Driveclub VR Test

Wenn es ein Spiel gibt, auf das ich mich persönlich sehr gefreut habe, dann ist es Driveclub VR. Dabei wusste ich von Beginn an, dass die Grafik niemals so gut aussehen würde wie in 1080p30FPS und ohne VR. Doch die grafischen Abstriche sollten zu keinem Zeitpunkt die Freude an diesem VR-Erlebnis trüben, denn Driveclub VR gehört zweifelsfrei zu den besten Spielen des Line-Ups!

Während das Original Driveclub auch heute noch zu den schönsten Rennspielen dieser Generation zählt, dürfte Driveclub VR für viele zunächst ein Schock sein. Und das gleich aus zweierlei Sicht. Zum einen wäre da die merklich abgespeckte Grafik und zum anderen die unübertroffen gute Spielerfahrung, die nur durch VR ermöglicht wird. Wenn ihr Driveclub auf dem TV spielt, werdet ihr niemals dieselbe Immersion erfahren wie über PlayStation VR. Vor dem Start lässt sich die Sitzhöhe ändern, die Distanz zum Lenkrad anpassen und so weiter und so fort. Ja, ihr könnt euch im Auto sogar komplett umsehen – alles ist fein säuberlich modelliert. Dadurch schaffen es die Entwickler, euch das Gefühl zu vermitteln wirklich dort zu sein.

Driveclub VR – Pralles Paket

Zwar hat der Karriere-Modus des Originals nie wirklich überzeugen können, doch die zahlreichen Online- und Social-Features haben das Ganze dann doch noch gerettet. Und zusammen mit dem opulenten Fuhrpark, den zahllosen Pisten und Community-Herausforderungen ist Driveclub inzwischen ein verdammt gutes Spiel. Davon profitiert natürlich auch der VR-Ableger. Dieser versteht sich als eigenständiges Spiel und ist eben kein bloßes Update. Wie auch schon im Original werdet ihr die beste Spielerfahrung erleben, wenn ihr euch einem Club anschließt und die Herausforderungen anderer Spieler absolviert.

Generell haben die Entwickler nicht mit Inhalten gespart, wobei das meiste ohnehin zunächst gesperrt ist. Wenn ihr dann aber das benötigte Fahrerlevel erreicht, werden mehr und mehr Karren freigeschaltet. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass es keine Motorräder in der VR-Fassung gibt. Auch die Wetter-Effekte wurden gestrichen. Neu dagegen ist, dass ihr die Replay aus Sicht des Beifahrers beobachten könnt.

Am grundsätzlichen Gameplay hat sich nicht viel geändert. Weiterhin werdet ihr mit abgeschlossenen Renn-Events Erfahrungspunkte erhalten, die den besagten Fahrerlevel erhöhen. Auf den Pisten werden dynamisch Community- oder Entwickler-Challenges angezeigt, die euch zusätzliche Punkte bringen.

Abschließend möchte ich noch kurz über das Thema Motion Sickness reden. Ich selbst bin nicht davon betroffen, weil ich einen starken Magen habe. Wenn ihr aber eben nicht dazu zählt, dann könnte das Spiel eventuell zu viel für euch sein. Das Geschwindigkeitsgefühl wird nämlich gut vermittelt. Zwar verhilft die Cockpit-Perspektive dazu, das Gefühl zu unterdrücken, aber bei einigen Redaktionskollegen hat auch das nicht geholfen. Seid also gewarnt, wenn ihr nicht zu viel davon vertragt.

Fazit:

Trotz der wirklich mageren Grafik, die irgendwo auf PS3-Niveau feststeckt, hat mich Driveclub VR restlos begeistert. Es ist ein fantastisches VR-Erlebnis, das vor allem mit verdammt vielen Inhalten punkten kann. Wenn ihr also nicht allzu anfällig seid für Motion Sickness und euch hinter das Steuer von richtig fetten Karren wagen wollt – jetzt kommt ihr dem Gefühl so nahe wie es nur eben geht.

Benjamin Dadash-Natadj