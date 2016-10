EVE: Valkyrie [PSVR]

EVE: Valkyrie Test

Star Wars, Star Trek, Traumschiff Surprise – wer kennt sie nicht, die SciFi-Blockbuster? Und wenn es eine Sache gibt, die jeder schon immer mal probieren wollte, dann ist es ein Raumschiff selbst zu steuern. Dank VR ist das endlich möglich und nachdem bereits PC-Spieler in den Genuss kamen, dürfen jetzt auch Besitzer von PSVR in EVE: Valkyrie im Weltall mit ihrem Raumjäger in Schlachten ziehen. Wie sich das macht, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Bevor sich aber Fans des EVE-Universums die Hände reiben: Valkyrie bedient sich lediglich der Lore, nutzt diese aber zu keinem Zeitpunkt aus. Stattdessen bekommt ihr hier einen reinen Arena-PvP-Titel. Ähnlich wie in Call of Duty schaltet ihr sukzessive Extras frei. Doch bevor es dazu kommt, gibt es ein Tutorial, das eine Stunde lang suggeriert, es würde eine Storyline geben. Schade, dass die Entwickler nicht mehr daraus gemacht haben, denn gerade dieser Solo-Part des Spiels ist tatsächlich überragend. Angesichts des üppigen Preises fast schon wieder frech.

EVE: Valkyrie – Die Offenbarung im Mehrspieler-Modus?

Während der Solo-Modus also nur kurzfristig zu gefallen weiß, schickt sich der Mehrspieler-Modus an, langfristig in die virtuelle Realität einzusteigen. Mit drei Modi und Schlachten von je acht Kämpfern ist auf dem Bildschirm tendenziell immer was los. Bevor es aber losgeht, gilt es ein Raumschiff auszuwählen. Dabei stehen euch drei Schiffsklassen zur Auswahl – wendige Jäger, schwere Brummer oder Supporter. Alle haben, wie sollte es anders sein, ihre Vor- und Nachteile. Ein gesunder Mix im Team kann nicht schaden.

Anders als ich es zunächst vermutete, ist Teamplay ungemein wichtig. Wenn euer Team miteinander kommuniziert, lassen sich Partien gewinnen ohne auch nur einmal draufzugehen. Schade nur, dass CCP auf einen Ingame-Voice-Chat verzichtet und man das Party-Tool der PS4 verwenden muss. Dennoch machen die Eroberungsmodi und der Team-Deathmatch durchaus Spaß. Richtig gut sogar gefiel mit der Modus, in dem es zunächst drei Punkte einzunehmen gilt, um anschließend das Mutterschiff der Gegner zu attackieren.

Um für etwas Langzeitmotivation zu sorgen, gibt es Level im Spiel. Zudem verfügen die einzelnen Klassen ebenfalls über mehrere Stufen. Damit schaltet ihr also neue Dinge freu und je nach Leistung gibt es Ingame-Geld sowie Materialien, die wiederum für unterschiedliche Waffen oder Upgrades dieser eingesetzt werden. Daneben warten Skins, Cockpits und mehr auf all jene von euch, die es etwas persönlicher wollen. Wie in waschechten Freemium-Apps auf Smartphones sind die ersten Level schnell erreicht, danach dauert es eine Weile. Mithilfe von XP-Boosts über den Echtgeldshop soll Abhilfe verschafft werden. Ein Unding für Vollpreisspiele, zumal sich damit indirekt Vorteile erkaufen lassen.

EVE: Valkyrie – Optisch stark, VR-Erlebnis sehr gut

Optisch macht EVE: Valkyrie eine fantastische Figur und gehört zweifelsfrei zu den schönsten VR-Titeln. Dabei ist vor allem die Immersion das große Highlight, denn das Cockpit ist quasi zum Greifen nah. Wenn die Hologramme auftauchen, dann wirkt das fast schon wie in einem Star-Wars-Streifen. Die verschiedenen Instrumente sind gestochen scharf und alles macht einen sehr realen Eindruck. Genau so muss VR aussehen. Vorsicht ist aber geboten, denn durch die freie Bewegung im 3D-Raum kann es sehr schnell zu Schwindel- oder Übelkeitsanfällen kommen. Wenn ihr einen schwachen Magen habt, solltet ihr Rollen vielleicht nicht durchführen.

Fazit:

Auch wenn EVE: Valkyrie durchaus viel Frustpotenzial in sich birgt, weil der Echtgeld-Shop das Spielerlebnis ruinieren kann, so macht der Titel ungemein viel Spaß. Das liegt vor allem an der superben VR-Erfahrung und der ansehnlichen Optik. Wenn euch der hohe Preis und der vergleichsweise geringe Umfang nicht stören, bekommt ihr hier einen der besten Launch-Titel für PlayStation VR.

Adam Smieja