

An den Standards wurde ebenfalls gefeilt. Bei Ecken und Freistößen könnt ihr zwischen der klassischen Variante und dem neuen System wählen. Dieses erlaubt euch mit einem Fadenkreuz eine Hereingabe genau dorthin zu spielen, wo ihr sie haben wollt, was vor Allem bei Freistößen aus größerer Entfernung sehr nützlich sein kann. Das Elfmeterprinzip wurde komplett überarbeitet und macht es für den Schützen deutlich kniffliger den perfekten Elfer zu treten.

Groß angekündigt wurde aber vor Allem die Einführung der Frostbite Engine. Diese verändert die Grafik schon merklich, sieht im Spiel jedoch nicht so gut wie erhofft aus. Die Gesichter der Spieler, vor allem der Bekannten, sind noch besser erkennbar als im Vorgänger, sehen aber immer noch nicht so realistisch aus wie erhofft. Vom angekündigten Fotorealismus ist man auf Grund fehlender Falten, Poren und Schatten doch noch etwas entfernt. Auf die Ballphysik wirkt die Engine sich ebenfalls nicht merklich aus. Schuss- und Passverhalten sind fast gleich geblieben, Änderungen kaum spürbar. Es ist nicht als Enttäuschung einzustufen, eher als Schritt in die richtige Richtung, bis FIFA 18 kann gut darauf aufgebaut und weiter entwickelt werden.

Problemzonen wie die Offensiv-KI und Laufwege eurer Teamkameraden wurden leider etwas vernachlässigt und so habt ihr hier mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen wie im Vorgänger. Was man jedoch positiv erwähnen muss, ist eine weitere Verbesserung des Torwartspiels, das realistischer aussieht und bei knallharten Schüssen aus nächster Nähe auch mal daneben greifen, auch wenn der Ball nicht weit von ihnen entfernt ist.

Fazit:

Was soll man zu einem Spiel wie FIFA schreiben? Entweder man mag Fußballspiele oder nicht. Und dann mag man entweder FIFA oder PES. Ich mag FIFA und wie bei jedem neuen Ableger bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Spiel wurde in vielen Punkten zum Vorgänger konstant verbessert. Es gibt eigentlich nichts, dass schlechter gelungen ist als beim Vorgänger, nur ein paar Punkte, wo man noch mehr hätte rausholen können. Der Spaßfaktor ist auf jeden Fall wieder einmal gegeben und das schöne Gefühl der perfekten Mischung zwischen „ich kann das doch alles“ und „oh, das ist neu, das muss ich erstmal richtig lernen“ ist auf jeden Fall gegeben. Und somit freue ich mich schon wieder auf das nächste FIFA. Kai Frenkel