Dragon Quest Builders Test

Wie einige bereits festgestellt haben, hat Square Enix Dragon Quest Builders veröffentlicht. Das ähnelt den altbekannten Spielprinzipien eher wenig, denn es ist ein Minecraft-Verschnitt. Wie der Mix zwischen einer bekannten RPG-Reihe und viel Kreativität ausschaut, erfahrt ihr im folgenden Test.

Dragon Quest Builders ist ein gewagter Versuch, etwas zu kreieren woran viele gescheitert sind. Doch die Mischung ist in diesem Fall mehr als gut gelungen. Nachdem die Wahl zwischen männlichem oder weiblichem Hauptcharakter gefallen ist, geht es direkt ans Werk. Denn ihr seid die letzte Hoffnung für die restliche Bevölkerung von Alefgard. Außer euch haben alle Bewohner vergessen, wie das Craften funktioniert und es liegt in eurer Hand ihnen es wieder beizubringen und die Siedlung wieder aufzubauen, mit der ihr langsam den Frieden zurückbringt.

Dragon Quest Builders – Häuschen bauen in Dragon Quest

Die Siedlung ist zwar zu Beginn nicht sonderlich groß, wird aber mit neuen Gegenständen – die ihr craften könnt – immer schöner. Außerdem dient das Crafting als starker Motivationsfaktor. Doch Vorsicht ist geboten, denn Monster können auch in diese eindringen.

Die Story ist bei Dragon Quest Builders in vier Kapitel eingeteilt, in der ihr die schöne Welt von Alefgard erkunden könnt. In dieser heißt es einen Banner aufschlagen und eine Siedlung zum Leben erwecken und dabei den bösen Drachenfürsten besiegen. In der Siedlung ziehen immer mehr Leute bei euch ein, je weiter ihr fortschreitet. Und ihr könnt eurer Kreativität vollen Lauf lassen, da für jeden zusätzlichen Gegenstand in eurer Einrichtung mehr Punkte vergeben werden.

Diese lassen eure Siedlung weiterwachsen. Je mehr Missionen ihr für eure Mitbewohner erfüllt, desto mehr neue Gegenstände könnt ihr herstellen. Das soll aber nicht das Einzige sein, denn auch durch das Erforschen der Inseln lässt sich viel Neues entdecken, wodurch ihr eine noch immer schickere Siedlung bauen könnt. Beim voranschreiten der Kapitel könnt ihr leider nicht alles mitnehmen, außer was ihr gelernt habt. Das ist jedoch ein kleineres Problem, da Square Enix dafür das Terra Incognita vorbereitet hat, aber dazu später mehr.

Allgemein ist das Bauen in Dragon Quest Builders zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, aber sobald die Grundzüge gelernt sind macht es unglaublichen Spaß. Vor allem mit der bekannten Grafik und Musik aus den Dragon Quest-Teilen.

Dragon Quest Builders – Vom Bauen zum Kämpfen

Natürlich darf bei einem RPG der Story-Modus nicht zu klein ausfallen, daher müsst ihr euch erstmal da durchschlagen, bevor es zum extra Content geht. Auf verschiedensten Inseln dürft eurer Kreativität freien Lauf lassen, Leuten helfen oder diese retten und craften. Wie ihr das Ganze macht, ist wie in Minecraft komplett euch überlassen solange das Ergebnis stimmt.

Ein weiterer wichtiger Faktor neben dem Bauen und Craften ist natürlich auch das Kämpfen. Denn überall lauern Monster, welche euch brauchbare Gegenstände geben können, daher ist das Besiegen dieser unumgänglich. Zusätzlich dazu gibt es auch von Zeit zu Zeit Bossmonster und stärkere Monster bei Nacht. Daher solltet ihr niemals mit kaputter Ausrüstung und ohne Heilgegenstände unterwegs sein.

Wer es am Ende endlich geschafft hat sich durch alles durchzuschlagen und Alefgard den Frieden zurückgebracht hat, kann sich auf Terra Incognita freuen. Das ist ähnlich wie in Minecraft der Kreativ-Modus. Dort könnt ihr tun und lassen was ihr möchtet und daher bietet das Spiel auch nach der Story viele Anreize, um weiterzuspielen.

Fazit

Dragon Quest Builders ist ein genialer Mix aus zwei Genren. Ich habe mich schon länger darauf gefreut und kann nur sagen: Das Warten hat sich mehr als gelohnt! Der Titel ist für RPG/Minecraft-Fans mehr als nur ein Must Have. Zu Beginn war die Steuerung etwas nervig, jedoch gewöhnt man sich nach einer gewissen Zeit daran. Danach macht das Spiel Story-technisch und darüber hinaus unglaublich viel Spaß. Besonders im Terra Incognita Modus gibt es keine Grenzen mehr, wodurch auch der Langzeitspaß gesichert ist.

Sina Jozi