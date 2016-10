EVE Gunjack (PSVR)

EVE Gunjack Test

Mit der EVE-Marke hat CCP ein mächtiges Zugpferd. Nachdem das Studio EVE Online im Jahr 2003 veröffentlichte, wurde das Universum stets ausgeweitet. Doch bevor wir nun in der Vergangenheit schwelgen, wechseln wir ganz schnell wieder in die Gegenwart. Pünktlich zum Launch von PlayStation VR wurde nämlich eine Umsetzung von EVE Gunjack veröffentlicht, nachdem der Titel zuvor für Samsung Gear VR und Oculus Rift sowie HTC Vive erschien. Wie schlägt sich nun also die PS4-Fassung des Spiels? Erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen!

Wenn ihr unseren Test zur Vive-Version des Spiels noch nicht gelesen habt, solltet ihr das unbedingt hier tun (http://www.spieletester.com/testberichte/eve-gunjack/). Um die Sache ein wenig zu erleichtern, will ich die wichtigsten Fakten zusammenfassen. EVE Gunjack ist nur ein recht entfernter Titel innerhalb der EVE-Reihe, denn die Geschichte tangiert das Universum nur peripher. Vielmehr handelt es sich hier um einen Arcade-Shooter auf Schienen, der für kurze Partien zwischendurch bestens geeignet ist.

Dabei übernehmt ihr Eight, einen stillen Mitarbeiter, der einen Platz in einer der Raumschiffe bekommt und Weltraumpiraten mit allerhand Geschützen ausschalten soll. Das Ziel: Beschützt die interstellare Minenstation. Und weil das Spiel seinen Ursprung im Mobile-Sektor hatte, gibt es ein Drei-Sterne-Progressions-System. Je besser abgeschnitten wird, desto mehr Missionen lassen sich freischalten. Keine Sorge: Einen Shop für irgendwelche Extras gibt es nicht. Dafür aber wird das ganze Prinzip mittelfristig langweilig, weil es an Abwechslung mangelt.



EVE Gunjack – Steuerung bedarf der Gewöhnung

Wenn ihr EVE Gunjack zum ersten Mal ausprobiert, gilt es sich umzugewöhnen. Während andere Spiele entweder mit dem DualShock 4 oder den Move-Controllern gezockt werden, reicht es hier bereits, den Kopf zu bewegen. Damit wird nämlich der rechte Analogstick simuliert. Knallt ihr die verschiedenen Raumschiffe bzw. Objekte ab, gibt es hin und wieder einige Power-Ups, die das Spielerlebnis aufwerten.

Doch genau damit enthüllt EVE Gunjack seine größte Schwäche, denn jedes Mal, wenn so ein Power-Up auftaucht, wird es für den nächsten Obermotz benötigt. Habt ihr gerade ein Stasis-Feld aufgenommen? Macht euch gefasst auf einige superschnelle Raumgleiter, die sich nur damit effektiv kontern lassen. Dasselbe gilt für die coole Artillerie-Kanone, die meistens ein ganzes Cluster an Schiffen prophezeit. Zudem ist es nervig, dass es keinen Wechsel zwischen den Waffen gibt, sodass immer erst die neue Kanone aufgebraucht werden muss.

Grafisch macht EVE Gunjack aber eine recht gute Figur, wenngleich es nicht das spektakulärste Spiel ist. Vor allem im Vergleich mit der PC-Fassung wurden doch recht viele Abstriche gemacht. Dennoch gibt es durchaus viel Spaß für einige wenige Stunden, zumal die PSVR-Version mit schwierigeren Levels und extra Stages daherkommt.

Fazit:

Schon auf dem PC war EVE Gunjack durchaus sein Geld wert – schließlich kostet der Spaß nur 10 Euro. Der Arcade-Modus weiß für einige wenige Stündchen zu gefallen und PlayStation-Spieler bekommen zusätzliche Herausforderungen spendiert. Wenn ihr aber auf eine Story oder abwechslungsreiches Gameplay hofft, werdet ihr hier enttäuscht. Als Einstieg in die VR-Welt taugt der Titel aber durchaus.

Andreas Turin