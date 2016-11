Dragon Ball Xenoverse 2 Test

Nachdem ich vor rund eineinhalb Jahren den Erstling bereits gefeiert habe, war ich skeptisch, ob ein Nachfolger nach so kurzer Zeit wirklich viele Neuheiten liefern könnte. Und ja, es gibt sehr viele Momente, in denen Dragon Ball Xenoverse 2 nicht mehr und nicht weniger als ein Vollpreis-Patch ist. Doch die Neuheiten und Änderungen lassen mich als Dragon Ball-Fan dennoch sehr viel Spaß haben. Warum meine Wertung am Ende trotzdem so hoch ausfällt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Und täglich grüßt das Murmeltier. So oder so ähnlich fühlt sich der Anfang von Dragon Ball Xenoverse 2 an, denn schon wieder muss ich mir einen Helden bei der Time Patrol erstellen, weil irgendwelche Schurken die Zeit manipulieren. Dass Miira und Towa dahinterstecken, wird schnell deutlich. Wenig später finde ich mich auch erneut im Kampf gegen Nappa, Vegeta, Frieza (auf Namek) und Co. wieder. Dabei fällt schnell auf: Wirklich schwer ist bis dorthin eigentlich so gar nichts. Entwickler DIMPS hat merklich an der Schwierigkeits-Schraube gedreht und den gesamten Titel leichter gemacht. Doch der Reihe nach.

Dragon Ball Xenoverse 2 – Willkommen in Conton City

Nach einem kurzen Intro und der Charaktererstellung findet ihr euch direkt in der neuen Stadt wieder – Conton City. Diese ist rund sieben Mal so groß wie Toki-Toki City aus dem Vorgänger. Um der Größe gerecht zu werden, dürft ihr im späteren Verlauf des Spiels auch fliegen. Zudem locken die verschiedenen Viertel mit allerhand Attraktionen und Nebenaufgaben. So könnt ihr, genau wie im Vorgänger, unter die Fittiche der beliebtesten Charaktere des Dragon Ball Universums genommen werden. Als Vegeta-Fan musste ich zum Beispiel nicht lange warten – Final Flash als Spezial-Angriff ist schon ziemlich cool.

Wenn ihr den Vorgänger gespielt habt, wird es eine ganze Weile dauern bis ihr die spielerischen Neuheiten überhaupt bemerkt. Auch ich hatte diese nicht so richtig wahrgenommen bis ich im PvP bemerkte, dass Saiyajin-KI-Blast-Gespamme nicht mehr effektiv ist, weil es nun zahlreiche Gap-Closer gibt. Auch Fähigkeiten wie Instant Transmission wurden leicht überarbeitet, um aus ehemals übermächtigen KI-Blasts locker zu entkommen. Sehr gut! Generell ist die Balance beim Kampfsystem sehr viel besser als beim Vorgänger.

Das Aufgebot an stolzen 68 Kämpfern kann sich sehen lassen, wenngleich Fans von Goku Black (Vorbesteller-Bonus) mitunter enttäuscht sein könnten, weil seine einzigartigen Kampfanimationen aus dem Anime – Dragon Ball Super – nicht übernommen wurden. Grund hierfür: Als der Charakter ins Spiel gebracht wurde, stand die Black-Saga noch sehr weit am Anfang. Vielleicht bringen Bandai Namco und DIMPS Goku Blacks Rosé Form noch ins Spiel. Mir als Fan des Black-Arcs würde das – zusammen mit seinen grandiosen Angriffen – sehr gut schmecken! Die Missionen in Dragon Ball Xenoverse 2 laufen exakt so ab, wie ihr es aus dem Vorgänger gewohnt seid. Maßgebliche Neuheiten gibt es nicht.



Dragon Ball Xenoverse 2 – Experten gesucht & frustrierende Item-Sammlerei

Wenn euch die Standard-Missionen oder die Patrol-Aufgaben zu einfach sind, dann gibt es die sogenannten Experten-Missionen. Hier gilt es unter erschwerten Konditionen zu kämpfen. Am besten erledigt ihr das mit einem Team aus echten Spielern, denn die KI – so gut sie auch sein mag – wird nicht immer perfekt reagieren. In diesem Modus gilt es vor allem zusammenzuarbeiten. Die Bossgegner zwingen ausgewählte Spieler in eine Parallel-Dimension, in der sie gegen ihr Abbild kämpfen müssen, während es draußen natürlich weitergeht. Wenn der betroffene Spieler von den Außenstehenden befreit wird, profitiert die Truppe von einem zusätzlichen Mitstreiter.

Bandai Namco und DIMPS haben insgesamt sehr viel mehr Abwechslung in den Alltag eines Patrollers reingebracht. Doch eine Sache wurde nicht geändert: Das Loot-System. Immer noch ist es anscheinend reiner Zufall, welche Gegenstände am Ende einer Mission verteilt werden. So wollte ich etwa die Super Saiyajin 2-Form haben (gibt es auch für Zeni), weil ich mein Geld für die zahllosen Kostüme ausgebe. Die entsprechende Mission durfte ich ungelogen fünfzehn (15!) Mal absolvieren bis sie endlich im Inventar landete.

Abschließend möchte ich noch über die Grafik meckern. Zwar ist der Stil ganz okay, doch inzwischen erwarte ich einfach mehr. Dragon Ball Super und vor allem Dragon Ball Z sind berühmt für ihre Zerstörungsorien. Wenn Goku gegen Lord Beerus kämpft, dann droht das Universum zu implodieren. Im Spiel merkt man nichts davon. Oder simpler: Goku gegen Vegeta zu Beginn der Z-Saga ist auch eine wahre Zerstörungsorie – im Spiel hingegen wird alles unglaublich zahm gehalten. Das muss sich für den Nachfolger unbedingt ändern. Sehr gut gefallen hat mir dagegen, dass die Original-Sprecher (japanisch wie auch englisch) gewonnen werden konnten.

Fazit:

Wenn ihr nur das Fazit lesen solltet (schämt euch!), dann will ich mich kurz wiederholen. Ich bin mit Dragon Ball aufgewachsen und freue mich unheimlich sehr über Dragon Ball Super. So sehr, dass ich auch die offensichtlichen Mängel in Dragon Ball Xenoverse 2, das ja durchaus Super-Inhalte mitnimmt, gut und gerne übersehe. Die Wertung ist also als eine solche aus den Augen eines Die-Hard-Fans zu verstehen. Dragon Ball Xenoverse 2 verfeinert das Gameplay in vielerlei Hinsicht, doch inhaltlich bekommt ihr hier quasi nur einen größeren DLC zum Vollpreis. So viel sollte euch vor dem Kauf klar sein. Wenn euch das nicht stört und ihr Fan von Dragon Ball seid, könnt ihr gewissenlos zugreifen. Für diejenigen, die bereits Teil 1 besitzen, wird es aber kniffliger, weil sich die Neuheiten tatsächlich in Grenzen halten. Teil 3 – wenn es einen gibt – muss deutlich mehr bieten.

Adam Smieja